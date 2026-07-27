Noi schimbări la „Vocea României”. Ce regulă va fi introdusă în noul sezon

Noul sezon "Vocea României" aduce o regulă-surpriză, care le permite antrenorilor să readucă în competiție un concurent eliminat.

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  de  ELLE.ro
Vocea României
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Noul sezon „Vocea României” aduce o regulă care le permite antrenorilor să își corecteze una dintre deciziile luate în timpul audițiilor pe nevăzute. PRO TV introduce „Butonul de a doua șansă”, prin intermediul căruia un concurent poate reveni în competiție după ce a părăsit scena fără ca vreun scaun să se întoarcă.

Noi schimări la Vocea României

Mai exact, dacă unul dintre antrenori își schimbă părerea și consideră că vocea respectivă merita să meargă mai departe, poate folosi noua opțiune pentru a aduce concurentul în echipa sa. Astfel, o prestație care părea să marcheze finalul participării se poate transforma într-un nou început.

Irina Rimes se numără printre antrenorii care au profitat deja de această regulă. Artista a dezvăluit că a apelat la „Butonul de a doua șansă” pentru un concurent pe care l-a considerat suficient de talentat pentru a continua în concurs.

„Noul sezon vine cu un nou buton, o mică unealtă numită ‘Butonul de a doua șansă’. Practic, dacă nu suntem complet convinși de prestația unui concurent, dar ulterior simțim că totuși ar fi trebuit să ne întoarcem, îl putem folosi. Eu m-am bucurat foarte mult de acest nou buton și chiar l-am folosit cu plăcere pentru un concurent foarte talentat”, a detaliat artista pentru tvmania.ro.

Deși noua regulă poate influența alcătuirea echipelor, Irina Rimes nu și-a schimbat abordarea. Artista spune că va continua să își aleagă concurenții în funcție de instinct și de conexiunea pe care o simte încă din primele momente ale interpretării.

„Nu am arme secrete, cred că sezonul ăsta voi merge tot pe intuiție. Cei care trebuie să fie în echipa mea vor simți asta și de multe ori reușesc să mă conectez cu anumiți concurenți chiar de la primele acorduri”, a explicat Irina Rimes.

Au început filmările pentru sezonul 14

Au început filmările pentru sezonul 14 Vocea României, show-ul care, de-a lungul anilor, a descoperit unele dintre cele mai impresionante voci din România și a oferit publicului momente memorabile.

În ultima perioadă au circulat mai multe zvonuri cu privire la modificarea componenței juriului. Mai exact, unele publicații mondene au anunțat că Irina Rimes ar părăsi juriul emisiunii. Nici Theo Rose nu a fost ferită de aceste zvonuri, după o declarație puțin confuză pe rețelele de socializare.

Se dovedește însă că zvonurile au fost false. Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose & Horia Brenciu sunt pregătiți să întoarcă scaunele pentru cele mai spectaculoase voci, iar noul sezon vine și cu surprize importante.

Atât antrenorii, cât și Pavel Bartoș vor avea la dispoziție noi avantaje și „ași” în mânecă, care vor schimba dinamica și vor face fiecare decizie și mai imprevizibilă.

Continuă proiectul Vocea din online

Și în acest an, experiența Vocea României continuă în mediul digital, prin proiectul Vocea din online. Cu o comunitate de peste 1,1 milioane de urmăritori pe TikTok și Instagram, Miruna Rumina revine pentru al treilea sezon consecutiv în echipa Vocea din online, pregătită să le arate fanilor tot ceea ce se întâmplă dincolo de camerele de filmat și să surprindă cele mai neașteptate momente din culisele competiției.

„Sunt extrem de fericită că mă întorc pentru al treilea an la Vocea României. Pentru mine, parcă vara nici nu începe cu adevărat dacă nu revin în culisele acestui proiect. Simt și o responsabilitate foarte mare să le arăt oamenilor tot ce se întâmplă în culise, pentru că există atât de multă muncă, emoție și magie în spatele fiecărei ediții. Oricât aș încerca să surprind totul prin telefon, experiența de acolo este și mai frumoasă în realitate.”

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Foto: PR

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