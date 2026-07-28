Dima Trofim a ajuns pe mâna medicilor în vacanță. Cât a plătit pentru o perfuzie în Bulgaria

Dima Trofim a avut nevoie de îngrijiri medicale în timpul vacanței din Bulgaria, însă suma plătită pentru o simplă perfuzie l-a luat complet prin surprindere.

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  de  ELLE.ro
Dima Trofim a ajuns pe mâna medicilor în vacanță. Cât a plătit pentru o perfuzie în Bulgaria

Vacanța petrecută de Dima Trofim pe litoralul bulgăresc s-a încheiat cu o problemă medicală și o factură neașteptat de mare. Chiar în ziua în care trebuia să se întoarcă în România, artistul a început să se simtă rău și a avut nevoie de ajutorul unui echipaj medical.

Dima Trofim a plătit 460 de euro pentru intervenție

Dima Trofim s-a confruntat cu febră ridicată, vărsături și dureri puternice de cap. Inițial, a sperat că simptomele se vor ameliora și că va putea pleca spre casă, însă starea sa s-a înrăutățit într-un timp scurt. Pentru că nu mai putea amâna intervenția, artistul a cerut sprijinul angajaților hotelului. Un echipaj medical a ajuns la fața locului, iar medicii i-au administrat o perfuzie pentru a-l stabiliza.

La finalul consultației, artistul a aflat că trebuie să achite 460 de euro pentru serviciile medicale primite. Valoarea facturii l-a surprins, mai ales că intervenția a constat în administrarea unei perfuzii.

„Mi-au făcut o perfuzie. Din păcate, nu m-am simțit imediat mai bine… dar adevăratul șoc a venit în momentul în care mi-au întins nota de plată: 460 de euro. Da… 460 de euro pentru o perfuzie! Am rămas fără cuvinte. Serios acum… cum poate ajunge o perfuzie să coste aproape 2.500 de lei?”, a povestit artistul.

Deși a considerat suma foarte mare, Dima Trofim a achitat factura pe loc. Înainte de plecarea în vacanță, acesta încheiase însă o asigurare medicală de călătorie. După revenirea în România, artistul urmează să trimită companiei de asigurări documentele primite, pentru a încerca să recupereze suma plătită.

Dima Trofim a precizat ulterior că starea lui este stabilă și că se recuperează după episodul petrecut în Bulgaria.

De ce este importantă asigurarea medicală de călătorie

Situația prin care a trecut artistul atrage atenția asupra costurilor pe care le pot implica problemele medicale apărute în străinătate. În anumite stațiuni din Bulgaria, Grecia sau Turcia, echipajele trimise la hotel pot aparține unor furnizori privați, iar intervențiile sunt taxate separat. Dacă tratamentul trebuie achitat pe loc, documentele nu trebuie aruncate. Raportul medical, factura și dovada plății pot fi solicitate ulterior de compania de asigurări. Fără aceste acte, recuperarea banilor poate deveni dificilă sau chiar imposibilă.

Dima Trofim este cântăreț, actor, dansator și om de televiziune, născut la Chișinău. A devenit cunoscut publicului din România odată cu rolul din serialul „Pariu cu viața” și ca membru al trupei LaLa Band, apărând ulterior și în producția „O nouă viață”.

De-a lungul carierei, artistul a participat la emisiuni precum „Dansez pentru tine”, „Ferma vedetelor”, „Te cunosc de undeva!” și „Vocea României”. În paralel, și-a continuat activitatea muzicală, lansând mai multe piese și colaborări. În prezent, Dima Trofim joacă și în serialul „Iubire cu parfum de lavandă”.

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foto: Instagram

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