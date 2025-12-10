Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme

După încheierea turneului Forget Tomorrow World Tour și diagnosticul de boală Lyme, Justin Timberlake traversează o perioadă de recuperare, în care își prioritizează sănătatea.

„Justin pare să fie bine. Își prioritizează sănătatea după turneul epuizant și diagnosticul de boală Lyme”, a declarat o sursă apropiată familiei pentru PEOPLE. Aceeași sursă a subliniat sprijinul constant al soției sale, Jessica Biel: „Jess îl susține total. Își dorește ca el să fie sănătos”.

Justin Timberlake și Jessica Biel sunt căsătoriți din 2012 și au împreună doi fii, Silas, în vârstă de 10 ani, și Phineas, de 5 ani. Potrivit PEOPLE, cei doi se concentrează acum pe echilibru și refacere, după turneul obositor al artistului.

În luna iulie, la o zi după ultimul concert din cadrul Forget Tomorrow World Tour, Timberlake a vorbit public pentru prima dată despre diagnosticul său.

„M-am confruntat cu unele probleme de sănătate și am fost diagnosticat cu boala Lyme, lucru pe care nu îl spun ca să vă fie milă de mine, ci pentru a face puțină lumină asupra a ceea ce am trăit în culise”, a scris artistul.

El a explicat amploarea impactului bolii: „Dacă ați trecut prin această boală sau cunoașteți pe cineva care a trecut, atunci știți: a trăi cu ea poate fi extrem de debilitant, atât mintal, cât și fizic”.

Cântărețul a mărturisit că vestea a venit ca un șoc, dar că i-a oferit, totodată, o explicație clară pentru starea sa din timpul concertelor.

„Cel puțin am putut înțelege de ce eram pe scenă cu dureri nervoase intense sau pur și simplu mă simțeam complet epuizat ori bolnav”. În acel moment, Timberlake s-a confruntat cu o alegere dificilă: „Am fost pus în fața unei decizii personale. Oprirea turneului? Sau să continui și să găsesc o soluție”.

Artistul a ales să continue, decizie pe care o consideră justificată.

„Bucuria pe care mi-o aduce cântatul depășește cu mult stresul temporar pe care corpul meu îl resimțea. Sunt atât de bucuros că am continuat”, a afirmat el. Mai mult, Timberlake a spus că experiența l-a ajutat să își confirme propria reziliență: „Perseverența în ciuda bolii mi-a demonstrat mie însumi forța mea mintală”.

Vorbind despre deschiderea sa publică, Timberlake a recunoscut că i-a fost dificil să împărtășească aceste detalii.

„Am fost reticent să vorbesc despre asta, pentru că am fost crescut să păstrez astfel de lucruri pentru mine”, a scris el. „Dar încerc să fiu mai transparent în legătură cu luptele mele, astfel încât ele să nu fie interpretate greșit. Împărtășesc toate acestea cu speranța că vom găsi cu toții o cale de a fi mai conectați. Aș vrea să contribui la sprijinirea celor care se confruntă cu această boală”.

Artistul a mai menționat că această deschidere i-a adus „claritate” și a subliniat rolul esențial al soției sale în perioada dificilă, afirmând că Jessica Biel a fost „incredibil de susținătoare”.

O sursă citată de PEOPLE a precizat că, inițial, Timberlake a pus oboseala și durerile pe seama vârstei și a revenirii în turneu, însă a realizat ulterior că problemele erau mai serioase. Potrivit aceleiași surse, artistul „a fost nevoit să insiste luni de zile până a primit, în cele din urmă, răspunsuri”.

În luna octombrie, o altă sursă declara pentru PEOPLE că Timberlake și Biel au rămas uniți în fața acestor încercări: „Chiar și atunci când viața vine la pachet cu dificultăți, sunt foarte dedicați căsniciei lor. Sunt fericiți și uniți”

