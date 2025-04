Mario Fresh, declarații sincere despre viața lui personală. Ce a dezvăluit artistul: "Secretul unei relații sănătoase..."

Mario Fresh a făcut noi confesiuni despre viața lui personală. Recent, artistul a fost surprins într-o ipostază tandră alături de o tânără misterioară, iar fanii lui speculează faptul că ar fi noua lui iubită. Cântărețul a lămurit dacă este sau nu implicat într-o nouă relație.

Invitat în cadrul unui podcast, Mario Fresh a vorbit cu sinceritate despre viața lui sentimentală din prezent, în contextul în care a fost întrebat despre cum privește el relațiile sănătoase. Artistul a ținut să precizeze faptul că în acest moment nu este implicat într-o poveste de dragoste.

În toamna anului 2024, vestea despărțirii dintre Mario Fresh și Alexia Eram a devenit publică. La momentul respectiv, artistul a simțit nevoia să clarifice situația și a transmis un mesaj sincer pe rețelele de socializare:

Deși Alexia Eram a ales să nu comenteze pe marginea despărțirii, Mario Fresh a revenit asupra subiectului în fața fanilor săi, într-un moment de sinceritate, pe scenă. În mijlocul concertului, artistul a interacționat cu publicul, întrebând:

„A suferit cineva din dragoste pe aici? Rău?” Apoi, a continuat mărturisind că despărțirea de fosta sa iubită a avut un impact puternic asupra sa, reflectându-se în muzica sa: „Vreau să povestesc și eu. Am suferit și eu, dar nu mult. Bine, am suferit mult, am făcut vreo 2-3 albume. În cazul în care nu știați, dar sigur știți, am avut o relație de 8 ani. S-a terminat într-un sfârșit. Am crescut împreună, am crescut de copii, ne-am crescut unul pe celălalt, ne-am maturizat împreună frumos și la un moment dat am ajuns să ne ducem pe drumuri separate, asta a fost. Dar în timpul ăsta am scris foarte multe piese și din ele am lansat câteva. Piesa asta am scris-o din suferință, din adevărată suferință.”