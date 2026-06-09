Adela Popescu, o nouă colaborare cu PRO TV. În ce serial va apărea actrița după ce a terminat filmările pentru producția „Trafic”

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Au început oficial filmările pentru „Fără Urmă”, un nou serial action drama ce va avea premiera, în curând, la PRO TV și pe VOYO. Adela Popescu, Daniela Nane, Paul Ipate și Aylin Cadîr fac parte din distribuție.

Detalii despre noul serial „Fără Urmă”

„Fără Urmă” îmbină acțiunea intensă și suspansul într-o poveste despre sacrificiu, secrete, răzbunare, dinamici de familie complexe și povești de dragoste complicate. Distribuția care dă viață acestui serial captivant reunește unele dintre cele mai cunoscute nume din industria autohtonă. Alex Calangiu îl va interpreta pe Barbu, iar Aylin Cadîr va fi Mara, soția acestuia. Adela Popescu, Mihai Constantin, Daniela Nane, Șerban Gomoi și Tiberius Zavelea vor forma familia Scarlat, aflată pe urmele lui Barbu. Sergiu Costache, Paul Ipate și Lucian Ghimiși vor fi membri loiali ai echipei lui Barbu.

Noua producție este realizată de echipa care a produs seriale memorabile ce au fascinat publicul de-a lungul anilor.

„După Vlad, Clanul, Tătuțu’ și toate celelalte proiecte pe care le-am construit în ultimii ani, simțim că Fără Urmă reprezintă o nouă etapă în evoluția noastră ca povestitori. Cu fiecare serial încercăm să ridicăm standardul, să fim mai ambițioși, mai exigenți și să ne apropiem cât mai mult de nivelul de autenticitate și de calitate cinematografică pe care ni-l dorim pentru producțiile de ficțiune din România. Fără Urmă este un action drama care păstrează tensiunea și ritmul unui thriller, dar pune în centrul poveștii personaje complexe, relații de familie și conflicte profund umane. Este o poveste despre iubire și pierdere, despre vinovăție și iertare, despre măștile pe care ni le construim pentru a putea merge mai departe și despre fragilitatea identității atunci când suntem obligați să ne confruntăm cu propriile alegeri. În esență, serialul vorbește despre felul în care trecutul nu dispare niciodată cu adevărat. Oricât ai încerca să-l ascunzi, să-l îngropi sau să fugi de el, acesta găsește întotdeauna o cale să revină și să-ți răscolească viața, obligându-te să plătești prețul adevărului”. declară Anghel Damian, Creative Producer și unul dintre scenariștii și regizorii serialului.

Când apare la PRO TV serialul „Trafic”, în care joacă Tudor Chirilă, Dragoș Bucur și Adela Popescu

La jumătatea lunii martie, PRO TV anunța debutul filmărilor pentru serialul „Trafic”. Protagoniștii serialului sunt doi actori îndrăgiți, a căror revenire în seriale a fost mult așteptată de fanii producțiilor de ficțiune. Dragoș Bucur îl interpretează pe Doru Alexe, un curier obișnuit a cărui viață se schimbă complet când fiul său ajunge implicat în periculoasa lume a crimei organizate. Tudor Chirilă este Laurențiu Crețu, un procuror determinat, al cărui scop este să prindă o familie de criminali temută în întreg Bucureștiul, în timp ce se străduie să-și protejeze fiica adolescentă.

Alături de ei, Adela Popescu, Irina Ștefan, Adriana Irimescu și Ioana Brumar vor portretiza personaje feminine puternice, a căror prezență va adăuga profunzime poveștii.

Tudor Chirilă și Dragoș Bucur au anunțat pe rețelele de socializare că filmările s-au terminat și au dezvăluit și un detaliu mult așteptat de fani.

Mai exact, serialul „Trafic” urmează să fie difuzat în vara acestui an la PRO TV și VOYO.

Rolul din acest serial marchează revenirea Adelei Popescu la PRO TV, după ce a renunțat la emisiunea „Vorbește Lumea”, a cărei gazdă a fost timp de mai mulți ani. Cu excepția unor scurte pauze atunci când a devenit mamă, ea a fost prezentă pe micul ecran și i-a încântat pe telespectatori în fiecare dimineață, alături de colegii ei de platou. Ulterior a fost înlocuită de Lili Sandu, cea care prezintă acum emisiunea alături de Bogdan Ciudoiu și Shurubel.

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Foto: Instagram

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