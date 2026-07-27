Olga Verbițchi, fosta câștigătoare X Factor, s-a căsătorit religios. Imagini de la nunta ei cu Vladimir Cebotaru

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Olga Verbițchi, câștigătoarea ediției din 2016 a emisiunii X Factor, s-a căsătorit religios cu partenerul ei, Vladimir Cebotaru.

Olga Verbițchi s-a căsătorit religios

Olga Verbițchi a fost cerută în căsătorie de către Vladimir Cebotaru în luna august a anului 2025. Pe 26 februarie 2026, cei doi au ales să se căsătorească civil. Pe 26 iulie a urmat ceremonia religioasă, care s-a desfășurat la Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” din Hirișeni.

Pentru cununia religioasă, Olga Verbițchi a ales să poarte o rochie de mireasă tip sirenă, cu corset și din dantelă și mătase. Întregul look a fost completat de un voal impresionant. În ceea ce privește coafura, artista a preferat un coc simplu și un machiaj care i-a pus în evidență ochii. Soțul ei, Vladimir Cebotaru, a purtat un costum negru clasic, o cămașă albă, o vestă neagră și un papion.

Olga Verbițchi are o relație apropiată cu fanii de pe Instagram și i-a ținut la curent pe aceștia cu privirire la pregătirile pentru ziua nunții. După ceremonie, a urmat o petrecere, unde cei doi s-au distrat alături de invitații lor. În ceea ce privește dansul mirilor, cei doi au ales să danseze pe melodia scrisă și interpretată de artistă, „Pentru un om ca mine.”

Cine este Olga Verbițchi

Olga Verbițchi este originară din Republica Moldova și a absolvit Liceul de Arte din Chișinău. A ajuns în atenția publicului în 2016, atunci când a fost desemnată câștigătoarea sezonului șase X Factor. Ea a fost în echipa solistului de la Carla’s Dreams. La vremea respectivă, Olga Verbițchi avea 15 ani și i-a cucerit pe jurați cu vocea ei impresionantă. Ea a primit cele mai multe voturi de la telespectatori și a plecat acasă cu marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

Olga Verbițchi a avut colaborări și cu artiști cunoscuți, precum DJ Sava și Damian Drăghici. După o perioadă în care a lansat mai multe single-uri, artista a decis să facă o pauză de la cariera artistică, pentru a-și găsi drumul potrivit. Din anul 2023 a pornit o colaborare cu Versus Artist, primul label full service din Moldova, iar în 2024 a colaborat cu Global Records. În 2024 a revenit în fața publicului cu piesa „Ultimul Minut”, prima lansare oficială alături de cele două case de discuri.

În 2021, Olga Verbițchi a participat în show-ul „Bravo, ai stil! Celebrities” de la Kanal D. Ea nu a petrecut foarte mult timp în emisiune, pentru că a fost descalificată din cauza faptului că nu a respectat regulamentul și a întârziat foarte mult la filmări. După eliminarea din emisiunea-concurs, Olga Verbițchi a vorbit cu multă deschidere și vulnerabilitate despre problemele de sănătate mintală cu care se confrunta, dezvăluind atunci că a început procesul de psihoterapie și că urmează un tratament după ce a fost diagnosticată cu depresie, anxietate severă și tulburare de personalitate borderline.

În 2025, Olga Verbițchi a fondat o academie, în cadrul căreia oferă lecții de muzică pentru copii și îi ajută pe aceștia să se dezvolte din punct de vedere artistic.

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Foto: Instagram

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