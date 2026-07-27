Obiceiurile care o ajută pe Adela Popescu să își păstreze echilibrul. Actrița are o serie de reguli: „În fiecare zi”

Adela Popescu a dezvăluit care sunt obiceiurile simple ce o ajută să se bucure de vară și să își păstreze echilibrul fizic și emoțional.

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  de  ELLE.ro
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Adela Popescu le-a dezvăluit urmăritorilor săi câteva dintre obiceiurile care o ajută să își păstreze echilibrul în timpul verii. Lista sa reunește activități benefice pentru sănătatea fizică, dar și momente dedicate familiei, relaxării și recunoștinței.

Obiceiurile pe care Adela Popescu le respectă vara

Pentru actriță, vacanța nu înseamnă doar odihnă, ci și respectarea unei rutine simple. Hidratarea, mișcarea zilnică, lectura și timpul petrecut în aer liber se numără printre prioritățile sale. La fel de importante sunt mesele alături de familie și surprizele pregătite pentru persoanele apropiate.

Vedeta încearcă să facă zilnic 10.000 de pași, de multe ori în compania lui Dogman, și își rezervă cel puțin 30 de minute pentru citit. De asemenea, nu neglijează consumul de apă și alege să se bucure de soare cu moderație. Din rutina sa fac parte și preparatele locale, pepenele de Dăbuleni, pauzele petrecute în natură și momentele în care își amintește să aprecieze lucrurile importante din viața sa.

„Să nu uit să beau apă. Cel puțin 30 de minute de citit pe zi. 10.000 de pași în fiecare zi, alături de Dogman. Mese în familie, cu preparate locale. Să iau pauze conștiente pentru a mă hidrata. Să nu uit să fiu recunoscătoare pentru ceea ce am, simt și trăiesc. Să îmi dau întâlnire cu soarele, moderat, în fiecare zi. Să îmi bucur papilele gustative cu lubeniță de Dăbuleni. Surprize pentru cei iubiți, aici îl sărbătoream pe Adrian. Să mă minunez de miracolul vieții. Să mă bucur de căsuța noastră”, a scris Adela Popescu pe Instagram.

Cum și-a sărbătorit fiul la Șușani

Una dintre cele mai recente surprize organizate de Adela Popescu și Radu Vâlcan i-a fost dedicată fiului lor, Adrian. Cei doi l-au sărbătorit în avans la Șușani, locul în care familia și-a construit o casă și unde vedeta revine frecvent alături de cei dragi. Petrecerea a fost organizată în aer liber, pe pământul străbunicilor familiei, în apropierea unui izvor. În locul unui eveniment sofisticat, părinții au ales o masă câmpenească, cu muzică, baloane și activități potrivite pentru copii.

„Și am planificat, pe pământul străbunicilor noștri, la izvorul care e acolo de dinainte de noi, să facem o masă câmpenească. A fost o zi perfectă! Cu baloane, căprițe, pepene roșu, muzică”, a povestit Adela Popescu pe Instagram.

Detalii despre noul serial „Fără Urmă”

„Fără Urmă” îmbină acțiunea intensă și suspansul într-o poveste despre sacrificiu, secrete, răzbunare, dinamici de familie complexe și povești de dragoste complicate. Distribuția care dă viață acestui serial captivant reunește unele dintre cele mai cunoscute nume din industria autohtonă. Alex Calangiu îl va interpreta pe Barbu, iar Aylin Cadîr va fi Mara, soția acestuia. Adela Popescu, Mihai Constantin, Daniela Nane, Șerban Gomoi și Tiberius Zavelea vor forma familia Scarlat, aflată pe urmele lui Barbu. Sergiu Costache, Paul Ipate și Lucian Ghimiși vor fi membri loiali ai echipei lui Barbu.

Noua producție este realizată de echipa care a produs seriale memorabile ce au fascinat publicul de-a lungul anilor.

„După Vlad, Clanul, Tătuțu’ și toate celelalte proiecte pe care le-am construit în ultimii ani, simțim că Fără Urmă reprezintă o nouă etapă în evoluția noastră ca povestitori. Cu fiecare serial încercăm să ridicăm standardul, să fim mai ambițioși, mai exigenți și să ne apropiem cât mai mult de nivelul de autenticitate și de calitate cinematografică pe care ni-l dorim pentru producțiile de ficțiune din România. Fără Urmă este un action drama care păstrează tensiunea și ritmul unui thriller, dar pune în centrul poveștii personaje complexe, relații de familie și conflicte profund umane. Este o poveste despre iubire și pierdere, despre vinovăție și iertare, despre măștile pe care ni le construim pentru a putea merge mai departe și despre fragilitatea identității atunci când suntem obligați să ne confruntăm cu propriile alegeri. În esență, serialul vorbește despre felul în care trecutul nu dispare niciodată cu adevărat. Oricât ai încerca să-l ascunzi, să-l îngropi sau să fugi de el, acesta găsește întotdeauna o cale să revină și să-ți răscolească viața, obligându-te să plătești prețul adevărului”. declară Anghel Damian, Creative Producer și unul dintre scenariștii și regizorii serialului.

La jumătatea lunii martie, PRO TV anunța debutul filmărilor pentru serialul „Trafic”. Protagoniștii serialului sunt doi actori îndrăgiți, a căror revenire în seriale a fost mult așteptată de fanii producțiilor de ficțiune. Dragoș Bucur îl interpretează pe Doru Alexe, un curier obișnuit a cărui viață se schimbă complet când fiul său ajunge implicat în periculoasa lume a crimei organizate. Tudor Chirilă este Laurențiu Crețu, un procuror determinat, al cărui scop este să prindă o familie de criminali temută în întreg Bucureștiul, în timp ce se străduie să-și protejeze fiica adolescentă.

Alături de ei, Adela Popescu, Irina Ștefan, Adriana Irimescu și Ioana Brumar portretizează personaje feminine puternice, a căror prezență va adăuga profunzime poveștii.

Serialul a început să fie difuzat în vara acestui an la PRO TV și VOYO.

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Foto: Instagram

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