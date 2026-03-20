Carmen Grebenișan, noi dezvăluiri despre divorțul de Alex Militaru, la doi ani de la despărțire: „O relație în care nu am fost respectată…”

Carmen Grebenișan a vorbit deschis despre divorțul de Alex Militaru, considerând că a fost vorba despre o relație toxică.

Carmen Grebenișan, noi dezvăluiri despre divorț

În luna martie a anului 2024, Carmen Grebenișan a luat pe toată lumea prin surprindere cu anunțul că s-a despărțit de soțul ei, Alex Militaru. La vremea respectivă, creatoarea de conținut menționa faptul că decizia a fost luată de comun acord și că vor încerca să mențină pe mai departe o relație de prietenie.

După divorț, Carmen Grebenișan și-a refăcut viața sentimentală. Ea formează un cuplu alături de Cristian, iar în luna octombrie a anului 2025 au devenit părinții unui băiețel adorabul, pe nume Kadri.

Într-un interviu acordat recent, Carmen Grebenișan a făcut dezvăluiri despre separarea de Alex Militaru.

„Eu am divorțat după ce mi-am revenit din supărare. Eu m-am supărat înainte să divorțez și am fost foarte supărată în timp ce încă eram în relație. În momentul în care am divorțat pentru mine a fost un act atât de normal, era ceva natural, trebuia să se întâmple asta pentru că deja s-a cam epuizat orice formă de idee de cuplu între mine și fostul partener. Pentru mine a fost ceva, nu am simțit nimic în momentul în care am luat decizia asta, doar mi s-a luat o piatră de pe inimă. Am simțit că nu are rost să mai trag de o relație în care nu am fost respectată.”, a declarat Carmen Grebenișan, citată de Spynews.

Creatoarea de conținut a mărturisit că s-a simțit eliberată după ce a divorțat de Alex Militaru.

„În momentul ăla m-am simțit foarte stăpână pe situație, mi se pare că am luat cea mai bună decizie. (…) A fost o decizie potrivită, nu regret. Fiecare a fost pe drumul lui. Nu am ținut ranchiună. Mi-am găsit repede un partener. (…) Nu a fost divorț dureros. (…) A fost mai greu pe parcursul relației, nu la final.”, a mai spus Carmen Grebenișan.

Carmen Grebenișan, despre apartamentul cumpărat alături de fostul ei soț

Cât timp au fost căsătoriți, Carmen Grebenișan și Alex Militaru au achiziționat un apartament cu două camere în București, în zona Pipera. După ce au făcut partajul, locuința i-a revenit creatoarei de conținut, care a decis să se ocupe de renovarea apartamentului și să îl ofere spre închiriere.

„Este un apartament pe care îl dau eu spre a fi închiriat. Este o investiție. Acum îl termin de renovat, este aproape gata. Mai sunt două luni până când va fi gata, intenția este ca în primăvară să fie gata. Este situat în București, aici, în Pipera”, a declarat Carmen Grebenișan pentru Spynews.ro.

Carmen Grebenișan nu a putut începe mai devreme decorarea apartamentului din cauza procesului de partaj.

„Este un apartament cu două camere, living și dormitor, o baie și un balcon drăguț. Are la bază și o piscină și de doi ani trebuia să fie gata, dar am trecut prin divorț și a trebuit să-l facem la partaj, iar abia acum m-am apucat de el. O să fie decorat într-un stil puțin mai retro. Este un apartament pe care l-am luat împreună cu fostul soț, dar cu scopul de a-l da spre închiriere, ca investiție. Nu a fost niciodată scopul să stăm în el, pentru că are doar două camere”, a adăugat creatoarea de conținut pentru sursa citată.

Foto: Arhiva ELLE

