Justin Timberlake, prima apariție publică după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme. Cum a fost surprins artistul

Justin Timberlake a urcat din nou pe scenă, marcând prima sa apariție live de la momentul în care a dezvăluit că suferă de boala Lyme. Artistul a fost unul dintre performerii invitați la un tribut special dedicat lui Pharrell Williams, în cadrul evenimentului Recording Academy Honors Presented by the Black Music Collective, desfășurat joi seară.

Justin Timberlake, prima apariție pe scenă

Între momentele muzicale, Timberlake a ținut să vorbească despre impactul pe care Pharrell l-a avut asupra vieții și carierei sale.

„Oricine a intrat în contact sau a fost pe aceeași frecvență cu Pharrell Williams este schimbat pentru totdeauna”, a declarat cântărețul în vârstă de 45 de ani, potrivit The Hollywood Reporter. „A apărut în viața mea într-un moment în care eu începeam să mă descopăr pe mine însumi și, culmea, m-a făcut să simt că aparțin unui loc. Creativitatea ta este fără egal, energia ta este molipsitoare… mi-ai schimbat viața și îți voi fi mereu recunoscător”, a adăugat el.

În cadrul aceluiași eveniment, Pharrell Williams a fost recompensat cu Dr. Dre Global Impact Award, o distincție acordată pentru influența sa majoră asupra industriei muzicale și culturii globale.

Care este starea lui de sănătate

Justin Timberlake se retrăsese din aparițiile live după ce și-a încheiat turneul Forget Tomorrow, în luna iulie a anului trecut. La scurt timp după aceea, artistul a făcut public faptul că a fost diagnosticat cu boala Lyme.

„M-am confruntat cu unele probleme de sănătate și am fost diagnosticat cu boala Lyme, nu spun asta ca să stârnesc compasiune, ci pentru a arăta cu ce m-am luptat în spatele camerelor”, a transmis el într-un mesaj postat pe Instagram.

Fostul membru NSYNC a explicat că boala Lyme, o infecție bacteriană transmisă prin mușcătura de căpușă, „poate fi extrem de debilitantă, atât din punct de vedere fizic, cât și mental”. Diagnosticul l-a ajutat să înțeleagă de ce, uneori, urca pe scenă cu dureri severe de nervi sau se confrunta cu o oboseală extremă și stări generale de rău.

În acest context, Timberlake a fost pus în fața unei decizii dificile: să renunțe la turnee sau să continue și să găsească o soluție pentru a merge mai departe. Artistul a ales să nu se oprească, spunând că bucuria pe care i-o aduce muzica și întâlnirea cu fanii „depășește cu mult stresul temporar resimțit de corp”.

La final, Justin Timberlake a mărturisit că este „foarte fericit că a continuat”, considerând că această alegere i-a demonstrat propria forță mentală și i-a oferit șansa de a trăi și de a împărtăși „momente speciale” alături de publicul său.

„Bucuria pe care mi-o aduce cântatul depășește cu mult stresul temporar pe care corpul meu îl resimțea. Sunt atât de bucuros că am continuat”, a afirmat el. Mai mult, Timberlake a spus că experiența l-a ajutat să își confirme propria reziliență: „Perseverența în ciuda bolii mi-a demonstrat mie însumi forța mea mintală”.

După încheierea turneului Forget Tomorrow World Tour și diagnosticul de boală Lyme, Justin Timberlake a traversat o perioadă de recuperare, în care își prioritizează sănătatea.

„Justin pare să fie bine. Își prioritizează sănătatea după turneul epuizant și diagnosticul de boală Lyme”, a declarat o sursă apropiată familiei pentru PEOPLE. Aceeași sursă a subliniat sprijinul constant al soției sale, Jessica Biel: „Jess îl susține total. Își dorește ca el să fie sănătos”.

Justin Timberlake și Jessica Biel sunt căsătoriți din 2012 și au împreună doi fii, Silas, în vârstă de 10 ani, și Phineas, de 5 ani. Potrivit PEOPLE, cei doi se concentrează acum pe echilibru și refacere, după turneul obositor al artistului.

