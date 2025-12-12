Adelina Chivu, confesiuni despre relația specială cu fiicele ei, Anastasia și Natalia: „Să facă în viață ceva ce le face fericite”

Adelina Chivu a vorbit despre cum le crește pe fiicele sale, Anastasia și Natalia, și despre valorile după care se ghidează în educația lor.

Adelina Chivu și fiica ei, Anastasia
Adelina și Cristi Chivu formează un cuplu discret și își trăiesc povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor. Vedeta și antrenorul de fotbal s-au logodit în anul 2007, iar pe 6 iulie 2008 s-au căsătorit. Evenimentul a avut loc la Palatul Știrbey și au fost prezenți mai bine de 500 de invitați. Adelina și Cristi Chivu au împreună două fete, pe Anastasia și pe Natalia, pe care nu le postează foarte des pe rețelele de socializare.

Adelina Chivu, despre relația specială cu fiicele ei

Adelina Chivu are o relație apropiată și specială cu cele două fiice ale ei. Vedeta a făcut confesiuni despre Anastasia și Natalia, care în prezent învață în cadrul Școlii Americane din Milano.

„Eu mă înțeleg foarte bine cu ele, sunt prietenă și confidentă chiar și cu prietenele lor. Știu cam tot ce se întâmplă, ce băieți le plac, vorbim orice. Acum na, e normal să mai aibă și ele secretele lor, dar avem o relație foarte apropiată. Eu aș vrea să știu tot, dar nu e cazul. (râde) Să zicem că avem un echilibru foarte bun, cam maxim ce se poate obține la vârsta lor din relația cu părinții. Singura chestie care mă enervează e că nu mă mai lasă să le pup cât aș vrea eu, nu prea mai stau la ținut în brațe… Chestii de adolescente”, a spus Adelina Chivu pentru VIVA!

În ceea ce privește rolul de mamă, Adelina Chivu consideră că nu este restrictivă cu fiicele sale și le încurajează să își urmeze pasiunile.

„Eu sunt aici să le învăț chestii, nu să le pun piedici. Nu am considerat niciodată copilul ca fiind o proprietate a mea. Vreau să devină cine sunt ele, nu cine aș vrea eu să fie sau societatea. Familia mea, la început, când erau foarte mici, spunea că am o abordare nefirească, eu fiind mai mult prietena lor, vorbeam cu ele de la egal la egal. Acum însă, când toți văd rezultatele, îmi dau dreptate și să știi că sunt admirată în cercul nostru pentru felul în care le-am crescut.”

Cu toate că Natalia și Anastasia încă nu știu concret care este facultatea pe care vor să o urmeze, Adelina Chivu le va sprijini să facă alegerea potrivită lor.

„Nu știu exact ce ar vrea să facă, dar mi se pare și normal la vârsta asta. Cei care știu ori au un talent nativ la ceva, ori vorbesc prin cuvintele părinților, ceea ce nu e cazul. Eu știu oameni de 30 de ani care încă nu sunt hotărâți. Natalia începe să se documenteze puțin mai mult acum, că termină clasa a 10-a și va trebui să aleagă o facultate. Anastasia încă nu are idee. Ce știm sigur este ca vor merge la o facultate unde nu se face matematică. Sunt amândouă chinuite rău de acest obiect, dar eu pot spune că le înțeleg perfect. (râde) Important pentru mine este să facă în viață ceva ce le face fericite pe ele, nu pe mine.”

Cum este Cristi Chivu în rolul de tată

Chiar dacă este discretă când vine vorba de viața personală, Adelina Chivu a surprins recent cu declarațiile făcute despre familia ei. Vedeta a vorbit despre cum este soțul ei, Cristi Chivu, în rolul de tată.

„Este protector, cu fetele un pic prea mult, aș putea să adaug. Se dă pe brazdă din punctul ăsta de vedere. Ele au ajuns la vârsta la care vor să cunoască un băiat. El nu accepta această idee, nu exista varianta asta în mintea lui. Oricât de târziu s-ar fi întâmplat, tot ar fi fost prea devreme. Eu am avut un pic de stres când am văzut că se apropie momentul, dar a făcut față cu brio, sunt foarte mândră de el. Eu urmez un parenting al meu, propriu și personal, pentru care am fost supusă bullying-ului o foarte bună perioadă, de toți cunoscuții și familia mea', a mărturisit Adelina Chivu în cadrul podcast-ului „Fain & Simplu”, găzduit de Mihai Morar.

În continuare, Adelina Chivu a mai vorbit despre educația pe care le-o oferă celor două fiice ale sale, Anastasia și pe Natalia.

„De când erau fetele foarte mici și au început să vorbească, și până în ziua de azi, eu nu mi-am schimbat tonul și discursul. Eu mă certam cu ele la trei ani și mă supăram pe ele, două zile. Eu nu știu dacă e bine. Sunt sigură că am greșit de foarte multe ori, am avut foarte mult de învățat. Doar că m-am menținut tare pe poziție. Acum suntem best friends. Acum chiar știu absolut tot, mă rog… cred. Eu știu cum îi cheamă pe iubiții prietenelor lor, știu bârfele din cadrul găștilor, știu când se despart. Cristi a fost foarte implicat, atât cât i-a permis timpul. Normal.”

EXCLUSIV: Fiica Mădălinei Ghenea îi calcă pe urme mamei sale. Actrița, dezvăluiri emoționante despre Charlotte: „Mi-a cerut să meargă la…'

Foto: Instagram

