Alexia Eram și-a surprins mama într-o ipostază neașteptată. Cum a reacționat Andreea Esca: „Ce mișcări scoate din mine”

Alexia Eram a făcut senzație pe rețelele sociale cu mai multe imagini de la festivalul Untold, iar unul dintre momentele care a atras atenția fanilor a fost un videoclip simpatic în care apare mama ei, Andreea Esca. Vedeta Pro TV a fost surprinsă dansând cu multă energie pe scenă, în ritmurile muzicii country, spre amuzamentul tuturor.

Andreea Esca, ipostază surprinzătoare

Postarea Alexiei a fost rapid comentată chiar de prezentatoarea știrilor de la Pro TV, care nu s-a putut abține să nu râdă: „Moooor de ras!!! Ce miscari scoate din mine muzica country 😂😂😂😂”.

Fanii au apreciat această mostră de voie bună și naturalețe din partea mamei și fiicei, care s-au bucurat împreună de atmosfera festivalului. Așa că, pe lângă muzică și distracție, Untold le-a oferit și un moment de relaxare și umor. Ba mai mult, a fost ocazia perfectă pentru tânăra creatoare de conținut să își arate ținutele cool și în vogă, în ton cu atmosfera de festival.

Ce lecții a învățat de la mama ei

Alexia Eram a împărtășit recent, în cadrul unei postări de pe Instagram, care sunt lecțiile și valorile pe care le-a învățat de la mama ei, Andreea Esca.

Alexia Eram a făcut o postare pe Instagram în care a vorbit în care a dezvăluit motivul pentru care ea și fratele ei, Aris, o consideră pe mama lor, Andreea Esca, un model din mai multe privințe. Creatoarea de conținut a vorbit despre educația primită de la prezentatoarea TV și principiile aplicate în creșterea ei și a fratelui său.

„Mama a fost și este un model pentru noi din toate punctele de vedere…și nu numai pentru noi.

Ce ne impresionează cel mai mult la ea este pozitivitatea cu care tratează fiecare zi și fiecare obstacol.

Încă de când eram mici, spunea constant: ‘Atunci când nu mai poți, mai poți puțin și așa am învățat să ne dorim constant să fim cea mai bună versiune a noastră și să lucrăm la asta cu pasiune.

Mama, tu câtă pasiune ai primit la naștere de reușești să le faci pe toate în același timp?”, a scris Alexia Eram.

Alexia și Aris Eram au format o echipă pe cinste în sezonul șase America Express. Cei doi s-au făcut plăcuți telespectatorilor, care i-au susținut pe tot parcursul show-ului de la Antena 1. În cadrul unui interviu, Andreea Esca a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre participarea celor doi copii ai ei în emisiunea America Express.

„După această emisiune, practic, nu există zi în care să nu mă întâlnesc cu cineva care să mă felicite pentru copii. Cred că asta este cea mai mare satisfacție pentru niște părinți, mai ales că ei sunt niște copii care au plecat cu dezavantajul unor idei preconcepute. E normal, poate că și noi, la rândul nostru, gândim despre copiii nu știu cui că ar fi în vreun fel sau în altul, fără să știm adevărul. Cred că pentru ei a fost o oportunitate bună de a arăta lumii cine sunt și, mai ales, în niște condiții de criză, când oamenii reacționează foarte diferit. Cred că educația este foarte importantă, cred că dragostea pe care le-o arăți copiilor este foarte importantă și revin la ceea ce bănuiesc eu că este important în educația unor copii – să existe limite pe care să nu le întreacă, să existe nu, să existe explicații referitoare la felul în care trebuie să-i respecte pe cei din jur, să respecte munca, să respecte societatea în care trăiesc”, a declarat Andreea Esca pentru VIVA!.

Foto: Arhiva ELLE

