Sneakerinas: pantofii care împacă două lumi

Între sneakers și balerini, acest tip de pantof propune una dintre cele mai interesante combinații ale momentului. Confortabili și versatili, demonstrează că feminitatea și funcționalitatea nu se exclud reciproc.

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  de  Georgescu Daria
Dries van Noten
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Dacă ultimii ani au fost despre sneakerșii masivi, sezonul SS26 schimbă complet perspectiva. Siluetele devin mai suple, mai ușoare, iar încălțămintea urmează aceeași direcție. Astfel apar sneakerinas, pantofii care combină eleganța discretă a balerinilor cu confortul unei perechi de sneakerși.

Nu este întâmplător faptul că această tendință apare într-un moment în care garderoba contemporană caută tot mai mult echilibrul dintre stil și funcționalitate. Sneakerinas răspund perfect acestei nevoi, fiind suficient de comozi pentru o zi întreagă de mers prin oraș, cât și suficient de rafinați pentru a completa o ținută atent construită.

Deși termenul este relativ nou, ideea din spate nu este. Moda a fost dintotdeauna fascinată de universul dansului și de estetica baletului. De la panglicile reinterpretate pe podium la revenirea balerinilor clasici, referințele au fost constante. Sneakerinas duc această poveste mai departe, adăugând însă o doză sănătoasă de pragmatism.

Pe podiumurile SS26, ei apar în numeroase variante: din satin, piele moale sau materiale tehnice, în culori neutre ori nuanțe intense de roșu, bordo sau argintiu. Uneori sunt purtați cu șosete, alteori cu jeans, costume lejere sau rochii fluide. Tocmai această versatilitate explică succesul lor.

Există și un motiv estetic pentru care funcționează atât de bine. Spre deosebire de sneakerșii voluminoși, sneakerinas nu întrerup linia siluetei. Sunt discreți, aproape delicati, dar suficient de interesanți încât să transforme o ținută simplă într-una actuală.

Cum îi porți? Exact așa cum ai purta un balerin sau un sneaker minimalist. Cu jeanși drepți și o cămașă albă, cu pantaloni largi din in, cu o fustă mini sau cu o rochie boho de vară. Nu cer reguli speciale și nici styling complicat, iar poate tocmai acesta este marele lor avantaj.

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Foto: Profimedia, Instagram

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