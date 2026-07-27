Actrița Emma Roberts s-a căsătorit cu colegul ei de breaslă, Cody John, în cadrul unei ceremonii private

Emma Roberts și Cody John s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii în aer liber, organizată în Idaho.

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  de  ELLE.ro
Actrița Emma Roberts s-a căsătorit cu colegul ei de breaslă, Cody John, în cadrul unei ceremonii private

Emma Roberts s-a căsătorit! Actrița în vârstă de 35 de ani și Cody John și-au unit destinele sâmbătă, 25 iulie, în cadrul unei ceremonii în aer liber, organizată la o reședință din Idaho, potrivit fotografiilor obținute de DeuxMoi.

Conform Vogue, Emma Roberts a purtat o rochie albă vaporoasă, creată special pentru ea de Monique Lhuillier, pe care a accesorizat-o cu un șal transparent și un voal alb, lung. Ulterior, pentru petrecerea de după ceremonie, actrița a ales o rochie de arhivă semnată de aceeași creatoare.

Pentru rochia de mireasă, Emma Roberts și-a dorit un design cu aer vintage, inspirat de pasiunea sa pentru cărți vechi, obiecte de colecție și mici comori descoperite în anticariate. Împreună cu Monique Lhuillier, actrița a ales o nuanță personalizată, diferită de albul clasic, care oferea materialului un efect ușor patinat.

„Îmi doream să arăt ca o fantomă, ca o mică păpușă-fantomă de epocă”, a explicat ea pentru Vogue.

Creată din aproximativ 23 de metri de șifon de mătase, rochia a fost realizată într-o culoare numită „antique rose”, o trimitere la Rose, al doilea prenume al actriței. Materialul delicat a fost drapat peste un corset cu balene, subtil vizibil prin transparența șifonului, iar fusta amplă, construită din mai multe straturi și prevăzută cu o crăpătură, a conferit fluiditate ținutei. O trenă drapată, care putea fi prinsă la spate, i-a oferit miresei mai multă libertate de mișcare în timpul petrecerii.

La rândul său, Cody John, în vârstă de 36 de ani, a purtat un costum maro în momentul în care cei doi și-au rostit jurămintele.

Mătușa actriței, Julia Roberts, și soțul acesteia, Danny Moder, s-au numărat printre invitații la nuntă, potrivit fotografiilor apărute online. Tatăl vedetei din „American Horror Story” este actorul Eric Roberts, fratele mai mare al actriței premiate cu Oscar Julia Roberts.

Emma Roberts și Cody John și-au anunțat logodna în iulie 2024.

„Postez asta aici înainte ca mama mea să spună tuturor „, a scris atunci actrița în dreptul unei fotografii de cuplu, în care își etala inelul de logodnă cu diamant. Mama vedetei din „Scream Queens” este Kelly Cunningham.

Roberts și John, care a apărut în producții de televiziune precum „Wu-Tang: An American Saga”, difuzat de Hulu, și „In the Dark”, de la The CW, și-au făcut publică relația în august 2022. La momentul respectiv, actorul a publicat pe Instagram o fotografie în care o săruta pe Roberts, alături de mesajul: „Atât de dulce”.

Emma Roberts și-a oficializat apoi relația pe Instagram în decembrie 2022, când a distribuit o imagine în care ea și Cody John se țineau de mână. „#2022, te-am iubit. La mulți ani, frumoșilor!”, a scris actrița în descrierea postării publicate în noaptea de Anul Nou.

În iulie 2024, Emma Roberts a vorbit despre relația cu John și a povestit pentru PEOPLE că ultima dată când a fost emoționată până la lacrimi s-a întâmplat în timp ce urmărea un film alături de cel care avea să-i devină soț.

„Am văzut filmul ‘The Iron Claw’ împreună cu iubitul meu și amândoi plângeam în hohote. A fost un adevărat dezastru: plângeam, apoi râdeam unul de celălalt pentru că plângeam, iar asta ne făcea să plângem și mai tare.”, a declarat ea atunci.

O sursă a dezvăluit anterior pentru E! News că Roberts și John s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni.

„Este foarte fericită alături de Cody, iar cei doi se bucură de relația lor și de timpul petrecut împreună. Prietenii și familiile lor se bucură pentru amândoi și cred că formează un cuplu minunat.”, a spus sursa.

Într-un interviu acordat revistei Cosmopolitan în 2019, Emma Roberts a mărturisit că preferă să-și păstreze viața sentimentală departe de atenția publicului.

„Nu vreau niciodată să vorbesc despre relațiile în care mă aflu sau despre cele care sunt pe cale să se încheie ori s-au încheiat deja. Este suficient de greu să fii într-o relație cu cineva, chiar și în intimitate, cu atât mai mult atunci când ai și un public”, a spus actrița.

Emma Roberts este mama unui băiețel, Rhodes Robert Hedlund, pe care l-a adus pe lume în decembrie 2020, în timpul relației sale cu actorul Garrett Hedlund.

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Foto: Getty Images

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