Kate Middleton și Prințul William, surprinși în rare ipostaze tandre. Imaginile au devenit virale

Kate Middleton și Prințul William au fost surprinși sărutându-se și ținându-se de mână după un eveniment caritabil.

Homepage  / People / Royals
  de  ELLE
Kate Middleton și Prințul William, surprinși în rare ipostaze tandre. Imaginile au devenit virale

Kate Middleton și Prințul William au fost surprinși în ipostaze tandre după un meci caritabil de polo.

Prințesa de Wales a urmărit partida de pe margine, iar la final și-a felicitat soțul pentru victoria echipei sale printr-un sărut.

În imaginile surprinse după meci, Kate Middleton și-a așezat mâna pe spatele Prințului William, iar apoi cei doi au fost văzuți mergând împreună de mână.

Apariția a atras imediat atenția publicului, deoarece astfel de manifestări publice de afecțiune sunt rare în cazul cuplului regal.

Deși nu există un protocol oficial care să interzică gesturile tandre în public, membrii familiei regale obișnuiesc să adopte o atitudine mai rezervată în cadrul evenimentelor oficiale.

„Este puțin probabil ca membrilor seniori ai familiei regale să li se spună cum să interacționeze sau când pot ori nu pot să își manifeste afecțiunea în public. Se presupune că au discernământul necesar pentru a decide când este potrivit să facă acest lucru”, declara anterior pentru People experta în etichetă regală Myka Meier, fondatoarea Beaumont Etiquette și cunoscută din emisiunea Ladies of London.

Aceasta a explicat și că „membrii familiei regale își adaptează adesea gesturile de afecțiune în funcție de gradul de formalitate al evenimentului la care participă”.

Potrivit publicației, Prințul și Prințesa de Wales au devenit mai deschiși în privința gesturilor de afecțiune după ce Kate Middleton a anunțat, în martie 2024, că a fost diagnosticată cu cancer. În ianuarie 2025, aceasta a confirmat că boala se află în remisie.

„Nu îi deranjează ca oamenii să îi vadă mai tandri unul cu celălalt”, declara anterior pentru People biografa regală Ingrid Seward. „Se află într-o etapă diferită a vieții lor acum. William este foarte protector și extrem de mândru de ea pentru felul în care a trecut peste această încercare și și-a continuat viața”.

Partida de polo face parte din evenimentul caritabil anual organizat pentru strângerea de fonduri destinate organizațiilor susținute de Prințul și Prințesa de Wales. Ediția din 2026 a reprezentat cea de-a 15-a participare a Prințului William la această competiție, iar organizatorii estimează că vor fi strânse peste 20 de milioane de dolari.

Imagini rare cu familia regală

Recent, Kate Middleton a împărtășit o serie de imagini emoționante alături de familia sa după finalizarea National Three Peaks Challenge, provocarea sportivă pe care a acceptat-o pentru a sprijini The Royal Marsden Cancer Charity. Fotografiile, făcute publice la o săptămână după încheierea traseului, o surprind pe Prințesa de Wales în momentul în care este întâmpinată de cei mai apropiați membri ai familiei sale, după ce a finalizat ultima etapă a provocării.

La baza muntelui Yr Wyddfa (Snowdon), Kate a fost așteptată de Prințul William și de cei trei copii ai lor, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Alături de ei s-au aflat și părinții prințesei, Carole și Michael Middleton, precum și fratele ei, James Middleton.

Odată cu publicarea fotografiilor, Prințesa de Wales a transmis și un mesaj de mulțumire tuturor celor care au susținut cauza.

„Acum o săptămână finalizam National Three Peaks Challenge. Un imens mulțumesc tuturor celor care au susținut The Royal Marsden Cancer Charity”.

Încă de la începutul provocării, Prințesa de Wales a explicat că inițiativa are o semnificație profund personală. După ascensiunea pe Ben Nevis, aceasta a publicat un mesaj emoționant despre lupta cu cancerul.

„În fiecare an, sute de mii de oameni din această țară aud cuvintele pe care nimeni nu și-ar dori să le audă. Ceea ce urmează este un drum care ne pune la încercare din toate punctele de vedere: fizic, emoțional, psihologic și spiritual. Provocările se răsfrâng asupra familiilor, prieteniilor, locului de muncă și chiar asupra momentelor liniștite petrecute singuri cu propriile gânduri”.

Kate a subliniat că efectele unui diagnostic oncologic depășesc cu mult dimensiunea fizică a bolii.

„Cancerul nu afectează doar corpul. Îți schimbă felul în care gândești și simți și influențează profund fiecare aspect al vieții. Știu acest lucru din experiență proprie și știu că drumul din timpul tratamentului și de după acesta necesită mult mai mult decât medicamente”.

Prințesa a explicat că și-a dorit ca această provocare să reprezinte mai mult decât o performanță sportivă și să atragă atenția asupra vieții de după diagnostic.

„Am acceptat National Three Peaks Challenge nu doar ca pe un efort fizic, ci și ca pe o șansă de a explora viața de după diagnostic și de a oferi ceva înapoi. The Royal Marsden este un loc cu o semnificație deosebită pentru mine, iar grija și expertiza echipei sale schimbă viața atât de multor oameni”.

Totodată, ea și-a exprimat speranța că această inițiativă va contribui la dezvoltarea îngrijirii holistice dedicate persoanelor diagnosticate cu cancer.

