Orlando Bloom, surprins în ipostaze romantice alături de o tânără misterioasă

Orlando Bloom și Katy Perry și-au anulat logodna în iunie 2025, iar actorul pare acum că a mers mai departe alături de o altă femeie, în timp ce fosta lui parteneră își continuă relația cu Justin Trudeau.

Orlando Bloom, într-o nouă relație?

În ziua Super Bowl-ului, actorul în vârstă de 49 de ani, cunoscut din seria „Lord of the Rings”, a fost văzut ieșind de pe Levi’s Stadium din Santa Clara, California, mergând braț la braț cu un model blond mult mai tânăr.

Femeia este Luisa Laemmel, în vârstă de 28 de ani. Modelul elvețian, înalt de aproximativ 1,78 m și stabilit la New York, are deja un portofoliu solid, colaborând cu branduri precum Calvin Klein și Brandy Melville.

„Au stat împreună în loja Raising Canes, erau drăguți, apropiați, foarte tandri”, a declarat un martor pentru Daily Mail. „Au vorbit cu Todd Graves și Jamie Foxx.”

Cei doi au fost văzuți și sosind împreună la eveniment, deși modelul a pășit ușor înaintea actorului. La Super Bowl, Luisa a purtat un tricou alb scurt, care îi lăsa abdomenul la vedere, combinat cu pantaloni largi în aceeași nuanță, accesorizați cu o curea roșie. Ținuta a fost completată de o jachetă maro, pantofi cu toc alb-negru și o geantă Louis Vuitton.

Luisa Laemmel a publicat imagini pe Instagram din loja VIP, însă nu a dezvăluit că se afla alături de Bloom.

La plecarea de pe stadion, Luisa Laemmel părea să-și ascundă chipul în spatele părului lung, în timp ce actorul purta o jachetă neagră din piele, șapcă asortată, pantaloni negri și adidași gri. Cei doi păreau clar împreună: ea îl ținea de braț în timp ce mergeau sincron spre mașină.

Orlando Bloom are o fiică, Daisy, cu Katy Perry, și un fiu, Flynn, din relația anterioară cu Miranda Kerr.

Katy Perry, relație tot mai serioasă cu Justin Trudeau

Apariția vine la două luni după ce Katy Perry și Justin Trudeau și-au oficializat relația pe Instagram. Cântăreața a publicat pe 6 decembrie o serie de fotografii și clipuri intime dintr-o călătorie în Japonia alături de fostul prim-ministru al Canadei.

Într-una dintre imagini, cei doi apar apropiați într-un selfie, iar un videoclip îi arată luând masa împreună și privindu-se cu afecțiune. Artista a însoțit postarea de mesajul: „Momente la Tokyo, în turneu și nu numai”.

Recent, Perry și Trudeau au fost fotografiați împreună la o întâlnire cu fostul premier japonez Fumio Kishida și soția acestuia, Yuko. Cei doi au fost văzuți ultima dată ținându-se de mână la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția, pe 20 ianuarie.

Se crede că relația lor a început în toamnă, iar artista s-ar distra „foarte mult' alături de fostul lider canadian.

„Justin face eforturi mari să o vadă, iar ea este încântată de asta”, a declarat o sursă pentru People.

Katy Perry s-a despărțit de Orlando Bloom în iunie, în timp ce Justin Trudeau s-a separat de soția sa, Sophie Grégoire, în 2023. Potrivit aceleiași surse, noua relație este „exact ceea ce avea nevoie acum”.

Artista a părut să confirme relația cu Trudeau la un concert susținut la Praga, în octombrie 2025, după ce a observat în public o pancartă a unui fan care o cerea în căsătorie. Într-un videoclip publicat pe TikTok, Katy le-a spus spectatorilor: „Tipul acesta încearcă să mă facă să mă mărit cu el și are un inel în mână. Nu! Mă întâlnesc cu altcineva, pentru numele lui Dumnezeu.”

