Olga Verbițchi s-a logodit. Fosta câștigătoare X Factor a dezvăluit primele imagini cu inelul de la iubitul ei

Olga Verbițchi, câștigătoarea ediției din 2016 a emisiunii X Factor, s-a logodit! Tânăra a făcut primele declarații despre acest moment fericit din viața ei și a dezvăluit o serie de imagini cu inelul primit de la partenerul ei.

Olga Verbițchi, fosta câștigătoare X Factor, s-a logodit

Pe rețelele de socializare, Olga Verbițchi și-a anunțat cu mult entuziasm fanii că a fost cerută în căsătorie. Artista obișnuiește să fie rezervată în ceea ce privește viața ei personală, însă de această dată a făcut o excepție și a împărtășit această bucurie și cu urmăritorii de pe Instagram. Tânăra a postat câteva fotografii cu inelul de logodnă primit de la iubitul ei, alături de care are planuri serioase de viitor.

„Ți-am spus da din prima zi în care te-am cunoscut”, a fost mesajul transmis de Olga Verbițchi pe Instagram.

De asemenea, Olga Verbițchi a mai postat și un video cu cererea în căsătorie. Artista a fost luată prin surprindere la un eveniment de către iubitul ei, care s-a așezat în genunchi și a întrebat-o dacă își dorește să fie soția lui. Familiile celor doi au fost prezente și au asistat la întregul moment emoționant.

„Nu se putea mai frumos de atât. inelul meu preferat. omul meu preferat. locul meu preferat. familiile noastre prezente. după un moment special. tu și eu iubire. Cu trandafirii din grădina noastră. te iubesc”, a mai povestit Olga Verbițchi pe rețelele de socializare.

Cine este Olga Verbițchi

Olga Verbițchi este originară din Republica Moldova și a absolvit Liceul de Arte din Chișinău. A ajuns în atenția publicului în 2016, atunci când a fost desemnată câștigătoarea sezonului șase X Factor. Ea a fost în echipa solistului de la Carla’s Dreams. La vremea respectivă, Olga Verbițchi avea 15 ani și i-a cucerit pe jurați cu vocea ei impresionantă. Ea a primit cele mai multe voturi de la telespectatori și a plecat acasă cu marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

Olga Verbițchi a avut colaborări și cu artiști cunoscuți, precum DJ Sava și Damian Drăghici. După o perioadă în care a lansat mai multe single-uri, artista a decis să facă o pauză de la cariera artistică, pentru a-și găsi drumul potrivit. Din anul 2023 a pornit o colaborare cu Versus Artist, primul label full service din Moldova, iar în 2024 a colaborat cu Global Records. În 2024 a revenit în fața publicului cu piesa „Ultimul Minut”, prima lansare oficială alături de cele două case de discuri.

În 2021, Olga Verbițchi a participat în show-ul „Bravo, ai stil! Celebrities” de la Kanal D. Ea nu a petrecut foarte mult timp în emisiune, pentru că a fost descalificată din cauza faptului că nu a respectat regulamentul și a întârziat foarte mult la filmări. După eliminarea din emisiunea-concurs, Olga Verbițchi a vorbit cu multă deschidere și vulnerabilitate despre problemele de sănătate mintală cu care se confrunta, dezvăluind atunci că a început procesul de psihoterapie și că urmează un tratament după ce a fost diagnosticată cu depresie, anxietate severă și tulburare de personalitate borderline.

