Catinca Zilhany, noi detalii despre starea de sănătate a fiicei sale, Calina: „Este un sindrom neurologic și afectează sistemul nervos"

Catinca Zilhany a vorbit deschis despre care este stara actuală de sănătate a fiicei sale, Calina.

Catinca Zilhany, noi detalii despre starea de sănătate a fiicei sale, Calina: "Este un sindrom neurologic și afectează sistemul nervos"

Catinca Zilahy a vorbit deschis despre starea de sănătate a fiicei sale, Calina Dumitrescu, după episodul medical dificil prin care a trecut recent. Vedeta a explicat cât a durat recuperarea, cu ce probleme s-a confruntat tânăra și ce decizie importantă au luat împreună după această experiență.

Calina Dumitrescu a dezvoltat un sindrom extrapiramidal, o tulburare neurologică apărută ca reacție adversă la un medicament administrat pentru o afecțiune preexistentă. Starea ei s-a agravat rapid, iar tânăra a fost transportată de urgență la spital.

Potrivit declarațiilor făcute de mama sa, la sosirea la urgențe au apărut neînțelegeri cu personalul medical, context în care Calina Dumitrescu a suferit și un atac de panică. Ulterior, aceasta a fost transferată la un spital de psihiatrie, unde a primit îngrijiri adecvate și sprijin emoțional din partea unor medici empatici. După stabilizare, tânăra a putut reveni acasă, iar recuperarea a continuat într-un mediu sigur, alături de familie.

Catinca Zilahy a subliniat că episodul medical a avut un impact puternic asupra fiicei sale, atât fizic, cât și emoțional. Vedeta a explicat că, pentru o persoană aflată într-o stare de vulnerabilitate sau în plin atac de panică, cel mai dificil lucru este sentimentul că nu este ascultată sau înțeleasă.

„Da, bineînțeles că a fost afectată. Din fericire, se simte foarte bine, s-a odihnit, am stat cu ea o săptămână. Din păcate, s-au întâmplat lucrurile așa cum știți și asta lasă urme. Pentru cine este în atac de panică sau bolnav, cred că lucrul cel mai îngrozitor este să nu te ia lumea în seamă. Oamenii folosesc această substanță, pe vremuri se dădea și fără rețetă. Însă este un medicament extrem de puternic, cu posibile reacții foarte serioase. Bun, ei i-a fost indicat de medic. În rest, din fericire, există și oameni foarte ok în sistemul sanitar. Și Calina a beneficiat de sprijinul unor prieteni care sunt medici”, a declarat Catinca Zilahy pentru Spynews.ro.

Ea a mai precizat că medicamentul care a declanșat reacțiile adverse a fost prescris de un specialist și că, deși este eficient în anumite situații, poate avea efecte secundare severe. În același timp, vedeta a ținut să evidențieze sprijinul primit din partea unor cadre medicale dedicate, inclusiv a unor prieteni apropiați din sistemul sanitar.

„În primul rând, este un sindrom neurologic și afectează, într-adevăr, sistemul nervos, dar, pe lângă asta, au fost și convulsiile, care sunt foarte obositoare pentru organism. I-a luat cam patru-cinci zile să-și revină complet. Am stat cu ea, a dormit foarte mult, i-am gătit. Durează, durează să-ți revii. Mai ales că am trecut și eu printr-un astfel de episod, a fost puțin diferit, să zic așa, la fiecare persoană reacționează altfel acest sindrom, însă îmi aduc aminte că eu am stat internată în spital două zile, sub supraveghere medicală. Da, a fost norocoasă, pentru că, din păcate, se pot întâmpla lucruri extrem de grave”, a mai spus vedeta.

Conform mărturiilor sale, sindromul neurologic a afectat sistemul nervos al Calinei și a fost însoțit de convulsii, extrem de solicitante pentru organism. Recuperarea completă a durat aproximativ patru până la cinci zile, perioadă în care tânăra s-a odihnit intens, iar mama ei i-a fost permanent alături.

Vedeta a explicat că astfel de episoade pot avea evoluții diferite de la o persoană la alta și că, în unele cazuri, pot apărea complicații grave, motiv pentru care monitorizarea medicală este esențială.

Catinca Zilahy a vorbit într-un alt interviu despre motivul pentru care fiica sa a avut nevoie de îngrijiri medicale urgente.

„Calina este mai bine, și-a revenit, dar a avut un episod foarte urât, provocat de o injecție cu metoclopramid pentru o criză de fiere, care a dus la sindromul extrapiramidal. Este o reacție adversă, dar nu o alergie; este o reacție neurologică. Nu, fiica mea nu a ajuns la spital pentru că ar fi consumat pastile, cum au declarat acei martori. Chiar vreau să merg să iau fișa medicală și să iau măsuri. Și pentru faptul că s-a publicat ceva fără să mi se ceară niciun fel de punct de vedere, într-adevăr am primit un mesaj pe WhatsApp de la o persoană care lucrează, banuiesc, pentru această publicație, dar doar mi-a spus că vrea să vorbească două minute cu mine. Eu nici nu m-am gândit despre ce ar putea fi vorba, nu s-a precizat în mesaj”, a declarat ea conform Spynews.ro.

Foto: Arhiva ELLE

