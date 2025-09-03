Olga Verbițchi s-a logodit. Fosta câștigătoare X Factor a dezvăluit primele imagini cu inelul de la iubitul ei

Olga Verbițchi, câștigătoarea ediției din 2016 a emisiunii X Factor, s-a logodit!

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Olga Verbițchi
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Olga Verbițchi, câștigătoarea ediției din 2016 a emisiunii X Factor, s-a logodit! Tânăra a făcut primele declarații despre acest moment fericit din viața ei și a dezvăluit o serie de imagini cu inelul primit de la partenerul ei. 

Olga Verbițchi, fosta câștigătoare X Factor, s-a logodit

Pe rețelele de socializare, Olga Verbițchi și-a anunțat cu mult entuziasm fanii că a fost cerută în căsătorie. Artista obișnuiește să fie rezervată în ceea ce privește viața ei personală, însă de această dată a făcut o excepție și a împărtășit această bucurie și cu urmăritorii de pe Instagram. Tânăra a postat câteva fotografii cu inelul de logodnă primit de la iubitul ei, alături de care are planuri serioase de viitor. 

„Ți-am spus da din prima zi în care te-am cunoscut”, a fost mesajul transmis de Olga Verbițchi pe Instagram. 

De asemenea, Olga Verbițchi a mai postat și un video cu cererea în căsătorie. Artista a fost luată prin surprindere la un eveniment de către iubitul ei, care s-a așezat în genunchi și a întrebat-o dacă își dorește să fie soția lui. Familiile celor doi au fost prezente și au asistat la întregul moment emoționant. 

„Nu se putea mai frumos de atât. inelul meu preferat. omul meu preferat. locul meu preferat. familiile noastre prezente. după un moment special. tu și eu iubire. Cu trandafirii din grădina noastră. te iubesc”, a mai povestit Olga Verbițchi pe rețelele de socializare. 

Cine este Olga Verbițchi

Olga Verbițchi este originară din Republica Moldova și a absolvit Liceul de Arte din Chișinău. A ajuns în atenția publicului în 2016, atunci când a fost desemnată câștigătoarea sezonului șase X Factor. Ea a fost în echipa solistului de la Carla’s Dreams. La vremea respectivă, Olga Verbițchi avea 15 ani și i-a cucerit pe jurați cu vocea ei impresionantă. Ea a primit cele mai multe voturi de la telespectatori și a plecat acasă cu marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

Olga Verbițchi a avut colaborări și cu artiști cunoscuți, precum DJ Sava și Damian Drăghici. După o perioadă în care a lansat mai multe single-uri, artista a decis să facă o pauză de la cariera artistică, pentru a-și găsi drumul potrivit. Din anul 2023 a pornit o colaborare cu Versus Artist, primul label full service din Moldova, iar în 2024 a colaborat cu Global Records. În 2024 a revenit în fața publicului cu piesa „Ultimul Minut”, prima lansare oficială alături de cele două case de discuri.

În 2021, Olga Verbițchi a participat în show-ul „Bravo, ai stil! Celebrities” de la Kanal D. Ea nu a petrecut foarte mult timp în emisiune, pentru că a fost descalificată din cauza faptului că nu a respectat regulamentul și a întârziat foarte mult la filmări. După eliminarea din emisiunea-concurs, Olga Verbițchi a vorbit cu multă deschidere și vulnerabilitate despre problemele de sănătate mintală cu care se confrunta, dezvăluind atunci că a început procesul de psihoterapie și că urmează un tratament după ce a fost diagnosticată cu depresie, anxietate severă și tulburare de personalitate borderline.

Citește și:
Raluca Bădulescu, dezvăluiri din culisele Asia Express. Prin ce situații neplăcute a trecut alături de fostul ei soț: „Acum râd, acum vreau să mă tăvălesc pe jos, acum plâng…'

