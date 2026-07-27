Adaptări cinematografice care se îndepărtează complet de cărțile după care se inspiră

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Unele cărți au primit adaptări cinematografice care merită să fie amintite. Însă, sunt și exemple de filme care se îndepărtează drastic de materialele originale și sunt de nerecunoscut.

1. Starship Troopers

Structura din romanul SF Starship Troopers al lui Robert A. Heinlein e diferită față de cea din filmul din 1997. În vreme ce filmul regizat de Paul Verhoeven se sprijină pe o narațiune simplistă, ușor de urmărit și cu o latură emoționantă, cartea are o duritate în felul în care vorbește despre maturizare și armată.

2. Forrest Gump

Forrest Gump, filmul premiat cu Oscar în 1995, are la bază romanul scris de Winston Groom. În timp ce cartea expune în detaliu trecutul violent al lui Forrest, pelicula regizată de Robert Zemeckis nu pune accentul pe comportamentul lui aproape deloc. Deși personajul central, care e un geniu, a fost păstrat, diferă modurile de abordare, filmul având o perspectivă mai blândă.

3. The Bourne Identity

Dacă romanul The Bourne Identity scris de Robert Ludlum urmărește o figură istorică reală din timpul Războiului Rece, filmul cu același nume din 2002, regizat de Doug Liman și cu Matt Damon ca protagonist, propune personaje fictive. Ambele au ca punct comun un bărbat care suferă pierderi de memorie în urma unui accident.

4. The Electric State

Millie Bobby Brown, Chris Pratt și Ke Huy Quan au jucat rolurile principale în filmul The Electric State, care a avut un buget de 320 de milioane de dolari. Povestea o surprinde pe o adolescentă orfană care pleacă în căutarea fratelui ei pierdut. În călătoria asta, merge alături de un robot, un contrabandist și asistentul său. Filmul regizat de frații Russo, Anthony și Joe, are la bază cartea lui Simon Stålenhag, care conține o latură mai tenebroasă a poveștii, față de versiunea cinematografică care propune mai degrabă o dimensiune estetică.

5. World War Z

Romanul World War Z scris de Max Brooks a primit o adaptare cinematografică cu Brad Pitt în rol principal. În timp ce cartea vizează un angajat ONU care discută cu persoane care au experiențe reale în ceea ce privește supraviețuirea unei apocalipse, filmul s-a dovedit simplist în structură și narațiune, urmărind o acțiune clasică cu zombi.

6. Naked Lunch

David Cronenberg a adaptat pentru ecrane romanul controversat al lui William S. Burroughs, Naked Lunch. Filmul din 1991 despre un exterminator care are o dependență față de substanța pe care o folosește pentru a ucide insecte, împrumută suficiente elemente din roman, dar vine cu o identitate mult mai coerentă.

7. The Lawnmower Man

Night Shift, colecția de povestiri a lui Stephen King, a conținut și o operă care a inspirat filmul The Lawnmower Man din 1992. Pelicula regizată de Brett Leonard îl are în distribuție pe Pierce Brosnan în rolul unui om de știință captiv între principiile sale și cerințele nerealiste ale angajatorilor de la Virtual Space Industries (VSI). Versiunea cinematografică diferă extrem de mult față de povestirea originală, cele două având în comun titlul și numele unui personaj.

8. A Clockwork Orange

A Clockwork Orange, cunoscuta producție regizată de Stanley Kubrick, a primit patru nominalizări la Oscar și a câștigat Premiul Pasinetti pentru cel mai bun film străin la Festivalul de Film de la Veneția din 1972. Drama din 1971 se bazează pe romanului lui Anthony Burgess din 1962. Stanley Kubrick a urmat o versiune americană a cărții, în care un capitol este eliminat cu totul, față de alte variante ale sale. Acest lucru s-a observat în film, iar pe ecrane s-a văzut o propunere diferită a poveștii. În timp ce cartea este explicită, filmul își păstrează o oarecare limitare.

Foto: PR

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