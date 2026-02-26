Olga Verbițchi s-a căsătorit cu partenerul ei. Primele imagini de la cununia civilă

Olga Verbițchi și partenerul ei s-au căsătorit civil.

Olga Verbițchi s-a căsătorit cu partenerul ei. Primele imagini de la cununia civilă

Olga Verbițchi a spus „DA” și și-a oficializat relația cu partenerul ei, Vladimir Cebotaru. Cântăreața și iubitul ei s-au căsătorit civil recent, împărtășind momentul special cu fanii prin intermediul rețelelor sociale.

Olga Verbițchi s-a căsătorit civil

Câștigătoarea X Factor a ajuns la starea civilă la doar câteva luni după ce a fost cerută în căsătorie de către Vladimir Cebotaru. Ceremonia a avut loc în Republica Moldova, într-un cadru intim, alături de câțiva prieteni apropiați, fără fast și fără mii de invitați.

„Oficial ești familia mea
acum nu mai suntem străini 
Mulțumesc celor care sunt alături în cele mai importante momente.”

Pentru eveniment, Olga Verbițchi a ales o ținută neobișnuită pentru o cununie, dar extrem de elegantă: o pereche de jeans albi, completată de un top asortat și câteva bijuterii discrete. Partenerul ei a optat pentru o vestimentație simplă, dar stilată: tricou polo negru și pantaloni negri. Prin această alegere, cuplul a combinat lejeritatea cu eleganța, reflectând perfect atmosfera relaxată a momentului.

„De astăzi – noi.
Te-am iubit la primul cuvânt. La primul contact vizual. La prima atingere. La prima îmbrățișare.
Am fost aici pentru tine și tu pentru mine de la început. Au încercat să ne despartă cei care nu au crezut în noi, și am devenit mai puternici. Furtuna ne-a completat.”

Până acum, Olga Verbițchi a păstrat discreția în privința relației și a postat rar fotografii alături de partener. Acum, însă, fanii au avut ocazia să o vadă în ipostaze romantice și pline de emoție, alături de cel care îi va fi soț.

Olga Verbițchi, fosta câștigătoare X Factor, despre logodnă

Pe rețelele de socializare, Olga Verbițchi și-a anunțat cu mult entuziasm fanii că a fost cerută în căsătorie în toamna anului 2025. Artista obișnuiește să fie rezervată în ceea ce privește viața ei personală, însă de această dată a făcut o excepție și a împărtășit această bucurie și cu urmăritorii de pe Instagram. Tânăra a postat câteva fotografii cu inelul de logodnă primit de la iubitul ei, Vladimir Cebotaru, alături de care are planuri serioase de viitor.

„Ți-am spus da din prima zi în care te-am cunoscut”, a fost mesajul transmis de Olga Verbițchi pe Instagram.

De asemenea, Olga Verbițchi a mai postat și un video cu cererea în căsătorie. Artista a fost luată prin surprindere la un eveniment de către iubitul ei, care s-a așezat în genunchi și a întrebat-o dacă își dorește să fie soția lui. Familiile celor doi au fost prezente și au asistat la întregul moment emoționant.

„Nu se putea mai frumos de atât. inelul meu preferat. omul meu preferat. locul meu preferat. familiile noastre prezente. după un moment special. tu și eu iubire. Cu trandafirii din grădina noastră. te iubesc”, a mai povestit Olga Verbițchi pe rețelele de socializare.

Olga Verbițchi este originară din Republica Moldova și a absolvit Liceul de Arte din Chișinău. A ajuns în atenția publicului în 2016, atunci când a fost desemnată câștigătoarea sezonului șase X Factor. Ea a fost în echipa solistului de la Carla’s Dreams. La vremea respectivă, Olga Verbițchi avea 15 ani și i-a cucerit pe jurați cu vocea ei impresionantă. Ea a primit cele mai multe voturi de la telespectatori și a plecat acasă cu marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

Olga Verbițchi a avut colaborări și cu artiști cunoscuți, precum DJ Sava și Damian Drăghici. După o perioadă în care a lansat mai multe single-uri, artista a decis să facă o pauză de la cariera artistică, pentru a-și găsi drumul potrivit. Din anul 2023 a pornit o colaborare cu Versus Artist, primul label full service din Moldova, iar în 2024 a colaborat cu Global Records. În 2024 a revenit în fața publicului cu piesa „Ultimul Minut”, prima lansare oficială alături de cele două case de discuri.

În 2021, Olga Verbițchi a participat în show-ul „Bravo, ai stil! Celebrities” de la Kanal D. Ea nu a petrecut foarte mult timp în emisiune, pentru că a fost descalificată din cauza faptului că nu a respectat regulamentul și a întârziat foarte mult la filmări. După eliminarea din emisiunea-concurs, Olga Verbițchi a vorbit cu multă deschidere și vulnerabilitate despre problemele de sănătate mintală cu care se confrunta, dezvăluind atunci că a început procesul de psihoterapie și că urmează un tratament după ce a fost diagnosticată cu depresie, anxietate severă și tulburare de personalitate borderline.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
