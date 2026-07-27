Meghan Markle, invitată în rolul de jurată la MasterChef Australia. Cum a surprins-o Prințul Harry

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Prințul Harry i-a făcut o surpriză lui Meghan Markle în timpul apariției sale la „MasterChef Australia”. Ducesa de Sussex în vârstă de 44 de ani a fost jurată invitată în ediția din 26 iulie a competiției culinare. Participarea sa fusese anunțată încă din luna aprilie, după ce momentul a fost filmat în timpul vizitei pe care Meghan și Harry au făcut-o în Australia.

În timp ce jurații analizau preparatul unuia dintre concurenți, Meghan Markle a primit, în mod surprinzător, un apel video de la soțul său, luându-i prin surprindere atât pe participanți, cât și pe ceilalți membri ai juriului.

„Bună, iubirea mea! Este soțul meu”, a spus Meghan, în timp ce camera i-a surprins pe ceilalți jurați salutându-l pe Harry, în vârstă de 41 de ani. „Ce se întâmplă? Am întrerupt ceva important?”, a întrebat în glumă Ducele de Sussex. „De fapt, suntem chiar în mijlocul degustării preparatelor. Avem aici patru bucătari extraordinari. Este uimitor, sunt atât de talentați. Ne-am fi dorit să fii aici”, i-a răspuns Meghan. Adresându-se apoi juraților, aceasta a explicat: „El se află acum în Canberra, alături de veterani.” „Mi-aș dori să poți gusta toate acestea. Preparatele sunt fantastice”, i-a mai spus ea lui Harry. „Sunt cu adevărat delicioase și avem și un sos picant care… ei bine, mă cunoști. Este atât de bun! Cred însă că ar putea fi prea mult pentru tine. Este picant.” Prințul Harry i-a răspuns soției sale: „Atunci mergi și bucură-te de tot. Îmi pare foarte rău că te-am întrerupt. Totul este bine aici. Ne vedem mai târziu.”

Jurații și concurenții au aplaudat apoi momentul, iar unul dintre participanți a exclamat: „Este incredibil!”

Fosta actriță din serialul „Suits” a ales să susțină moda australiană cu această ocazie. Meghan a purtat o bluză neagră din mătase, în valoare de 525 de dolari, semnată de brandul Matteau, pe care a asortat-o cu o fustă neagră cu croială elegantă, de 650 de dolari, de la Camilla and Marc.

Ducesa de Sussex și-a completat ținuta atemporală cu o pereche de pantofi negri clasici Manolo Blahnik, în valoare de 900 de dolari. A optat pentru accesorii discrete și și-a purtat părul coafat în bucle lejere, stil care a devenit una dintre semnăturile sale. Meghan Markle a explicat și de ce a ales creațiile unor designeri australieni pentru apariția sa.

„Îmi place să port creații ale designerilor locali și să celebrez măiestria specifică fiecărei regiuni în care călătoresc”, a declarat recent Meghan pentru Australian Women’s Weekly.

Înainte ca ediția să fie difuzată, Alexandria Funnell, fostă producătoare de postproducție al emisiunii „MasterChef Australia”, a publicat pe TikTok un videoclip în care a dezvăluit câteva detalii din culisele apariției lui Meghan Markle în calitate de jurată invitată. Potrivit Marie Claire, Funnell a întrebat un prieten care lucrează în continuare la emisiune cum a fost colaborarea cu Ducesa de Sussex.

Acesta i-a răspuns că Meghan „a fost extraordinară” și „s-a descurcat foarte bine în rolul de jurat”. Acesta a mai spus că Ducesa „s-a purtat foarte frumos cu întreaga echipă, a avut simțul umorului și s-a comportat ca un om absolut normal. Anturajul ei era format din doar două persoane, iar acestea au fost, de asemenea, extraordinare”, și-a amintit producătorul.

MasterChef Australia a anunțat pentru prima dată participarea lui Meghan în luna aprilie, când a publicat pe Instagram o fotografie în care aceasta apărea alături de jurații Jean-Christophe Novelli, Poh Ling Yeow și Sofia Levin.

„Primim o persoană CU TOTUL specială în bucătăria MasterChef. Meghan, Ducesa de Sussex, are o apariție specială în acest sezon, cu ocazia primei sale reveniri în Australia după 2018. Alăturându-se unei liste impresionante de jurați invitați și personalități din lumea gastronomiei, Meghan îi ajută și îi îndrumă pe unii dintre cei mai talentați bucătari amatori din istoria competiției. Este sezonul MasterChef pe care nu vreți să îl ratați”, se arăta în descrierea imaginii.

În timpul călătoriei de patru zile efectuate în Australia în luna aprilie, Ducele și Ducesa de Sussex au participat la mai multe activități private, profesionale și filantropice.

Foto: Getty Images

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