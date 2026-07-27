Alice Peneacă s-a căsătorit religios. Cum arată cele două rochii de mireasă pe care le-a purtat

Alice Peneacă s-a căsătorit religios cu Dragoș Caliminte și a purtat două rochii de mireasă superbe.

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  de  ELLE.ro
1. Alice Peneacă și Dragoș Caliminte
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Alice Peneacă s-a căsătorit religios cu Dragoș Caliminte, la câteva săptămâni de când a avut loc cununia lor civilă. Modelul a purtat două rochii de mireasă, ambele fiind spectaculoase.

Alice Peneacă s-a căsătorit religios

După ce au avut o cununie civilă discretă la malul mării, în Constanța, Alice Peneacă și Dragoș Caliminte s-au căsătorit religios. După ceremonie, a urmat o petrecere în aer liber, într-un cadru de poveste în mijlocul naturii, unde amândoi s-au distrat pe cinste alături de invitații lor.

Pentru nuntă, Alice Peneacă a purtat două rochii de mireasă. Prima, cea de la cununia religioasă, a fost tip prințesă, cu o fustă de dimensiuni impresionante. La ținută a adăugat o pereche de pantofi albi îmbrăcați în dantelă. La petrecere, ea a optat pentru o rochie scurtă, fără bretele și cu corset, care i-a permis să danseze în voie. Ceea ce a mai atras atenția a fost și tortul lor, care a fost decorat pe margini și în mijloc.

Cum a fost cerută în căsătorie Alice Peneacă

În luna decembrie a anului 2024, Alice Peneacă a fost cerută în căsătorie de către partenerul ei, Dragoș Caliminte.

Anunțul conform căruia Alice Peneacă a fost cerută în căsătorie a fost făcut chiar de către ea pe Instagram, acolo unde are o comunitate numeroasă. Cererea în căsătorie a avut loc în timpul unei vacanțe pe care cei doi au petrecut-o în Deșertul Afagay alături de mai mulți prieteni. Fotomodelul a publicat pe rețelele de socializare primele imagini cu inelul superb primit de la partenerul ei de viață.

„Pentru totdeauna”, a fost mesajul transmis de Alice Peneacă pe Instagram, alături de fotografiile prin care își arată inelul de logodnă. 

Cum s-au cunoscut Alice Peneacă și Dragoș Caliminte

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte trăiesc o poveste de dragoste discretă. Cu toate astea, modelul a surprins acum ceva timp cu declarațiile făcute despre partenerul ei, având o mulțime de cuvinte de laudă la adresa acestuia. Cei doi au devenit părinți în vara anului 2023, atunci când Alice Peneacă a născut-o pe fiica lor, Esther.

„De când l-am cunoscut, am apreciat la Dragoș că este o persoană foarte profundă și eu îmi doream pe cineva așa. Nu există nimic ce aș schimba la el. Nu mint, nu inventez. M-a echilibrat și mi-a adus liniște această relație. Am pus punct unei căutări, mă căutam pe mine și m-a liniștit. Cu socrii mei mă înțeleg excelent, sunt niște oameni extraordinari”, a declarat Alice Peneacă în cadrul unui interviu pentru cancan.ro

Într-un alt interviu, Alice Peneacă a povestit mai multe despre cum s-a cunoscut cu Dragoș Caliminte. Cei doi s-au întâlnit la un festival de muzică.

„Eu îl văzusem pe instagram de ceva vreme, îl stalk -ăream cum s-ar spune, glumesc acum, nu chiar așa, dar pusesem ținta pe el. Și apoi l-am văzut la mare, dar nu știam că e același băiat cu cel pe care îl văzusem pe instagram, dar tot așa mi-a atras atenția. El mă știa, mi-a dat follow, am început să vorbim și a durat câteva luni până ne-am cunoscut oficial. Ne-am cunoscut tot la un festival de muzică și a fost super impresie, îți dai seama, noi ne-am mutat împreună în seara respectivă. Deci a fost o impresie foarte bună. Am fost super asumați, nu prea am stat pe gânduri și ajungi la vârsta la care nu mai ai timp de pierdut. Ori e albă, ori e neagră, nu mai stau. Vrei, nu vrei, la revedere!”, a spus Alice Peneacă pentru playtech.ro

Alice Peneacă este unul dintre cele mai de succes modele din România și are apariții în numeroase publicații glossy, printre care și în ELLE România. A fost protagonista mai multor campanii și editoriale foto ale mai multor brand-uri cunoscute în întreaga lume. De asemenea, a apărut și în câteva filme, cum ar fi Pioneers Palace, regizat de Bobby Păunescu, dar și în Pup-o, mă! 3, lansat în 2023 și regizat de Tudor Botezatu, unde joacă alături de Alin Panc, Cosmin Seleși, Kristina Cepraga, fiind câteva dintre numele din distribuție.

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Foto: Instagram, Photogenica Weddings

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