Mesajul transmis de Andreea Marin după ce a fost victima unei fraude online. Imaginea ei, folosită într-o schemă cu criptomonede

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Andreea Marin le-a transmis urmăritorilor săi un avertisment important, după ce a aflat că imaginea sa a fost utilizată fără acord în promovarea unei presupuse oportunități de investiții în criptomonede. Materialele false, realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, urmăreau să câștige încrederea internauților și să îi convingă să ofere bani sau date personale.

Andreea Marin, prima reacție

Nu este prima dată când numele unei persoane publice este asociat în mod abuziv cu asemenea campanii. Escrocii folosesc fotografii modificate și articole care imită aspectul publicațiilor cunoscute pentru a face ofertele să pară autentice. În realitate, promisiunile privind câștigurile rapide ascund tentative de fraudă.

După ce a fost informată de mai mulți jurnaliști că imaginea sa circulă din nou în conținut înșelător, Andreea Marin a explicat situația pe rețelele sociale și le-a cerut oamenilor să verifice cu atenție informațiile înainte de a accesa linkuri sau de a furniza date confidențiale.

„Atenție! Eu pot foarte ușor vedea cu ochiul liber o știre sau o imagine falsă cu mine, dar oamenii din jur, nu! Am fost atenționată de către colegii jurnaliști că sunt, din nou, folosită fără voia mea, ca imagine în știri false, de către infractorii din mediul online, pentru ca aceștia să profite astfel de dumneavoastră și să realizeze fraude care vă transformă în victime! De data aceasta, imaginea mea prelucrată cu AI este folosită pentru a promova o schemă de ‘investiții’ în criptomonede. Nu picați în capcana infractorilor care vă atrag cu promisiuni de câștiguri rapide și ușoare, și mai ales nu oferiți acces la datele dumneavoastră personale! Puteți rămâne fără economiile de o viață! E important să fiți informați. Cum altfel ne putem feri de falsuri si dezinformare?”, a scris Andreea Marin pe rețelele sociale.

Fosta prezentatoare a distribuit și un podcast în care sunt explicate mai multe mecanisme folosite în fraudele din mediul digital. Materialul prezintă metodele prin care escrocii încearcă să convingă victimele că o investiție este legitimă și oferă informații despre semnalele care pot indica o tentativă de înșelăciune.

Andreea Marin i-a îndemnat pe urmăritori să distribuie podcastul, astfel încât avertismentul să ajungă la cât mai multe persoane. Vedeta a insistat asupra pericolului reprezentat de ofertele care promit profituri mari într-un timp foarte scurt, dar și asupra riscului de a comunica unor necunoscuți date bancare sau informații personale.

O altă situație similară

Nu este prima situație de acest fel. La începutul anului, imaginea vedetei a fost folosită în mod ilegal și fără acordul ei în promovarea unor produse pentru slăbit. Și atunci ea a transmis un mesaj public și i-a atenționat pe internauți să nu pice în capcană.

„Cont de Facebook fals! Atenție! Reclamă falsă, nu apăsați linkul, nu cumpărați crema promovată ilegal”, a scris Andreea Marin, pe Instagram.

De asemenea, vedeta a subliniat încă o dată că imaginea sa este utilizată abuziv și că nu susține în niciun fel produsul respectiv.

„Atenție! Nu cumpărați această cremă! Reclamă falsă folosind imaginea Andreei Marin, evident fără acceptul acesteia”, a mai scris ea, pe Instagram.

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Foto: Facebook

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