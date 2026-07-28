Julia Roberts, apariție rară alături de fiica ei, după nunta Emmei Roberts. Cum arată Hazel, în vârstă de 21 de ani

Julia Roberts a fost surprinsă în Sun Valley alături de fiica sa, Hazel, în vârstă de 21 de ani, iar asemănarea dintre cele două a atras imediat atenția.

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  de  ELLE.ro
Julia Roberts, apariție rară alături de fiica ei, după nunta Emmei Roberts. Cum arată Hazel, în vârstă de 21 de ani

Julia Roberts a fost surprinsă luni în Sun Valley, Idaho, alături de fiica sa Hazel, unul dintre cei trei copii ai ei. Actrița, în vârstă de 58 de ani, care participase sâmbătă la nunta nepoatei sale, Emma Roberts, și fiica ei de 21 de ani au purtat ținute casual în tonuri asemănătoare. Julia a ales o rochie neagră până la genunchi, cu mâneci lungi și nasturi.

Ea și-a completat apariția cu flip-flops negri și o pereche de ochelari de soare cu rame pătrate, în aceeași nuanță, iar sub braț a purtat un clutch supradimensionat, într-o culoare deschisă. Hazel, fiica pe care Julia o are împreună cu soțul său, Danny Moder, a purtat pantaloni trei sferturi cu imprimeu în carouri alb-negru, un tricou negru și un cardigan în aceeași culoare, alături de balerini închiși la culoare.

La fel ca mama ei, Hazel și-a accesorizat ținuta cu o pereche de ochelari de soare negri.

Pe lângă Hazel, Julia Roberts și Danny Moder mai au doi copii: Phinnaeus, fratele geamăn al tinerei, și Henry, în vârstă de 18 ani.

Nepoata actriței din „Pretty Woman”, Emma Roberts, s-a căsătorit cu Cody John în cadrul unei ceremonii romantice organizate în weekend. Emma este fiica actorului Eric Roberts, fratele Juliei Roberts.

Actrița din „American Horror Story”, în vârstă de 35 de ani, și Cody John, de 36 de ani, și-au rostit jurămintele în aer liber, pe proprietatea familiei actorului din Sun Valley, potrivit TMZ și Page Six. Mireasa, care în trecut și-a anulat logodna cu Evan Peters, a purtat o rochie albă creată special de Monique Lhuillier, cu un design asimetric în partea superioară, potrivit Vogue.

O sursă a declarat pentru Page Six că ceremonia a durat 45 de minute și s-a desfășurat în aer liber, la o temperatură de aproximativ 35 de grade Celsius. Publicația a mai relatat că Rhodes, fiul de cinci ani al Emmei Roberts, pe care aceasta îl are cu fostul său partener Garrett Hedlund, a condus-o la altar.

Julia Roberts și Danny Moder s-au căsătorit în 2002, înainte de venirea pe lume a celor trei copii ai lor. Pe 4 iulie, cei doi și-au sărbătorit cea de-a 24-a aniversare a căsătoriei, iar actrița din „Stepmom” a marcat momentul printr-o postare pe Instagram. Ea a publicat o fotografie în care apare zâmbind alături de soțul său, amândoi purtând ochelari de soare Ray-Ban asemănători.

„DOUĂZECI ȘI PATRU. MAI MULT, MAI MULT, MAI MULT”, a scris actrița în descriere.

La finalul lunii ianuarie, Julia Roberts a publicat o altă fotografie pe Instagram, în care apare îmbrățișându-și soțul, pentru a marca ziua de naștere a acestuia, sărbătorită pe 31 ianuarie.

„Ziua mea preferată. Bărbatul meu preferat. #131 #WLF”, a scris ea.

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foto: Getty Images

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