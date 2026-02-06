Julia Roberts, mesaj public emoționant pentru soțul său, Danny Moder. Ce imagine specială a dezvăluit: „Bărbatul meu preferat”

Julia Roberts a sărbătorit ziua de naștere a soțului său, Danny Moder, printr-o postare emoționantă pe Instagram.

Julia Roberts, mesaj public emoționant pentru soțul său, Danny Moder. Ce imagine specială a dezvăluit: "Bărbatul meu preferat"

Danny Moder, soțul Juliei Roberts, a împlinit 57 de ani. Cu această ocazie, actrița a publicat pe contul său de Instagram o imagine rară, în care apare îmbrățișându-și partenerul. În plus, fotografia a fost însoțită de un mesaj emoționant.

„Ziua mea preferată. Bărbatul meu preferat. #131 #WLF.”, a scris Julia Roberts.

Momentul vine la scurt timp după ce cuplul a sărbătorit 23 de ani de căsnicie. Cei doi au celebrat evenimentul prin postări pe Instagram, marcând astfel această etapă importantă din relația lor. Actrița a publicat o fotografie ce surprinde priveliștea dintr-un cort, în timpul unei excursii de camping, imagine în care apar doar picioarele celor doi.

Mesajul care însoțește fotografia a fost simplu și sugestiv: „Tu + Eu = 23”.

Gestul lor a atras numeroase reacții, inclusiv din partea Ritei Wilson, soția actorului Tom Hanks, care a comentat: „La mulți ani fericiți pentru cei 23 de ani împreună!”.

La rândul său, Danny Moder a împărtășit cu urmăritorii săi un selfie, surprins în reflexia unei linguri, însoțit de mesajul: „23 de ani înseamnă ARGINT”, și a adăugat: „Distracția continuă… și un 4 iulie fericit tuturor”.

Detalii despre relația celor doi

Julia Roberts și Danny Moder s-au întâlnit în anul 2000, pe platourile de filmare ale peliculei The Mexican. La acea vreme, actrița era într-o relație cu Benjamin Bratt, în timp ce Danny era căsătorit cu make-up artista Vera Steimberg.

„Puteam să văd cât de minunat era, dar amândoi eram în relații la acea vreme, așa că eram doar prieteni”, a dezvăluit Julia Roberts în 2003, în timpul unui interviu cu Oprah Winfrey.

Cei doi s-au despărțit în cele din urmă de partenerii lor și au început să formeze un cuplu.

„Și-a rezolvat toată treaba, separat și în afara de mine”, a explicat ea pentru Oprah. „Iar eu mi-am rezolvat viața mea, separat de el. Cred că ăsta este singurul motiv pentru care am reușit în cele din urmă să ne îndrăgostim unul de celălalt și să fim împreună”.

Julia Roberts și Danny Moder s-au căsătorit în 2002, în cadrul unei ceremonii secrete la ferma actriței din apropierea orașului Taos, New Mexico. Aceștia au împreună trei copii: Henry Daniel, în vârstă de 18 ani, și gemenii Hazel Patricia și Phinnaeus „Finn” Walter, în vârstă de 20 de ani.

În timpul unui interviu recent, Julia Roberts a dezvăluit cum se descurcă cu cei doi copii care sunt la facultate și cu cel care va pleca în curând la studii.

„Îi educăm în afara casei în același mod în care i-am educat în casă. Dormi suficient? Parcă ai fi bolnav? Bei ceai? Trimite-mi un mesaj când ajungi acasă. Zilele trecute am fost toți împreună pe FaceTime, toți. Și a fost ca un fel de cadou pe care l-am avut, aceste patru minute în care ne-am privit unii pe alții. Eram cu toții atât de fericiți să fim împreună în acest mod”.

Deși sunt extrem de discreți când vine vorba de viața lor de cuplu, actrița a oferit anul trecut câteva detalii despre căsătoria lor. Invitată în podcastul lui Jess Cagle, Julia Roberts a dezvăluit că plănuiește să sărbătorească cei 20 de ani de căsnicie sărutându-și soțul mult mai mult decât de obicei. De fapt, actrița a recunoscut că acesta este și secretul relației lor longevive: „o baie cu două chiuvete și multe sărutări”.

Spre bucuria publicului, Julia Roberts și Danny Moder postează ocazional fotografii împreună pe Instagram. Acum trei ani, de exemplu, cu ocazia împlinirii a 21 de ani de căsnicie, actrița a publicat o fotografie cu soțul său, în care, din nou, se sărutau pasional. De asemenea, în februarie 2024, Roberts i-a făcut o urare specială soțului ei, Danny Moder, cu ocazia zilei lui de naștere. Aceasta a publicat și o imagine în care apare ghemuită în brațele partenerului său.

Foto: Arhiva ELLE

Vlăduța Lupău a plecat alături de soțul ei, Adi Rus, și cei doi copii ai lor, Iair și Isaia, într-o vacanță.

Timothée Chalamet și Anamaria Vartolomei au fost surprinși de paparazzi în holul unui hotel din Paris.

Chris Noth revine cu explicații despre plecarea sa din serialul And Just Like That.

