Kate Middleton și Prințul William, surprinși în rare ipostaze tandre. Imaginile au devenit virale

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Kate Middleton și Prințul William au fost surprinși în ipostaze tandre după un meci caritabil de polo.

Prințesa de Wales a urmărit partida de pe margine, iar la final și-a felicitat soțul pentru victoria echipei sale printr-un sărut.

În imaginile surprinse după meci, Kate Middleton și-a așezat mâna pe spatele Prințului William, iar apoi cei doi au fost văzuți mergând împreună de mână.

Apariția a atras imediat atenția publicului, deoarece astfel de manifestări publice de afecțiune sunt rare în cazul cuplului regal.

Deși nu există un protocol oficial care să interzică gesturile tandre în public, membrii familiei regale obișnuiesc să adopte o atitudine mai rezervată în cadrul evenimentelor oficiale.

„Este puțin probabil ca membrilor seniori ai familiei regale să li se spună cum să interacționeze sau când pot ori nu pot să își manifeste afecțiunea în public. Se presupune că au discernământul necesar pentru a decide când este potrivit să facă acest lucru”, declara anterior pentru People experta în etichetă regală Myka Meier, fondatoarea Beaumont Etiquette și cunoscută din emisiunea Ladies of London.

Aceasta a explicat și că „membrii familiei regale își adaptează adesea gesturile de afecțiune în funcție de gradul de formalitate al evenimentului la care participă”.

Potrivit publicației, Prințul și Prințesa de Wales au devenit mai deschiși în privința gesturilor de afecțiune după ce Kate Middleton a anunțat, în martie 2024, că a fost diagnosticată cu cancer. În ianuarie 2025, aceasta a confirmat că boala se află în remisie.

„Nu îi deranjează ca oamenii să îi vadă mai tandri unul cu celălalt”, declara anterior pentru People biografa regală Ingrid Seward. „Se află într-o etapă diferită a vieții lor acum. William este foarte protector și extrem de mândru de ea pentru felul în care a trecut peste această încercare și și-a continuat viața”.

Partida de polo face parte din evenimentul caritabil anual organizat pentru strângerea de fonduri destinate organizațiilor susținute de Prințul și Prințesa de Wales. Ediția din 2026 a reprezentat cea de-a 15-a participare a Prințului William la această competiție, iar organizatorii estimează că vor fi strânse peste 20 de milioane de dolari.

Imagini rare cu familia regală

Recent, Kate Middleton a împărtășit o serie de imagini emoționante alături de familia sa după finalizarea National Three Peaks Challenge, provocarea sportivă pe care a acceptat-o pentru a sprijini The Royal Marsden Cancer Charity. Fotografiile, făcute publice la o săptămână după încheierea traseului, o surprind pe Prințesa de Wales în momentul în care este întâmpinată de cei mai apropiați membri ai familiei sale, după ce a finalizat ultima etapă a provocării.

La baza muntelui Yr Wyddfa (Snowdon), Kate a fost așteptată de Prințul William și de cei trei copii ai lor, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Alături de ei s-au aflat și părinții prințesei, Carole și Michael Middleton, precum și fratele ei, James Middleton.

Odată cu publicarea fotografiilor, Prințesa de Wales a transmis și un mesaj de mulțumire tuturor celor care au susținut cauza.

„Acum o săptămână finalizam National Three Peaks Challenge. Un imens mulțumesc tuturor celor care au susținut The Royal Marsden Cancer Charity”.

Încă de la începutul provocării, Prințesa de Wales a explicat că inițiativa are o semnificație profund personală. După ascensiunea pe Ben Nevis, aceasta a publicat un mesaj emoționant despre lupta cu cancerul.

„În fiecare an, sute de mii de oameni din această țară aud cuvintele pe care nimeni nu și-ar dori să le audă. Ceea ce urmează este un drum care ne pune la încercare din toate punctele de vedere: fizic, emoțional, psihologic și spiritual. Provocările se răsfrâng asupra familiilor, prieteniilor, locului de muncă și chiar asupra momentelor liniștite petrecute singuri cu propriile gânduri”.

Kate a subliniat că efectele unui diagnostic oncologic depășesc cu mult dimensiunea fizică a bolii.

„Cancerul nu afectează doar corpul. Îți schimbă felul în care gândești și simți și influențează profund fiecare aspect al vieții. Știu acest lucru din experiență proprie și știu că drumul din timpul tratamentului și de după acesta necesită mult mai mult decât medicamente”.

Prințesa a explicat că și-a dorit ca această provocare să reprezinte mai mult decât o performanță sportivă și să atragă atenția asupra vieții de după diagnostic.

„Am acceptat National Three Peaks Challenge nu doar ca pe un efort fizic, ci și ca pe o șansă de a explora viața de după diagnostic și de a oferi ceva înapoi. The Royal Marsden este un loc cu o semnificație deosebită pentru mine, iar grija și expertiza echipei sale schimbă viața atât de multor oameni”.

Totodată, ea și-a exprimat speranța că această inițiativă va contribui la dezvoltarea îngrijirii holistice dedicate persoanelor diagnosticate cu cancer.

„Avem oportunitatea de a redefini viitorul îngrijirii holistice în cancer, astfel încât tot mai mulți oameni din întreaga țară să aibă acces la sprijin personalizat, capabil să facă o diferență reală în timpul tratamentului și după încheierea acestuia”.

Kate Middleton a adăugat că fondurile strânse în urma provocării vor sprijini activitatea The Royal Marsden Cancer Charity.

„Această provocare va susține The Royal Marsden Cancer Charity, contribuind la îmbunătățirea accesului și a înțelegerii îngrijirii holistice, care poate sprijini recuperarea și vindecarea pacienților din întregul Regat Unit”.

Mesajul său s-a încheiat cu o reflecție despre curaj și reziliență.

„Între efort și acceptare, între control și încredere, între a gândi și pur și simplu a fi. Pentru că, în cele din urmă, curajul nu înseamnă doar să mergi înainte. Înseamnă să știi cum să rămâi cu picioarele pe pământ, conectat și prezent, indiferent de terenul sau de peisajul pe care îl străbați”.

Foto: Arhiva ELLE, Profimedia

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