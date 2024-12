Alice Peneacă a fost cerută în căsătorie. Primele imagini cu inelul superb primit de la partenerul ei

Alice Peneacă a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, Dragoș Caliminte, alături de care trăiește o poveste de dragoste de câțiva ani. În vara anului 2023, cei doi au devenit părinți. Au împreună o fetiță, pe nume Esther.

Anunțul conform căruia Alice Peneacă a fost cerută în căsătorie a fost făcut chiar de către ea pe Instagram, acolo unde are o comunitate numeroasă. Cererea în căsătorie a avut loc în timpul unei vacanțe pe care cei doi o petrec în Deșertul Afagay alături de mai mulți prieteni. Fotomodelul a publicat pe rețelele de socializare primele imagini cu superb inelul primit de la partenerul ei de viață.

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte trăiesc o poveste de dragoste discretă. Cu toate astea, modelul a surprins acum ceva timp cu declarațiile făcute de partenerul ei, având o mulțime de cuvinte de laudă la adresa acestuia.

„De când l-am cunoscut, am apreciat la Dragoș că este o persoană foarte profundă și eu îmi doream pe cineva așa. Nu există nimic ce aș schimba la el. Nu mint, nu inventez. M-a echilibrat și mi-a adus liniște această relație. Am pus punct unei căutări, mă căutam pe mine și m-a liniștit. Cu socrii mei mă înțeleg excelent, sunt niște oameni extraordinari”, a declarat Alice Peneacă în cadrul unui interviu pentru cancan.ro .

Într-un alt interviu, Alice Peneacă a povestit mai multe despre cum s-a cunoscut cu Dragoș Caliminte. Cei doi s-au întâlnit la un festival de muzică.

„Eu îl văzusem pe instagram de ceva vreme, îl stalk -ăream cum s-ar spune, glumesc acum, nu chiar așa, dar pusesem ținta pe el. Și apoi l-am văzut la mare, dar nu știam că e același băiat cu cel pe care îl văzusem pe instagram, dar tot așa mi-a atras atenția. El mă știa, mi-a dat follow, am început să vorbim și a durat câteva luni până ne-am cunoscut oficial. Ne-am cunoscut tot la un festival de muzică și a fost super impresie, îți dai seama, noi ne-am mutat împreună în seara respectivă. Deci a fost o impresie foarte bună. Am fost super asumați, nu prea am stat pe gânduri și ajungi la vârsta la care nu mai ai timp de pierdut. Ori e albă, ori e neagră, nu mai stau. Vrei, nu vrei, la revedere!”, a spus Alice Peneacă pentru playtech.ro.