„Avem oportunitatea de a redefini viitorul îngrijirii holistice în cancer, astfel încât tot mai mulți oameni din întreaga țară să aibă acces la sprijin personalizat, capabil să facă o diferență reală în timpul tratamentului și după încheierea acestuia”.

Kate Middleton a adăugat că fondurile strânse în urma provocării vor sprijini activitatea The Royal Marsden Cancer Charity.

„Această provocare va susține The Royal Marsden Cancer Charity, contribuind la îmbunătățirea accesului și a înțelegerii îngrijirii holistice, care poate sprijini recuperarea și vindecarea pacienților din întregul Regat Unit”.

Mesajul său s-a încheiat cu o reflecție despre curaj și reziliență.

„Între efort și acceptare, între control și încredere, între a gândi și pur și simplu a fi. Pentru că, în cele din urmă, curajul nu înseamnă doar să mergi înainte. Înseamnă să știi cum să rămâi cu picioarele pe pământ, conectat și prezent, indiferent de terenul sau de peisajul pe care îl străbați”.

Citește și:
Prințul George, apariție elegantă alături de familie la finala Wimbledon. Motivul pentru care a ales un costum, în ciuda temperaturilor ridicate

Foto: Arhiva ELLE, Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Noi schimbări la "Vocea României". Ce regulă va fi introdusă în noul sezon
People
Noi schimbări la "Vocea României". Ce regulă va fi introdusă în noul sezon
Nicole Kidman, o nouă relație după divorțul de Keith Urban? Actrița a fost surprinsă în compania unui om de afaceri
People
Nicole Kidman, o nouă relație după divorțul de Keith Urban? Actrița a fost surprinsă în compania unui om de afaceri
Obiceiurile care o ajută pe Adela Popescu să își păstreze echilibrul. Actrița are o serie de reguli: "În fiecare zi"
People
Obiceiurile care o ajută pe Adela Popescu să își păstreze echilibrul. Actrița are o serie de reguli: "În fiecare zi"
Rareș Cojoc și Claudia Dumitru, prima fotografie oficială împreună. Cum a reacționat Andreea Popescu
People
Rareș Cojoc și Claudia Dumitru, prima fotografie oficială împreună. Cum a reacționat Andreea Popescu
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles după divorțul de Ben Affleck: "Lucrurile devin tot mai bune"
People
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles după divorțul de Ben Affleck: "Lucrurile devin tot mai bune"
Gestul romantic prin care Adrian Mutu și-a surprins soția: "Te-aș alege de o mie de ori"
People
Gestul romantic prin care Adrian Mutu și-a surprins soția: "Te-aș alege de o mie de ori"
Publicitate
Cvadrupleți născuți prematur la Miercurea Ciuc, transferați la Maternitatea Brașov. Zeci de medici s-au mobilizat pentru a-i salva. Niciunul nu cântărea mai mult de 800 grame
Cvadrupleți născuți prematur la Miercurea Ciuc, transferați la Maternitatea Brașov. Zeci de medici s-au mobilizat pentru a-i salva. Niciunul nu cântărea mai mult de 800 grame
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
Iustina Loghin a născut. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară
Iustina Loghin a născut. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară
Toți au privit-o pe Mirabela Grădinaru. Un singur detaliu din ținută a eclipsat tot la întâlnirea cu președinta Indiei
Toți au privit-o pe Mirabela Grădinaru. Un singur detaliu din ținută a eclipsat tot la întâlnirea cu președinta Indiei
Așa arată Bianca Drăgușanu pe plajă, la 44 de ani. Fotografiile au stârnit un val de reacții
Așa arată Bianca Drăgușanu pe plajă, la 44 de ani. Fotografiile au stârnit un val de reacții
Bogdan Cîrlan și-a refăcut viața după Claudia Florescu. Cum arată femeia care i-a cucerit inima
Bogdan Cîrlan și-a refăcut viața după Claudia Florescu. Cum arată femeia care i-a cucerit inima
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Lovitură dură pentru George Simion, liderul AUR! Ce anunț oficial a făcut Palatul Cotroceni
Lovitură dură pentru George Simion, liderul AUR! Ce anunț oficial a făcut Palatul Cotroceni
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit și ei... E vestea tristă a zilei în showbiz! Pozau în cel mai fericit cuplu, dar realitatea era, din păcate, alta
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit și ei... E vestea tristă a zilei în showbiz! Pozau în cel mai fericit cuplu, dar realitatea era, din păcate, alta
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Actrița Emma Roberts s-a căsătorit cu colegul ei de breaslă, Cody John, în cadrul unei ceremonii private
Actrița Emma Roberts s-a căsătorit cu colegul ei de breaslă, Cody John, în cadrul unei ceremonii private
People

Emma Roberts și Cody John s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii în aer liber, organizată în Idaho.

+ Mai multe
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, imagini superbe din vacanță. Ce destinație au ales: "Multe bucurii"
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, imagini superbe din vacanță. Ce destinație au ales: "Multe bucurii"
People

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au petrecut câteva zile de vis în vacanță într-o destinație fabuloasă.

+ Mai multe
Meghan Markle, invitată în rolul de jurată la MasterChef Australia. Cum a surprins-o Prințul Harry
Meghan Markle, invitată în rolul de jurată la MasterChef Australia. Cum a surprins-o Prințul Harry
People

Meghan Markle a fost jurată invitată la MasterChef Australia, unde a avut parte de o intervenție-surpriză din partea Prințului Harry.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC