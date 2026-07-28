Orlando Bloom, surprins în ipostaze tandre cu partenera sa, Luisa Laemmel. Cei doi sunt în vacanță în Italia

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Orlando Bloom se bucură de o vacanță de vară alături de iubita sa, modelul Luisa Laemmel. Actorul, în vârstă de 49 de ani, și modelul de 28 de ani au fost surprinși în ipostaze tandre în timpul unei zile petrecute la exclusivistul Alpemare Beach Club din Forte dei Marmi, Italia.

În fotografiile publicate, Luisa apare ținându-se cu brațele de umerii lui Orlando în timp ce înotau împreună. Cei doi și-au arătat afecțiunea și s-au bucurat de soarele Italiei. În martie 2026, Page Six a relatat că actorul și modelul formau deja un cuplu de câteva luni.

„Orlando și Luisa se întâlnesc discret de câteva luni”, a declarat o sursă pentru publicație. „Au devenit o adevărată mică familie, iar Orlando l-a adus în această călătorie chiar și pe Biggie Smalls, pudelul său de talie foarte mică.”

Cine este Luisa Laemmel

Luisa Laemmel este un model elvețian, născut și crescut în Zürich. Și-a început cariera în modelling la vârsta de 16 ani, iar în prezent locuiește în New York. Pe lângă activitatea sa din industria modei, Luisa are și o diplomă în psihologie.

Primele zvonuri despre relația lor au apărut după ce au fost văzuți plecând împreună, ținându-se de braț, de la Super Bowl, desfășurat în Santa Clara, California. Potrivit martorilor, cei doi au fost foarte apropiați pe parcursul serii, iar Luisa a publicat ulterior imagini de la eveniment pe contul său de Instagram. În interiorul stadionului, Orlando și noua sa parteneră s-au aflat în compania mai multor prieteni celebri ai actorului, printre care și Jamie Foxx.

Recent, fosta parteneră a lui Orlando Bloom, Katy Perry, a făcut o aluzie la foștii săi iubiți în timpul unui concert.

În timp ce susținea concertul principal la festivalul O Son do Camiño din Santiago de Compostela, Spania, joi, 18 iunie, artista pop în vârstă de 41 de ani i-a transmis un mesaj de afecțiune iubitului său, Justin Trudeau, ironizându-i în același timp pe câțiva dintre foștii săi parteneri.

În timp ce interpreta hitul Never Really Over, lansat în 2020, Katy Perry a alergat în repetate rânduri spre un ecran uriaș în formă de smartphone, amplasat în partea din spate a scenei, după cum se poate observa în videoclipurile distribuite pe rețelele sociale.

La un moment dat, pe ecranul telefonului a apărut un apel de la Diplo, cu care artista a fost asociată pentru scurt timp în 2014. Katy Perry a apăsat în mod repetat butonul de respingere a apelului, afișând o expresie neliniștită, după care și-a acoperit ochii și s-a întors în partea din față a scenei.

Câteva momente mai târziu, a apărut un al doilea apel, de la un contact salvat cu inițialele „JM”, care păreau să facă trimitere la relația sa cu John Mayer. Cei doi au format un cuplu cu mai multe despărțiri și împăcări între 2012 și 2015. Deși s-a uitat spre ecran, cântăreața a ignorat apelul și și-a continuat interpretarea.

După ce a trecut și peste un apel primit de la „OB”, inițiale care păreau să îl indice pe cel mai recent fost partener al său, Orlando Bloom, artista s-a apropiat din nou de ecran. Katy Perry și Orlando Bloom și-au încheiat logodna în iunie 2025, după o relație de nouă ani.

Chiar în acel moment, pe ecran a apărut un apel de la contactul „JPJT”, inițiale care făceau trimitere la actualul său partener, Justin Trudeau.

foto: Getty Images

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