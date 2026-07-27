Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles după divorțul de Ben Affleck: „Lucrurile devin tot mai bune”

Jennifer Lopez a împlinit 57 de ani și a marcat momentul printr-o postare care a atras imediat atenția fanilor.

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  de  ELLE
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles după divorțul de Ben Affleck: "Lucrurile devin tot mai bune"

Jennifer Lopez și-a sărbătorit cea de-a 57-a aniversare printr-o postare care a atras atenția fanilor. Artista a publicat pe rețelele sociale un videoclip filmat dintr-o mașină aflată în mers, însoțit de un mesaj pe care mulți l-au interpretat ca o referire la perioada de după divorțul de Ben Affleck.

În imagini, Jennifer Lopez apare pe scaunul din dreapta al unei mașini, privind spre cameră, cu geamul coborât și părul purtat de vânt. Artista poartă o rochie albă vaporoasă, cu decolteu adânc și bretele subțiri.

Alături de videoclip, Jennifer Lopez a scris:

„Când mergi mai departe, lucrurile devin tot mai bune”.

Deși artista nu l-a menționat în mod direct pe fostul său soț, mesajul vine după încheierea căsniciei sale cu Ben Affleck. Jennifer Lopez a depus actele de divorț în august 2024, iar acordul dintre cei doi a fost aprobat de un judecător în ianuarie 2025. Divorțul a devenit oficial în luna următoare, fără ca vreunul dintre foștii soți să fie obligat să plătească pensie de întreținere.

Cei doi s-au logodit pentru prima dată la începutul anilor 2000, însă au anulat nunta înainte de a se căsători. Aproape două decenii mai târziu și-au reluat relația, iar în iulie 2022 s-au căsătorit în Las Vegas.

Postarea aniversară a fost publicată după o vacanță petrecută în Europa alături de sora sa mai mică, Lynda Lopez. Cele două și-au sărbătorit împreună zilele de naștere, după ce Jennifer Lopez a avut o apariție spectaculoasă la show-ul Dolce & Gabbana din Italia.

Jennifer Lopez, declarații oneste despre divorțul de Ben Affleck

Jennifer Lopez a spus că a trebuit să „accepte ceea ce s-a întâmplat” după divorțul de Ben Affleck. Artista a declarat în urmă cu câteva luni în cadrul emisiunii Nightline că a pus totul pe pauză după separare.

„A trebuit să opresc totul și mi-am luat un an liber. Am anulat turnee”, a declarat Lopez, referindu-se la anularea turneului ei This Is Me… Live Tour.

„Am decis pur și simplu să stau acasă și să mă confrunt cu ceea ce s-a întâmplat, fără să fug de asta prin muncă, printr-o altă persoană sau prin orice altceva, doar să stau și să accept situația”.

Vedeta a adăugat că, pe lângă faptul că a încercat să proceseze tot ce a trăit, copiii ei, Max și Emme, care au împlinit recent 18 ani, au devenit prioritatea sa absolută după despărțirea foarte mediatizată de Affleck.

„Aveam nevoie să fiu acasă cu copiii mei”, a spus ea, adăugând că adolescenții au fost „prioritatea în acea perioadă. Ajunsesem într-un punct în care mă întrebam: Ce se întâmplă cu tine? Pentru că nu puteam da vina pe altcineva. Nu cred că acolo se află lecția. Așa că am vrut cu adevărat să mă înțeleg pe mine însămi”.

În altă parte a interviului pentru Nightline, Jennifer Lopez a dezvăluit că este „fericită” și că se bucură în prezent de viața de femeie singură. Întrebată dacă „iese la întâlniri pe bandă rulantă”, vedeta a râs și i-a spus lui Chang: „Nu! Doamne ferește, nu vreau să stric nimic!”.

Întrebată la ce anume s-ar putea referi când spune „să stric”, Jennifer Lopez a explicat că îi place foarte mult viața ei așa cum este acum. „Este atât de frumos în acest moment. Sunt foarte fericită”, a spus ea. „Este minunat. Mă simt foarte bine acum”.

„Și asta era partea care mă speria când eram mai tânără. Nu știam dacă pot face asta”, a spus ea despre ideea de a fi singură. „Întotdeauna mi-a fost teamă de asta”. Vedeta a mai declarat că, deși nu are o relație în prezent, este „înconjurată de iubire”.

„Sunt mama unor absolvenți care merg la facultate”, a spus ea despre gemenii săi, Maximilian și Emme Maribel. „Sunt o showgirl, o artistă de divertisment și o actriță. O antreprenoare. Și sunt fericită. Sunt fericită. Și sunt sănătoasă. Și sunt recunoscătoare”.

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Foto: Getty Images

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