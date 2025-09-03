Raluca Bădulescu, dezvăluiri din culisele Asia Express. Prin ce situații neplăcute a trecut alături de fostul ei soț: „Acum râd, acum vreau să mă tăvălesc pe jos, acum plâng…”

Anunțul conform căruia Raluca Bădulescu va participa în noul sezon de la Asia Express 2025 a luat pe toată lumea prin surprindere. Ceea ce a atras atenția a fost și faptul că vedeta va face echipă alături de fostul ei soț, Florin Stamin. Cei doi s-au despărțit în 2022 după o căsnicie de 15 ani. În ciuda faptului că au mers pe drumuri separate, au păstrat o relație apropiată după.

Raluca Bădulescu, dezvăluiri din culisele Asia Express

Asia Express Drumul Eroilor va străbate 3 țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud și îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylista Olga Barcari.

Într-un interviu acordat recent, Raluca Bădulescu a vorbit despre experiența Asia Express 2025 și situațiile neașteptate prin care a trecut la filmări, mărturisind că cele mai mari probleme le-a avut cu autostopul.

„Autostopul, pentru că se credeau Dumnezeu pe pământ și nu opreau. Toată viața mea o să am ceva cu ăia cu autostopul. Cazarea cu gândaci, într-o seară era un gândac atât de mare de semăna cu cățelul meu de acasă. Care a trecut pe lângă mine și i-am zis: ‘Florine, e un gândac aici!’, și el, ‘Lasă-l, fă, culcă-te!’. M-am culcat. Eu în mod normal, dacă vedeam vreo gâză, vreo șopârliță, vreodată începeam ‘aoleu mă mănâncă, îmi ia viața acum, săriți, gândacul'”, a povestit ea pentru Click.

Vedeta a vorbit și despre cum s-a înțeles cu fostul ei soț pe toată durata filmărilor, mărturisind că l-a enervat în numeroase ocazii.

„Cum l-am enervat toată viața mea. Tare, foarte tare, îngrozitor de tare. Dar el, ținând cont că este fostul meu soț, familia mea, a fost, este și va rămâne toată viața, este învățat. Este învățat cu mine, este învățat cu ieșirile mele, este învățat cu faptul că acum sunt în depresie, acum râd, acum vreau să mă tăvălesc pe jos, acum plâng, acum îmi smulg părul din cap, acum înjur pe toată lumea, adică el știe, mă cunoaște mai bine decât oricine pe lumea asta și în concluzie, orice aș fi făcut, n-aveam cum să-l sperii, n-avea cum să se clintească un pas înapoi”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Competiția Asia Express este una foarte dificilă și epuizantă și nu de puține ori, vedetele care au participat au acuzat probleme de sănătate în timpul participării la show sau după terminarea filmărilor.

Conform presei mondene, Raluca Bădulescu s-ar fi confruntat cu grave probleme de sănătate pe durata filmărilor la Asia Express 2025. Mai exact, vedeta ar fi leșinat de câteva ori în timpul filmărilor, iar medicii au intervenit imediat cu perfuzii, în încercarea de a o repune pe picioare. Din cauza condițiilor extreme, ar fi acuzat stări de rău și oricât de mult și-ar fi dorit să le depășeașcă și să meargă mai departe în competiție, acest lucru a fost imposibil. Starea ei de sănătate este în continuare una problematică, chiar și la revenirea în România, astfel că i-ar fi administrate perfuzii, la domiciliu, pentru a se recupera, susține Cancan.ro.

Ce părere are fiul Ralucăi Bădulescu despre participarea vedetei la Asia Express

Înainte de a pleca la Asia Express, Raluca Bădulescu a dezvăluit ce părere are fiul ei, Alex, despre participarea ei în competiția de la Antena 1.

„Fiul meu a fost în extaz. Asia Express este un fenomen urmărit de toată lumea, un show care îi captivează pe toți. Copilul, prima dată, a fost uimit. M-a întrebat: „Ești pregătită pentru așa ceva? Tu ai văzut ce se întâmplă acolo?”. Nu doar că am văzut, dar mă și cunosc cu mulți dintre foștii concurenți, cărora le-am cerut detalii despre întreaga experiență. Revenind, asta a fost reacția lui imediată: bucuria a fost enormă. Și părinții mei sunt foarte încântați. Și lucrul acesta mă obligă într-un fel să fac performanță. De-asta am niște emoții uriașe și vă rog să-mi țineți pumnii și să fiți alături de noi la fiecare pas pe Drumul Eroilor”, a declarat Raluca Bădulescu pentru Libertatea.

Foto: PR

