Adaptări cinematografice care se îndepărtează complet de cărțile după care se inspiră

Unele filme propun perspective cu totul diferite față de operele originale pe care se bazează.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  Braslasu Iulia
1. Starship Troopers
VEZI FOTO
POZA 1 / 9

Unele cărți au primit adaptări cinematografice care merită să fie amintite. Însă, sunt și exemple de filme care se îndepărtează drastic de materialele originale și sunt de nerecunoscut. 

1. Starship Troopers

Structura din romanul SF Starship Troopers al lui Robert A. Heinlein e diferită față de cea din filmul din 1997. În vreme ce filmul regizat de Paul Verhoeven se sprijină pe o narațiune simplistă, ușor de urmărit și cu o latură emoționantă, cartea are o duritate în felul în care vorbește despre maturizare și armată. 

2. Forrest Gump

Forrest Gump, filmul premiat cu Oscar în 1995, are la bază romanul scris de Winston Groom. În timp ce cartea expune în detaliu trecutul violent al lui Forrest, pelicula regizată de Robert Zemeckis nu pune accentul pe comportamentul lui aproape deloc. Deși personajul central, care e un geniu, a fost păstrat, diferă modurile de abordare, filmul având o perspectivă mai blândă. 

3. The Bourne Identity

Dacă romanul The Bourne Identity scris de Robert Ludlum urmărește o figură istorică reală din timpul Războiului Rece, filmul cu același nume din 2002, regizat de Doug Liman și cu Matt Damon ca protagonist, propune personaje fictive. Ambele au ca punct comun un bărbat care suferă pierderi de memorie în urma unui accident. 

4. The Electric State

Millie Bobby Brown, Chris Pratt și Ke Huy Quan au jucat rolurile principale în filmul The Electric State, care a avut un buget de 320 de milioane de dolari. Povestea o surprinde pe o adolescentă orfană care pleacă în căutarea fratelui ei pierdut. În călătoria asta, merge alături de un robot, un contrabandist și asistentul său. Filmul regizat de frații Russo, Anthony și Joe, are la bază cartea lui Simon Stålenhag, care conține o latură mai tenebroasă a poveștii, față de versiunea cinematografică care propune mai degrabă o dimensiune estetică.

5. World War Z

Romanul World War Z scris de Max Brooks a primit o adaptare cinematografică cu Brad Pitt în rol principal. În timp ce cartea vizează un angajat ONU care discută cu persoane care au experiențe reale în ceea ce privește supraviețuirea unei apocalipse, filmul s-a dovedit simplist în structură și narațiune, urmărind o acțiune clasică cu zombi. 

6. Naked Lunch

David Cronenberg a adaptat pentru ecrane romanul controversat al lui William S. Burroughs, Naked Lunch. Filmul din 1991 despre un exterminator care are o dependență față de substanța pe care o folosește pentru a ucide insecte, împrumută suficiente elemente din roman, dar vine cu o identitate mult mai coerentă. 

7. The Lawnmower Man

Night Shift, colecția de povestiri a lui Stephen King, a conținut și o operă care a inspirat filmul The Lawnmower Man din 1992. Pelicula regizată de Brett Leonard îl are în distribuție pe Pierce Brosnan în rolul unui om de știință captiv între principiile sale și cerințele nerealiste ale angajatorilor de la Virtual Space Industries (VSI). Versiunea cinematografică diferă extrem de mult față de povestirea originală, cele două având în comun titlul și numele unui personaj. 

8. A Clockwork Orange

A Clockwork Orange, cunoscuta producție regizată de Stanley Kubrick, a primit patru nominalizări la Oscar și a câștigat Premiul Pasinetti pentru cel mai bun film străin la Festivalul de Film de la Veneția din 1972. Drama din 1971 se bazează pe romanului lui Anthony Burgess din 1962. Stanley Kubrick a urmat o versiune americană a cărții, în care un capitol este eliminat cu totul, față de alte variante ale sale. Acest lucru s-a observat în film, iar pe ecrane s-a văzut o propunere diferită a poveștii. În timp ce cartea este explicită, filmul își păstrează o oarecare limitare. 

Citește și:
8 filme care au fost nevoite să-și schimbe sfârșitul în ultimul moment

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
În relația ta de cuplu simți foarte des rușine? Ce este în spatele acestei emoții care te sabotează
Lifestyle
În relația ta de cuplu simți foarte des rușine? Ce este în spatele acestei emoții care te sabotează
Dependența de telefonul mobil îți poate afecta relația de cuplu. Cât este de periculoasă
Lifestyle
Dependența de telefonul mobil îți poate afecta relația de cuplu. Cât este de periculoasă
Ești o persoană dramatică? De ce asta are un impact negativ în relația de cuplu
Lifestyle
Ești o persoană dramatică? De ce asta are un impact negativ în relația de cuplu
10 filme disprețuite de public, dar care au avut încasări uriașe la box office
Lifestyle
10 filme disprețuite de public, dar care au avut încasări uriașe la box office
Ce te blochează să simți și să manifești mai multă gratitudine în relație cu partenerul tău
Lifestyle
Ce te blochează să simți și să manifești mai multă gratitudine în relație cu partenerul tău
"Eu contez", debutul în lungmetraj al Alinei Șerban, va avea premiera mondială la Festivalul de Film de la Veneția
Lifestyle
"Eu contez", debutul în lungmetraj al Alinei Șerban, va avea premiera mondială la Festivalul de Film de la Veneția
Publicitate
Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi, în primele 6 luni ale anului 2026. Topul celor mai afectate județe
Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi, în primele 6 luni ale anului 2026. Topul celor mai afectate județe
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
Iustina Loghin a născut. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară
Iustina Loghin a născut. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară
Toți au privit-o pe Mirabela Grădinaru. Un singur detaliu din ținută a eclipsat tot la întâlnirea cu președinta Indiei
Toți au privit-o pe Mirabela Grădinaru. Un singur detaliu din ținută a eclipsat tot la întâlnirea cu președinta Indiei
Așa arată Bianca Drăgușanu pe plajă, la 44 de ani. Fotografiile au stârnit un val de reacții
Așa arată Bianca Drăgușanu pe plajă, la 44 de ani. Fotografiile au stârnit un val de reacții
Bogdan Cîrlan și-a refăcut viața după Claudia Florescu. Cum arată femeia care i-a cucerit inima
Bogdan Cîrlan și-a refăcut viața după Claudia Florescu. Cum arată femeia care i-a cucerit inima
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Lovitură dură pentru George Simion, liderul AUR! Ce anunț oficial a făcut Palatul Cotroceni
Lovitură dură pentru George Simion, liderul AUR! Ce anunț oficial a făcut Palatul Cotroceni
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit și ei... E vestea tristă a zilei în showbiz! Pozau în cel mai fericit cuplu, dar realitatea era, din păcate, alta
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit și ei... E vestea tristă a zilei în showbiz! Pozau în cel mai fericit cuplu, dar realitatea era, din păcate, alta
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Lecții depre cuplu pe care ai fi vrut să le înveți mai devreme, dar sunt utile și acum
Lecții depre cuplu pe care ai fi vrut să le înveți mai devreme, dar sunt utile și acum
Lifestyle

O perspectivă mai matură despre cuplu nu poate schimba trecutul, dar poate influența semnificativ calitatea relațiilor pe care le vei construi în viitor.

+ Mai multe
Copiii acestor vedete au aflat în moduri inedite că părinții lor sunt faimoși
Copiii acestor vedete au aflat în moduri inedite că părinții lor sunt faimoși
Lifestyle

Nu a spus nimeni că este ușor ca părinții tăi să fie faimoși, însă acest lucru vine și cu o serie de avantaje.

+ Mai multe
Cum arată o Executive Week la ELLE Education by Mindway?
Cum arată o Executive Week la ELLE Education by Mindway?
Lifestyle

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC