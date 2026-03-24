Orlando Bloom, într-o nouă relație cu o femeie cu 21 de ani mai tânără decât el. Cine este partenera actorului și cum au fost fotografiați împreună

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Orlando Bloom ar avea, potrivit informațiilor recente, o relație discretă cu modelul Luisa Laemmel, după despărțirea de Katy Perry.

Actorul în vârstă de 49 de ani și artista pop americană, în vârstă de 41 de ani, s-au despărțit anul trecut, după nouă ani de relație. Cei doi au împreună o fiică de cinci ani, Daisy.

Între timp, Katy și-ar fi refăcut viața alături de politicianul Justin Trudeau, iar Orlando pare, la rândul lui, să fi găsit pe cineva special.

Săptămâna trecută, Orlando și modelul elvețian în vârstă de 28 de ani ar fi petrecut câteva zile de vacanță în Elveția, alături de câinele actorului. În timpul escapadei, starul britanic ar fi cunoscut și o parte dintre prietenii și familia Luisei.

Cei doi au fost cazați într-o suită de lux la The Dolder Grand, unde tarifele pot ajunge până la 13.700 de lire pe noapte, în timp ce Orlando participa la un eveniment promoțional pentru Porsche. Ulterior, ar fi petrecut weekendul la resortul de cinci stele Bürgenstock Resort.

O sursă a declarat pentru The Sun că cei doi se întâlnesc deja de câteva luni.

„Orlando și Luisa se văd în mod discret de câteva luni. Au devenit ca o mică familie, iar Orlando și-a adus chiar și pudelul miniatural, Biggie Smalls, în vacanță. El locuiește în Los Angeles, iar ea în New York, așa că nu se pot vedea tot timpul, dar țin legătura constant și există o chimie reală între ei.”

Cei doi au fost asociați pentru prima dată luna trecută, când au fost văzuți plecând împreună de la Super Bowl, în Santa Clara, California. Un martor a spus că au fost „foarte apropiați” în timpul unei seri petrecute la Levi’s Stadium. La plecarea de pe stadion, Luisa Laemmel părea să-și ascundă chipul în spatele părului lung, în timp ce actorul purta o jachetă neagră din piele, șapcă asortată, pantaloni negri și adidași gri. Cei doi păreau clar împreună: ea îl ținea de braț în timp ce mergeau sincron spre mașină.

Luisa, care a colaborat cu branduri precum Calvin Klein, a postat imagini de la eveniment pe Instagram, purtând o ținută casual, cu jeans largi albi și o jachetă bej. În interiorul stadionului, cei doi au petrecut alături de prieteni celebri ai actorului, inclusiv Jamie Foxx.

Apariția actorului cu noua parteneră vine la două luni după ce Katy Perry și Justin Trudeau și-au oficializat relația pe Instagram. În același timp, Katy și Trudeau ar fi început relația în toamnă, iar artista se spune că „se distrează foarte bine” alături de fostul prim-ministru canadian. O sursă a declarat pentru People „Justin face eforturi mari să o vadă, iar ea este încântată de asta. Este exact ceea ce avea nevoie în acest moment.”

Justin Trudeau a fost căsătorit anterior cu Sophie Grégoire Trudeau timp de 18 ani, înainte ca cei doi să se despartă în 2023.

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro