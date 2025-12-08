Katy Perry și-a oficializat relația cu Justin Trudeau pe Instagram, cu fotografii intime din călătoria la Tokyo

Katy Perry și Justin Trudeau sunt acum oficial împreună pe Instagram. Sâmbătă, artista hit-ului „Firework” a postat pe platforma de socializare un carusel de fotografii și videoclipuri intime din călătoria ei la Tokyo alături de politician.

Katy Perry și Justin Trudeau, oficiali pe Instagram

Într-una dintre imagini, Perry, de 41 de ani, și Trudeau, de 53 de ani, zâmbesc, lipiți obraz de obraz, într-un selfie realizat în aer liber. Într-o altă fotografie, cei doi privesc un obiect de artă luminat, expus într-o galerie.

Katy Perry a publicat și un videoclip în care cei doi iau masa împreună. În clip, Trudeau o privește cu afecțiune în timp ce artista savurează sushi.

„tokyo times on tour and more (În turneu la Tokyo și altele)”, a scris ea în descrierea postării.

Luni, Perry, aflată în Japonia pentru turneul ei „Lifetimes Tour”, și Trudeau au fost surprinși ținându-se de mână în timp ce se plimbau prin Asakusa, una dintre cele mai populare zone turistice din Tokyo, înainte de a merge la un restaurant pentru cină și spectacol. Trei zile mai târziu, cei doi au luat parte la o dublă întâlnire cu fostul prim-ministru japonez Fumio Kishida și soția acestuia, Yuko Kishida.

Cântăreața din „Dark Horse” și fostul prim-ministru canadian au stârnit pentru prima dată zvonuri despre o relație în iulie, când au fost văzuți plimbându-se și apoi luând masa împreună în Montreal.

La câteva zile după, Trudeau a fost surprins în public la concertul lui Perry din cadrul turneului „Lifetimes”, desfășurat la Bell Centre în Montreal. Lucrurile au devenit din ce în ce mai pătimașe în octombrie, când cei doi au fost văzuți sărutându-se pe un iaht, în largul coastei din Santa Barbara, California. Tot în octombrie, surse au declarat pentru Page Six că Trudeau este „înnebunit” după Perry.

„Este topit după ea și crede că este femeia perfectă”, a spus sursa. „Se potrivesc în toate privințele, inclusiv în ceea ce privește politica, copiii și mâncarea franțuzească. Ambii au o sclipire specială când sunt împreună”

Noua relație a lui Perry vine după despărțirea de Orlando Bloom. În iulie, artista nominalizată de 13 ori la Premiile Grammy și actorul din „Pirații din Caraibe”, în vârstă de 48 de ani, au confirmat într-o declarație comună că s-au separat după 10 ani de relație.

Foștii parteneri au împreună o fetiță de 5 ani, Daisy Dove, născută în august 2020.

Între timp, Trudeau și soția sa, Sophie, și-au anunțat separarea în 2023. Cei doi au trei copii: Xavier, 18 ani, Ella-Grace, 16 ani, și Hadrien, 11 ani.

Sohphie, care este speaker în viața de zi cu zi, a rupt tăcerea în legătură cu noua relație a lui Trudeau, în cadrul podcastului „Arlene Is Alone”, unde a fost invitată la începutul acestei săptămâni. Când gazda, Arlene Dickinson, a întrebat-o pe Grégoire, de 50 de ani, cum reușește „să rămână calmă” în fața valului de publicitate legat de relația dintre Trudeau și Perry, aceasta a recunoscut că situația o afectează, chiar dacă nu la vedere.

„Suntem cu toții oameni și lucrurile ne ating. Felul în care reacționezi este alegerea ta. Așa că eu aleg să ascult muzica, nu zgomotul.” a mărturisit ea, adăugând că este „normal” să simți asta.

foto: Arhiva ELLE

