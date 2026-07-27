„Plan contraplan” de Radu Jude și Adrian Cioflâncă a fost distins cu Premiul Manoel de Oliveira pentru Cel Mai Bun Documentar la Curtas Vila do Conde – Festivalul Internațional de Film

Scurtmetrajul documentar "Plan contraplan" regizat de Radu Jude și Adrian Cioflâncă, a câștigat Premiul Manoel de Oliveira pentru Cel Mai Bun Documentar la Curtas Vila do Conde – Festivalul Internațional de Film.

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"Plan contraplan" de Radu Jude și Adrian Cioflâncă a fost distins cu Premiul Manoel de Oliveira pentru Cel Mai Bun Documentar la Curtas Vila do Conde – Festivalul Internațional de Film

Scurtmetrajul documentar „Plan contraplan” (titlul internațional „Shot Reverse Shot”), regizat de Radu Jude și Adrian Cioflâncă, a câștigat Premiul Manoel de Oliveira pentru Cel Mai Bun Documentar în cadrul Competiției Internaționale a celei de-a 34-a ediții a Curtas Vila do Conde – Festivalul Internațional de Film, desfășurat în iulie 2026 la Vila do Conde, Portugalia. Ediția de anul acesta a reunit 244 de filme din 44 de țări.

PLAN CONTRAPLAN de Radu Jude și Adrian Cioflâncă

Între 1985 și 1987, jurnalistul american Edward Serotta a călătorit în România comunistă și a fotografiat realitățile dure ale vieții cotidiene. Fără știrea sa, Securitatea l-a urmărit și i-a fotografiat, la rândul ei, pașii. Patru decenii mai târziu, Radu Jude și istoricul Adrian Cioflâncă pun față în față cele două seturi de imagini – cel al fotografului și cel al aparatului de stat care îl supraveghea – într-un documentar despre memoria, paranoia și latura absurdă a istoriei recente a României.

Filmul are o durată de 22 de minute, este vorbit în română și engleză și reunește imaginile de arhivă ale lui Edward Serotta, vocea acestuia și a cercetătoarei Diana Mărgărit, care semnează și documentarea istorică a proiectului. Montajul îi aparține lui Cătălin Cristuțiu, sunetul este semnat de Sebastian Zsemlye, iar producătorul filmului este Alex Teodorescu.

„Plan contraplan” a avut premiera mondială în competiția Berlinale Shorts, la cea de-a 76-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, din februarie 2026, și a fost prezentat ulterior în competiția Festivalului Cinéma du Réel de la Paris. Filmul reprezintă a treia colaborare dintre Radu Jude și istoricul Adrian Cioflâncă, după lungmetrajul-documentar „Ieșirea trenurilor din gară” (2020) și scurtmetrajul „Amintiri de pe frontul de Est” (2022).

Despre premiu

Premiul Manoel de Oliveira pentru Cel Mai Bun Documentar este acordat anual de juriul Competiției Internaționale a Curtas Vila do Conde, unul dintre cele mai importante festivaluri de scurtmetraj din Portugalia și din Europa, aflat în acest an la cea de-a 34-a ediție.

Despre regizori

Radu Jude, unul dintre cei mai apreciați regizori europeni ai momentului, a câștigat Ursul de Aur la Berlinale (2021) și este recunoscut pentru filme provocatoare, precum Aferim!, „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari” sau „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc.”

Adrian Cioflâncă este istoric, cercetător al Holocaustului din România și consultant pentru numeroase filme și producții de teatru, coautor a mai multor scurtmetraje documentare pentru Televiziunea Română. Alături de Radu Jude a mai co-regizat „Ieșirea trenurilor din gară” (2020) și „Amintiri de pe frontul de Est” (2022).

Producția a fost realizată de Saga Film.

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