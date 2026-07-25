7 tipuri de sneakers care definesc SS26

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Sneakerșii au încetat de mult să fie rezervați exclusiv ținutelor sport. Astăzi, îi vedem alături de costume impecabil croite, rochii din mătase sau fuste midi, iar sezonul SS26 confirmă că au devenit una dintre cele mai importante investiții din garderobă. Diferența este că, anul acesta, accentul cade mai puțin pe modele spectaculoase și mai mult pe siluete cu personalitate, inspirate din arhivele anilor ’70, ’80 și ’90.

Retro runners

Poate cea mai importantă direcție a sezonului. Inspirați din pantofii de alergare vintage, sneakerșii cu profil îngust, talpă subțire și combinații de nailon și piele sunt omniprezenți. Se potrivesc la fel de bine cu jeanși largi, pantaloni de costum sau rochii minimaliste.

Low-profile sneakers

Dacă SS25 a readus adidas Samba, SS26 merge și mai departe. Siluetele devin și mai plate, mai elegante și mai discrete. Modelele inspirate din sporturi precum boxul, automobilismul sau artele marțiale domină atât podiumurile, cât și street style-ul.

Sneakerinas

Hibridul dintre sneaker și balerin continuă să câștige teren. Cu talpă flexibilă și o construcție delicată, sneakerinas sunt alternativa perfectă pentru cei care vor confortul unui sneaker fără aspectul sportiv clasic.

Suede în nuanțe calde

Pielea întoarsă revine în prim-plan, mai ales în tonuri de maro, caramel, unt sau verde oliv. Sunt sneakerșii care completează perfect estetica relaxată și sofisticată a sezonului.

Accente metalice

Argintiul rămâne una dintre cele mai interesante direcții ale anului. Nu acoperă întregul pantof, ci apare subtil, prin inserții, detalii sau finisaje care adaugă luminozitate unei ținute minimaliste.

Inspirat din motorsport

După succesul modelelor Puma Speedcat, siluetele inspirate din lumea curselor auto continuă să domine sezonul. Talpa foarte joasă și forma alungită oferă sneakerșilor un aer elegant și contemporan.

Minimalismul absolut

Logo-uri discrete, linii curate și o paletă cromatică neutră. Sneakerșii lui SS26 nu încearcă să atragă atenția prin dimensiuni exagerate, ci prin proporții impecabile și materiale de calitate. Este direcția pe care o regăsim constant în colecțiile The Row, Prada sau Dries Van Noten.

Cum îi porți? Vestea bună este că sneakerșii sezonului sunt printre cel mai ușor de integrat piese într-o garderobă. Arată la fel de bine cu pantaloni bufanți, fuste midi, jeanși drepți, bermude croite sau costume lejere. Pentru un look relaxat, poartă-i cu un slipdress și un sacou oversized, iar dacă preferi o estetică mai minimalistă, combină-i cu pantaloni cu pense și o cămașă din poplin. Vara, funcționează excelent și alături de pantaloni capri, fuste din satin sau rochii din bumbac.

Mai mult decât o tendință, sneakerșii lui SS26 marchează o schimbare de proporții. Sunt mai discreți, mai rafinați și lasă restul ținutei să iasă în evidență. Tocmai de aceea au toate șansele să rămână relevanți și dincolo de acest sezon, devenind una dintre cele mai inteligente investiții din garderobă.

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Foto: Profimedia, PR

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