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Roxana Nemeș, noi dezvăluiri despre sarcină. Artista va deveni mamă de gemeni: "Nu mi-am făcut deloc griji"
People
Roxana Nemeș, noi dezvăluiri despre sarcină. Artista va deveni mamă de gemeni: "Nu mi-am făcut deloc griji"
Demi Moore, dezvăluiri dureroase despre schimbarea "dificilă" a personalității fostului soț Bruce Willis, cauzată de demență
People
Demi Moore, dezvăluiri dureroase despre schimbarea "dificilă" a personalității fostului soț Bruce Willis, cauzată de demență
Kevin Costner are o nouă relație după divorțul de Christine Baumgartner. Cine este și cum arată noua iubită a actorului
People
Kevin Costner are o nouă relație după divorțul de Christine Baumgartner. Cine este și cum arată noua iubită a actorului
Francesca și Cristian de la Insula iubirii, primele dezvăluiri despre participarea la emisiune. Cum s-a schimbat relația lor: "Nu a fost nevoie de mult timp"
People
Francesca și Cristian de la Insula iubirii, primele dezvăluiri despre participarea la emisiune. Cum s-a schimbat relația lor: "Nu a fost nevoie de mult timp"
Otilia, dezvăluiri despre nunta din Turcia -semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: "Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă" (EXCLUSIV)
People
Otilia, dezvăluiri despre nunta din Turcia -semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: "Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă" (EXCLUSIV)
Salma Hayek a împlinit 59 de ani și și-a surprins fanii cu imagini sexy în costum de baie. Ce mesaj a transmis actrița
People
Salma Hayek a împlinit 59 de ani și și-a surprins fanii cu imagini sexy în costum de baie. Ce mesaj a transmis actrița
Libertatea
„A purtat o rochie cu vedere la bustul generos!” A șocat la summitul din China cu ținuta provocatoare
„A purtat o rochie cu vedere la bustul generos!” A șocat la summitul din China cu ținuta provocatoare
Oana Roman îl condamnă pe Bursucu pentru atitudinea lui față de Tzancă Uraganu: „Eu nu te-am plăcut pe tine niciodată, nici tu pe mine”
Oana Roman îl condamnă pe Bursucu pentru atitudinea lui față de Tzancă Uraganu: „Eu nu te-am plăcut pe tine niciodată, nici tu pe mine”
Andreea Bălan, deranjată de Viviana Sposub cât timp a avut o relație cu George Burcea. Ce nu i-a convenit: „Ea era doar o victimă a insistențelor lui”
Andreea Bălan, deranjată de Viviana Sposub cât timp a avut o relație cu George Burcea. Ce nu i-a convenit: „Ea era doar o victimă a insistențelor lui”
Dana Budeanu o face „melteancă” pe Diana Șucu: „Ai tupeul infect ca azi să trimiți miliția peste amărâții care vând în piață roșii și nu dau bon”
Dana Budeanu o face „melteancă” pe Diana Șucu: „Ai tupeul infect ca azi să trimiți miliția peste amărâții care vând în piață roșii și nu dau bon”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Flavia Mihășan a confirmat zvonurile legate de noul iubit! Cine este bărbatul din viața ei și cum a devenit celebru
Flavia Mihășan a confirmat zvonurile legate de noul iubit! Cine este bărbatul din viața ei și cum a devenit celebru
Imagini savuroase cu Mara Bănică și Serghei Mizil la Asia Express. Primele lor reacții la misiunile de pe Drumul Eroilor
Imagini savuroase cu Mara Bănică și Serghei Mizil la Asia Express. Primele lor reacții la misiunile de pe Drumul Eroilor
Mesajul ispitei Andrușca după clipele de intimitate cu Andrei de la Insula Iubirii 2025. Ce a putut să spună despre băiat
Mesajul ispitei Andrușca după clipele de intimitate cu Andrei de la Insula Iubirii 2025. Ce a putut să spună despre băiat
Fratele Juliei Roberts a fost la București. Ce delicatese au servit invitații lui Eric Roberts și cât a costat un singur meniu
Fratele Juliei Roberts a fost la București. Ce delicatese au servit invitații lui Eric Roberts și cât a costat un singur meniu
Unica.ro
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
A plâns când a văzut apropierea dintre iubita lui și ispita Mattia, la Insula Iubirii, dar ce s-a întâmplat după filmări, la întoarcerea în România, e și mai și! Acum s-a aflat tot adevărul despre Marian și Bianca
A plâns când a văzut apropierea dintre iubita lui și ispita Mattia, la Insula Iubirii, dar ce s-a întâmplat după filmări, la întoarcerea în România, e și mai și! Acum s-a aflat tot adevărul despre Marian și Bianca
„N-ai de unde să știi ce-i aia muncă, că n-ai muncit niciodată în viața ta, ok?!” Dana Budeanu a atacat-o dur pe soția lui Dan Șucu, Diana. Creatoarea de modă nu s-a mai abținut! De la ce a pornit totul
„N-ai de unde să știi ce-i aia muncă, că n-ai muncit niciodată în viața ta, ok?!” Dana Budeanu a atacat-o dur pe soția lui Dan Șucu, Diana. Creatoarea de modă nu s-a mai abținut! De la ce a pornit totul
catine.ro
Vedeta care și-a etalat noul bust după un implant mamar nereușit. Cine este actrița care a pus frumusețea mai presus de sănătatea sa
Vedeta care și-a etalat noul bust după un implant mamar nereușit. Cine este actrița care a pus frumusețea mai presus de sănătatea sa
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta
4 zodii care îmbină blândețea cu puterea interioară. Ce arată astrele
4 zodii care îmbină blândețea cu puterea interioară. Ce arată astrele
Ce este cataplasma și care sunt beneficiile sale pentru sănătate. Ce proprietăți are
Ce este cataplasma și care sunt beneficiile sale pentru sănătate. Ce proprietăți are
Mai multe din people
Andreea Bălan, declarații neașteptate despre tatăl fiicelor sale, George Burcea, și fosta lui parteneră, Viviana Sposub: "Greșelile fundamentale sunt la bărbat"
Andreea Bălan, declarații neașteptate despre tatăl fiicelor sale, George Burcea, și fosta lui parteneră, Viviana Sposub: "Greșelile fundamentale sunt la bărbat"
People

Andreea Bălan a vorbit deschis despre tatăl fiicelor sale, George Burcea.

+ Mai multe
Daiana Anghel, dezvăluiri despre schimbările din viața ei după divorțul de Sorin Gonțea. Ce decizii a luat: "Nu aș renunța pentru nimic în lume la..."
Daiana Anghel, dezvăluiri despre schimbările din viața ei după divorțul de Sorin Gonțea. Ce decizii a luat: "Nu aș renunța pentru nimic în lume la..."
People

Daiana Anghel a vorbit despre lucrurile pe care se concentrează în viața ei după despărțirea de Sorin Gonțea.

+ Mai multe
Raluca Bădulescu, dezvăluiri din culisele Asia Express. Prin ce situații neplăcute a trecut alături de fostul ei soț: "Acum râd, acum vreau să mă tăvălesc pe jos, acum plâng..."
Raluca Bădulescu, dezvăluiri din culisele Asia Express. Prin ce situații neplăcute a trecut alături de fostul ei soț: "Acum râd, acum vreau să mă tăvălesc pe jos, acum plâng..."
People

Raluca Bădulescu a vorbit despre experiența Asia Express 2025 și situațiile neașteptate prin care a trecut la filmări.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC