Rareș Cojoc și Claudia Dumitru, prima fotografie oficială împreună. Cum a reacționat Andreea Popescu

Rareș Cojoc și Claudia Dumitru și-au făcut prima apariție împreună în mediul online, după ce modelul a publicat o fotografie din vacanța lor.

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  de  ELLE.ro
Rareș Cojoc și Claudia Dumitru, prima fotografie oficială împreună. Cum a reacționat Andreea Popescu

Rareș Cojoc și Claudia Dumitru au apărut pentru prima dată împreună într-o fotografie publicată pe rețelele sociale. Imaginea distribuită de fotomodel a fost realizată în timpul unei vacanțe și este considerată prima confirmare a zvonurilor despre relația lor. Până acum, cei doi au evitat să ofere declarații despre natura legăturii dintre ei, deși în ultima perioadă numele lor au fost asociate tot mai des. Claudia Dumitru a ales să facă primul pas în mediul online, unde a publicat o imagine în care apare alături de dansator.

Rareș Cojoc și Claudia Dumitru, fotografiați în vacanță

Fotografia îi surprinde pe cei doi pe o barcă. Rareș Cojoc zâmbește către cameră, în timp ce fotomodelul apare cu spatele. Chiar dacă postarea nu a fost însoțită de explicații despre relația lor, apariția comună a atras rapid atenția urmăritorilor. Momentul vine la câteva luni după divorțul lui Rareș Cojoc de Andreea Popescu. În această perioadă, dansatorul s-a concentrat asupra proiectelor profesionale și a celor doi copii pe care îi are cu fosta soție.

Foto: Instagram

Publicarea imaginii sugerează că Rareș Cojoc și Claudia Dumitru nu mai intenționează să își țină complet departe de atenția publică povestea de iubire. Cei doi se află împreună în vacanță, însă nu au oferit până acum alte detalii despre începutul relației lor.

Andreea Popescu, primele declarații după apariția fostului soț alături de noua iubită

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au încercat, după divorț, să păstreze o relație civilizată,de dragul celor trei copii pe care îi au împreună. Mai mult, cei doi au vorbit în numeroase dăți de faptul că se concentrează pe creșterea copiiilor și nu își doresc ca aceștia să fie afectați de separarea lor.

Rareș Cojoc și-a sărbătorit recent ziua de naștere, iar în imaginile surprinse de paparazzi, acesta apare alături de o tânără, despre care presa a scris că ar fi iubita dansatorului. Mai mult decât atât, se pare că relația lui Rareș Cojoc este una serioasă, dat fiind faptul că la petrecerea unde a fost noua iubită a acestuia au participat și părinții dansatorului.

Acum, după ce Rareș și Claudia s-au afișat pe social media, Andreea Popescu a oferit o primă reacție.

„Nu vreau să comentez. Fiecare face ce simte”, a spus Andreea Popescu pentru Spynews.ro.

În urmă cu câteva săptămâni, fostă parteneră a campionului mondial declara că nu mai este interesată de viața amoroasă și privată a fostului soț. Andreea Popescu a fost contactată de Cancan, pentru a oferi câteva declarații cu privire la apariția fostului ei soț alături de noua parteneră după ziua lui de naștere, însă ea a ținut să sublinieze că nu o interesează acest subiect.

„Pe mine mă interesează relația dintre mine și Rareș, de părinți, atât. Nu mi-a zis nimic, nu trebuie să-mi dea raportul. Bănuiesc că știe ce are de făcut. Nu are ce explicații să-mi dea și nici eu lui, doar în ceea ce privește copiii. Fiecare cu viața lui!”, declarat Andreea Popescu pentru sursa citată.

Cine este Claudia Dumitru

Claudia Dumitru este model de profesie și a apărut de-a lungul timpului inclusiv în mai multe editoriale pentru ELLE România. În 2019, a fost nominalizată la ELLE Style Awards, la categoria Best Model, ocazie cu care a vorbit despre evoluția stilului său personal:

„În adolescență îmi plăcea să îmi vopsesc părul în toate culorile – roz, mov, cu violet de gențiană, care se găsește în farmacii și acum, și îmi făceam foarte multe piercing-uri, chiar și în buză, dar mama a fost de acord. Și acum nu mi-aș mai face nimic niciodată, îmi place cum sunt naturală.”, ne-a declarat ea atunci în exclusivitate.

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Foto: Arhiva ELLE

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