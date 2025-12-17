Alexia Eram, despre problema de sănătate cu care se confruntă încă din adolescență și ce decizie a luat: „Vreau să îmi dau seama dacă este atât de rău…”

Alexia Eram, una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România, și-a construit un nume puternic în mediul online, atrăgând o comunitate impresionantă de urmăritori.

Alexia Eram, despre problema de sănătate cu care se confruntă

Alexia Eram a povestit în mediul online despre problema cu care se confruntă încă din adolescență și decizia pe care a luat-o recent.

Mai exact, tânăra a spus se confruntă cu bruxism, o afecțiune care presupune scârșirea sau încleștarea dinților, așa că a decis să poarte temporar gutiere care să îi rezolve această problemă.

„De foarte mulți ani am asta, nu știu, de când sunt mică, din adolescență. Cred că la cât de stresată sunt și la cât de mult ‘merge’ creierul, nici noaptea nu se odihnește și pur și simplu nu pot să mă relaxez nici în somn. Câteodată, mă trezesc, mă aud singură în ureche și mă trezesc. Îmi dau seama și zic ‘Ok, gata’ și mă culc la loc. Nu este bine deloc, pentru că îți afectează dinții, smalțul, practic, ți-i tocești. Mi-am luat niște gutiere să le port noaptea și vreau să îmi dau seama dacă este atât de rău să am gutiere noaptea pentru două luni”, a spus Alexia Eram, pe Instagram.

Alexia Eram a precizat că va trebui să poarte gutierele invizibile două luni, însă cum vin sărbătorile și s-a gândit că ar putea avea un disconfort, a decis să amâne o nouă vizită la stomatolog pentru luna ianuarie, procedură care are rolul de a îndrepta doi dinți.

„M-am dus acum o lună să îmi fac niște gutiere, că am zis că pentru doi dinți nu îmi mai pun aparat dentar (…) Am decis că este mai bine să îmi pun gutiere invizibile (…) Nu mi le-am pus astăzi, pentru că procesul este destul de lung. Durează două luni până o să am cei doi dinți la loc, dar doare puțin”, a mai spus ea.

Alexia Eram dezvăluie cel mai prețios sfat primit de la mama sa

Deși provine dintr-o familie cu resurse, tânăra a învățat de la mama sa principii esențiale care o ghidează atât în viața personală, cât și în carieră.

Plină de energie și mereu implicată în proiecte, Alexia recunoaște că nu suportă să stea degeaba. Pentru a-și menține ritmul alert, se bazează pe un sfat primit de la mama sa, care a devenit un adevărat motto în viața ei.

„Am o vorbă pe care mi-o repet de la mama: Când nu mai pot, mai pot puțin. Asta unu, și doi, nu știu, așa este firea mea. Dacă stau mai mult de o zi fără să fac nimic, înebunesc, la ora 12 deja întreb dacă avem ceva de făcut, și când am prea multe de făcut, spun: Aoleu, ce aș sta o zi”, a declarat Alexia pentru Spynews.ro.

Tânăra a vorbit despre valorile esențiale pe care le-a preluat din familie și despre cât de mult muncește pentru a-și menține succesul. Deși mulți ar putea considera că activitatea sa nu este solicitantă, Alexia subliniază că munca de influencer implică atât efort fizic, cât și mental.

„Trebuie să muncești pentru tot ceea ce ai, să respecți pe toată lumea, și, când nu mai poți, mai poți un pic. Am un job foarte solicitant, pentru oamenii care nu știu, este un job atât psihic, cât și fizic, pentru că stăm foarte multe ore la filmări, evenimente și așa mai departe. Dar, fiecare job vine cu lucruri pozitive și negative, nu?”, a mai spus aceasta.

Rutina zilnică a Alexiei este una extrem de intensă, începând de la primele ore ale dimineții și continuând cu un program încărcat de filmări și evenimente: „Încep la 6 dimineața, make-up, filmăm, filmăm, filmăm, eveniment, eveniment, eveniment”, a adăugat vedeta.

Foto: Arhiva ELLE, Instagram

