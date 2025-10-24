Orlando Bloom, surprins la o întâlnire romantică la câteva luni de la despărțirea de Katy Perry

Actorul Orlando Bloom ar fi început să iasă din nou la întâlniri, la doar patru luni după ce s-a despărțit de Katy Perry. Potrivit presei, starul în vârstă de 48 de ani a fost văzut la barul elegant The Rex Rooms, de pe Kings Road din Chelsea, în compania unei femei misterioase, de care a părut foarte apropiat în local, potrivit DailyMail.

Orlando Bloom, surprins la o întâlnire romantică după despărțirea de Katy Perry

Despărțirea dintre Orlando Bloom și Katy Perry, după o relație de nouă ani, a fost una amiabilă, iar potrivit unei surse citate de The Sun: „Orlando și Katy s-au despărțit în termeni foarte buni și își doresc doar ce e mai bun unul pentru celălalt. În acest moment, el ține lucrurile la nivel casual.” Reprezentanții actorului nu au comentat informațiile.

Katy Perry, care are o fiică de cinci ani, Daisy Dove Bloom, s-a despărțit de Orlando Bloom la începutul acestui an. Anterior, artista a fost căsătorită cu comedianul Russell Brand, între 2010 și 2012.

Katy Perry și Justin Trudeau, zvonuri de romantism

În ultimele luni, fanii au început să speculeze o posibilă relație între Katy Perry și Justin Trudeau, fostul prim-ministru al Canadei în vârstă de 53 de ani. Primele semne au apărut în iulie, când cei doi au fost văzuți luând cina la restaurantul Le Violon din Montreal, în ipostaze intime. Niciunul dintre ei nu a comentat oficial relația.

Mai recent, Mail On Sunday a publicat fotografii surprinse pe yacht-ul de 24 de metri al artistei, Caravelle, aflat lângă coasta Santa Barbara, California, în care Katy și Justin se sărutau și se îmbrățișau. Martorul fotografiilor a povestit:

„Și-a apropiat barca de o mică ambarcațiune publică pentru observarea balenelor, apoi au început să se sărute. Nu am realizat inițial cu cine era până nu am văzut tatuajul de pe brațul bărbatului și mi-am dat imediat seama că era Justin Trudeau.”

Mesaj misterios al fostei soții a lui Trudeau

După apariția imaginilor cu Katy și Justin, Sophie Grégoire Trudeau, fosta soție a lui Justin, a postat un mesaj enigmatic despre „a renunța la iubire” pe rețelele sociale. În postarea de pe Instagram, prezentatoarea TV în vârstă de 50 de ani a vorbit despre arta de a nu te agăța de iubire:

„Uneori uităm că nimic din ceea ce iubim nu este menit să fie păstrat. Oamenii, locurile, chiar și momentele care odată păreau infinite… timpul ne cere să nu ne agățăm de ele, dar totuși o facem. Eu o fac, pentru că a ține de ceva pare mai sigur decât a lăsa să plece. Iubirea nu a fost niciodată despre posesie, ci despre prezență. Momentul prezent. Și când eliberăm ceea ce nu putem păstra, facem loc adevărului conexiunii, intimității, amintirii, lecției. Un singur zâmbet poate răsuna întreaga viață, iar durerea trăiește acolo. Am pierdut tatăl meu anul trecut și simt că odată cu durerea vine și harul. Poate că cea mai profundă lecție a iubirii este să rămânem cu inima deschisă în fața impermanenței.”

Sophie Grégoire Trudeau și Justin Trudeau s-au despărțit în august 2023, după 18 ani de căsnicie. Cei doi au trei copii: Xavier, 18 ani, Hadrien, 11 ani, și Ella-Grace, 16 ani.

