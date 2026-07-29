Vulnerabilitatea unui bărbat ți se pare complet neatractivă? Ce ar trebui să analizezi la propria persoană

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Reacționezi negativ atunci când un bărbat se arată vulnerabil? Poate că îl percepi brusc ca fiind mai puțin atractiv, mai puțin masculin sau mai puțin capabil să facă față provocărilor vieții. Dar fă un efort și privește dincolo de comportamentul lui, la ce anume activează această reacție în interiorul tău.

Bărbații trebuie să fie puternici mereu

Multe dintre convingerile noastre despre relații se formează în copilărie. Dacă ai văzut în jurul tău bărbați care își ascundeau emoțiile, care nu cereau ajutor și care erau apreciați pentru duritatea lor, este posibil să asociezi în continuare vulnerabilitatea cu slăbiciunea. În acest context, atunci când partenerul tău își exprimă tristețea, nesiguranța sau frica, reacția ta să fie una de respingere, chiar dacă la nivel rațional susții ideea unei comunicări autentice și știi cât de valoros este ca partenerul să poată intra el în contact cu propriile emoții, să își dea voie să fie vulnerabil.

Lipsa de responsabilitate

Există o diferență importantă între un bărbat care își exprimă emoțiile și unul care îți transferă ție constant responsabilitatea pentru gestionarea lor. Uneori, experiențele negative din trecut te pot face să nu mai observi această diferență. Astfel, orice manifestare emoțională ajunge să fie percepută ca o povară transmisă ție sau ca un semn de incapacitate. Că partenerul discută despre cât de greu îi este într-o anumită perioadă asta nu înseamnă că îți cere ție să-l reglezi emoțional, să faci în locul lui această muncă personală.

Te sperie apropierea emoțională

Vulnerabilitatea este unul dintre ingredientele care creează intimitate autentică. Dacă ai tendința să păstrezi o anumită distanță în relații sau îți este greu să vorbești despre propriile emoții, vulnerabilitatea partenerului poate deveni inconfortabilă tocmai pentru că te invită să te uiți la vulnerabilitatea ta.

Siguranța și controlul înțelese greșit

Imaginea hiperbolizată a partenerului puternic și stăpân pe sine îți oferă un sentiment de siguranță? Iar atunci când acesta își arată temerile sau nesiguranțele, ai impresia că relația nu mai este la fel de stabilă sau solidă, îți zici că el nu mai este omul de fier pe care te poți baza? Din fericire, oamenii pot fi puternici și vulnerabili în același timp, iar capacitatea de a-și recunoaște emoțiile este adesea un semn de maturitate, nu de fragilitate.

Ești foarte critică și cu tine

Modul în care îi judecăm pe ceilalți reflectă deseori modul în care ne raportăm la noi înșine. Dacă îți este greu să îți accepți propriile momente de vulnerabilitate, dacă te critici atunci când ai nevoie de sprijin sau când te simți copleșită, mari șanse să aplici aceeași rețetă și partenerului.

Te temi că va deveni dependent emoțional de tine

Mai există posibilitatea să asociezi exprimarea emoțiilor cu nevoia excesivă de validare, cu un ego uriaș care se dorește a fi hrănit inclusiv prin manifestări cât se poate de dramatice, ori cu dependența emoțională. Dar vulnerabilitatea sănătoasă nu înseamnă că trebuie să devii terapeutul partenerului și nici un stilist care să-i perie orgoliul sensibil, ci că există spațiu pentru sinceritate și susținere reciprocă.

Foto: PR

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