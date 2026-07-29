Vulnerabilitatea unui bărbat ți se pare complet neatractivă? Ce ar trebui să analizezi la propria persoană

Când concluzionezi că vulnerabilitatea unui bărbat este neatractivă, întreabă-te ce anume te deranjează cu adevărat. Răspunsul poate spune multe despre tine.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Vulnerabilitatea unui bărbat ți se pare complet neatractivă? Ce ar trebui să analizezi la propria persoană

Reacționezi negativ atunci când un bărbat se arată vulnerabil? Poate că îl percepi brusc ca fiind mai puțin atractiv, mai puțin masculin sau mai puțin capabil să facă față provocărilor vieții. Dar fă un efort și privește dincolo de comportamentul lui, la ce anume activează această reacție în interiorul tău.

Bărbații trebuie să fie puternici mereu

Multe dintre convingerile noastre despre relații se formează în copilărie. Dacă ai văzut în jurul tău bărbați care își ascundeau emoțiile, care nu cereau ajutor și care erau apreciați pentru duritatea lor, este posibil să asociezi în continuare vulnerabilitatea cu slăbiciunea. În acest context, atunci când partenerul tău își exprimă tristețea, nesiguranța sau frica, reacția ta să fie una de respingere, chiar dacă la nivel rațional susții ideea unei comunicări autentice și știi cât de valoros este ca partenerul să poată intra el în contact cu propriile emoții, să își dea voie să fie vulnerabil.

Lipsa de responsabilitate

Există o diferență importantă între un bărbat care își exprimă emoțiile și unul care îți transferă ție constant responsabilitatea pentru gestionarea lor. Uneori, experiențele negative din trecut te pot face să nu mai observi această diferență. Astfel, orice manifestare emoțională ajunge să fie percepută ca o povară transmisă ție sau ca un semn de incapacitate. Că partenerul discută despre cât de greu îi este într-o anumită perioadă asta nu înseamnă că îți cere ție să-l reglezi emoțional, să faci în locul lui această muncă personală.

Te sperie apropierea emoțională

Vulnerabilitatea este unul dintre ingredientele care creează intimitate autentică. Dacă ai tendința să păstrezi o anumită distanță în relații sau îți este greu să vorbești despre propriile emoții, vulnerabilitatea partenerului poate deveni inconfortabilă tocmai pentru că te invită să te uiți la vulnerabilitatea ta.

Siguranța și controlul înțelese greșit

Imaginea hiperbolizată a partenerului puternic și stăpân pe sine îți oferă un sentiment de siguranță? Iar atunci când acesta își arată temerile sau nesiguranțele, ai impresia că relația nu mai este la fel de stabilă sau solidă, îți zici că el nu mai este omul de fier pe care te poți baza? Din fericire, oamenii pot fi puternici și vulnerabili în același timp, iar capacitatea de a-și recunoaște emoțiile este adesea un semn de maturitate, nu de fragilitate.

Ești foarte critică și cu tine

Modul în care îi judecăm pe ceilalți reflectă deseori modul în care ne raportăm la noi înșine. Dacă îți este greu să îți accepți propriile momente de vulnerabilitate, dacă te critici atunci când ai nevoie de sprijin sau când te simți copleșită, mari șanse să aplici aceeași rețetă și partenerului.

Te temi că va deveni dependent emoțional de tine

Mai există posibilitatea să asociezi exprimarea emoțiilor cu nevoia excesivă de validare, cu un ego uriaș care se dorește a fi hrănit inclusiv prin manifestări cât se poate de dramatice, ori cu dependența emoțională. Dar vulnerabilitatea sănătoasă nu înseamnă că trebuie să devii terapeutul partenerului și nici un stilist care să-i perie orgoliul sensibil, ci că există spațiu pentru sinceritate și susținere reciprocă.

Citește și:
Te-ai despărțit recent? De ce prietenii sunt o resursă importantă și nu trebuie să te izolezi

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
10 accidente celebre de pe platourile de filmare, care au rămas în istoria cinematografiei
Lifestyle
10 accidente celebre de pe platourile de filmare, care au rămas în istoria cinematografiei
"Există multă rușine legată de sex." Interviu cu Muriel d'Ansembourg, regizoarea filmului Truly Naked
Lifestyle
"Există multă rușine legată de sex." Interviu cu Muriel d'Ansembourg, regizoarea filmului Truly Naked
Actori care au excelat și în regie și au primit laude pentru proiectele lor
Lifestyle
Actori care au excelat și în regie și au primit laude pentru proiectele lor
Te-ai despărțit recent? De ce prietenii sunt o resursă importantă și nu trebuie să te izolezi
Lifestyle
Te-ai despărțit recent? De ce prietenii sunt o resursă importantă și nu trebuie să te izolezi
"Plan contraplan" de Radu Jude și Adrian Cioflâncă a fost distins cu Premiul Manoel de Oliveira pentru Cel Mai Bun Documentar la Curtas Vila do Conde – Festivalul Internațional de Film
Lifestyle
"Plan contraplan" de Radu Jude și Adrian Cioflâncă a fost distins cu Premiul Manoel de Oliveira pentru Cel Mai Bun Documentar la Curtas Vila do Conde – Festivalul Internațional de Film
Adaptări cinematografice care se îndepărtează complet de cărțile după care se inspiră
Lifestyle
Adaptări cinematografice care se îndepărtează complet de cărțile după care se inspiră
Publicitate
Cvadrupleți născuți prematur la Miercurea Ciuc, transferați la Maternitatea Brașov. Zeci de medici s-au mobilizat pentru a-i salva. Niciunul nu cântărea mai mult de 800 grame
Cvadrupleți născuți prematur la Miercurea Ciuc, transferați la Maternitatea Brașov. Zeci de medici s-au mobilizat pentru a-i salva. Niciunul nu cântărea mai mult de 800 grame
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
Iustina Loghin a născut. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară
Iustina Loghin a născut. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară
Toți au privit-o pe Mirabela Grădinaru. Un singur detaliu din ținută a eclipsat tot la întâlnirea cu președinta Indiei
Toți au privit-o pe Mirabela Grădinaru. Un singur detaliu din ținută a eclipsat tot la întâlnirea cu președinta Indiei
Așa arată Bianca Drăgușanu pe plajă, la 44 de ani. Fotografiile au stârnit un val de reacții
Așa arată Bianca Drăgușanu pe plajă, la 44 de ani. Fotografiile au stârnit un val de reacții
Bogdan Cîrlan și-a refăcut viața după Claudia Florescu. Cum arată femeia care i-a cucerit inima
Bogdan Cîrlan și-a refăcut viața după Claudia Florescu. Cum arată femeia care i-a cucerit inima
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Surpriză pentru elevi și părinți! Școala începe mai devreme ca de obicei toamna aceasta! Ce a decis Ministerul Educației
Surpriză pentru elevi și părinți! Școala începe mai devreme ca de obicei toamna aceasta! Ce a decis Ministerul Educației
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit și ei... E vestea tristă a zilei în showbiz! Pozau în cel mai fericit cuplu, dar realitatea era, din păcate, alta
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit și ei... E vestea tristă a zilei în showbiz! Pozau în cel mai fericit cuplu, dar realitatea era, din păcate, alta
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
În relația ta de cuplu simți foarte des rușine? Ce este în spatele acestei emoții care te sabotează
În relația ta de cuplu simți foarte des rușine? Ce este în spatele acestei emoții care te sabotează
Lifestyle

Rușinea este o emoție dureroasă, mai ales trăită în relația de cuplu, și generează o serie de comportamente nesănătoase.

+ Mai multe
Dependența de telefonul mobil îți poate afecta relația de cuplu. Cât este de periculoasă
Dependența de telefonul mobil îți poate afecta relația de cuplu. Cât este de periculoasă
Lifestyle

Dependența de telefonul mobil poate afecta dinamica în cuplu, iar partenerul să se simtă ignorat, nevăzut și neimportant.

+ Mai multe
Ești o persoană dramatică? De ce asta are un impact negativ în relația de cuplu
Ești o persoană dramatică? De ce asta are un impact negativ în relația de cuplu
Lifestyle

Să fii dramatică presupune anumite comportamente exagerate. Iar cuplul este afectat de ele până la disoluție.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC