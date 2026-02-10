Orlando Bloom, surprins în ipostaze romantice alături de o tânără misterioasă

Orlando Bloom a fost fotografiat alături de o femeie cu 21 de ani mai tânără decât el.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Orlando Bloom, surprins în ipostaze romantice alături de o tânără misterioasă

Orlando Bloom și Katy Perry și-au anulat logodna în iunie 2025, iar actorul pare acum că a mers mai departe alături de o altă femeie, în timp ce fosta lui parteneră își continuă relația cu Justin Trudeau.

Orlando Bloom, într-o nouă relație?

În ziua Super Bowl-ului, actorul în vârstă de 49 de ani, cunoscut din seria „Lord of the Rings”, a fost văzut ieșind de pe Levi’s Stadium din Santa Clara, California, mergând braț la braț cu un model blond mult mai tânăr.

Femeia este Luisa Laemmel, în vârstă de 28 de ani. Modelul elvețian, înalt de aproximativ 1,78 m și stabilit la New York, are deja un portofoliu solid, colaborând cu branduri precum Calvin Klein și Brandy Melville.

„Au stat împreună în loja Raising Canes, erau drăguți, apropiați, foarte tandri”, a declarat un martor pentru Daily Mail. „Au vorbit cu Todd Graves și Jamie Foxx.”

Cei doi au fost văzuți și sosind împreună la eveniment, deși modelul a pășit ușor înaintea actorului. La Super Bowl, Luisa a purtat un tricou alb scurt, care îi lăsa abdomenul la vedere, combinat cu pantaloni largi în aceeași nuanță, accesorizați cu o curea roșie. Ținuta a fost completată de o jachetă maro, pantofi cu toc alb-negru și o geantă Louis Vuitton.

Luisa Laemmel a publicat imagini pe Instagram din loja VIP, însă nu a dezvăluit că se afla alături de Bloom.

La plecarea de pe stadion, Luisa Laemmel părea să-și ascundă chipul în spatele părului lung, în timp ce actorul purta o jachetă neagră din piele, șapcă asortată, pantaloni negri și adidași gri. Cei doi păreau clar împreună: ea îl ținea de braț în timp ce mergeau sincron spre mașină.

Orlando Bloom are o fiică, Daisy, cu Katy Perry, și un fiu, Flynn, din relația anterioară cu Miranda Kerr.

Katy Perry, relație tot mai serioasă cu Justin Trudeau

Apariția vine la două luni după ce Katy Perry și Justin Trudeau și-au oficializat relația pe Instagram. Cântăreața a publicat pe 6 decembrie o serie de fotografii și clipuri intime dintr-o călătorie în Japonia alături de fostul prim-ministru al Canadei.

Într-una dintre imagini, cei doi apar apropiați într-un selfie, iar un videoclip îi arată luând masa împreună și privindu-se cu afecțiune. Artista a însoțit postarea de mesajul: „Momente la Tokyo, în turneu și nu numai”.

Recent, Perry și Trudeau au fost fotografiați împreună la o întâlnire cu fostul premier japonez Fumio Kishida și soția acestuia, Yuko. Cei doi au fost văzuți ultima dată ținându-se de mână la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția, pe 20 ianuarie.

Se crede că relația lor a început în toamnă, iar artista s-ar distra „foarte mult' alături de fostul lider canadian.

„Justin face eforturi mari să o vadă, iar ea este încântată de asta”, a declarat o sursă pentru People.

Katy Perry s-a despărțit de Orlando Bloom în iunie, în timp ce Justin Trudeau s-a separat de soția sa, Sophie Grégoire, în 2023. Potrivit aceleiași surse, noua relație este „exact ceea ce avea nevoie acum”.

Artista a părut să confirme relația cu Trudeau la un concert susținut la Praga, în octombrie 2025, după ce a observat în public o pancartă a unui fan care o cerea în căsătorie. Într-un videoclip publicat pe TikTok, Katy le-a spus spectatorilor: „Tipul acesta încearcă să mă facă să mă mărit cu el și are un inel în mână. Nu! Mă întâlnesc cu altcineva, pentru numele lui Dumnezeu.”

Citește și:
Ce se va întâmpla cu show-ul lui Meghan Markle de pe Netflix? Surse apropiate Ducesei de Sussex dezvăluie viitorul proiectului

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, primele declarații despre noua ei relație: "Este întruparea manifestărilor mele"
People
Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, primele declarații despre noua ei relație: "Este întruparea manifestărilor mele"
Care sunt principiile după care se ghidează Adelina Pestrițu în creșterea fiicei sale, Zenaida: "Totul trece prin filtrul iubirii și al protecției"
People
Care sunt principiile după care se ghidează Adelina Pestrițu în creșterea fiicei sale, Zenaida: "Totul trece prin filtrul iubirii și al protecției"
Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pentru soția lui: "Ești cea mai frumoasă femeie"
People
Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pentru soția lui: "Ești cea mai frumoasă femeie"
Cauza morții actriței Catherine O'Hara. Ce se arată în certificatul ei de deces
People
Cauza morții actriței Catherine O'Hara. Ce se arată în certificatul ei de deces
Prințul William și Kate Middleton, probleme cu reședința lor din Norfolk. Locuința e afectată de un proiect controversat aprobat pe domeniul Sandringham
People
Prințul William și Kate Middleton, probleme cu reședința lor din Norfolk. Locuința e afectată de un proiect controversat aprobat pe domeniul Sandringham
Victoria Raileanu, confesiuni sincere despre începutul relației cu soțul ei. Actrița și Adrian Ștefănescu s-au cunoscut pe o aplicație de dating
People
Victoria Raileanu, confesiuni sincere despre începutul relației cu soțul ei. Actrița și Adrian Ștefănescu s-au cunoscut pe o aplicație de dating
Libertatea
Tudor Chirilă a răbufnit după ce ministerul Culturii le-a cerut actorilor să scrie ce fac în cele 8 ore de lucru
Tudor Chirilă a răbufnit după ce ministerul Culturii le-a cerut actorilor să scrie ce fac în cele 8 ore de lucru
Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!”
Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!”
Cătălin Măruță și-a ținut promisiunea. Unde a apărut la ora 15.00, în prima zi fără emisiune: „Clipe care îți aduc aminte cine ești”
Cătălin Măruță și-a ținut promisiunea. Unde a apărut la ora 15.00, în prima zi fără emisiune: „Clipe care îți aduc aminte cine ești”
Obiceiurile la care Anghel Damian nu renunță când vine vorba despre fiul lui și al lui Theo Rose: „Avem responsabilități clare”
Obiceiurile la care Anghel Damian nu renunță când vine vorba despre fiul lui și al lui Theo Rose: „Avem responsabilități clare”
Ego.ro
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Unica.ro
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Cristina Demetrescu anunță probleme de sănătate pentru o zodie, în februarie: „În special în zona inimii”. Ce nativi sunt vizați
Cristina Demetrescu anunță probleme de sănătate pentru o zodie, în februarie: „În special în zona inimii”. Ce nativi sunt vizați
Ioana Ginghină, cu sânii la vedere într-un mall din București. La 48 de ani, actrița a îmbrăcat un corset transparent la premiera unui film românesc. Oamenii au reacționat imediat cum au văzut-o! „Ești dezbrăcată!” Cum arată ținuta purtată de vedetă / FOTO
Ioana Ginghină, cu sânii la vedere într-un mall din București. La 48 de ani, actrița a îmbrăcat un corset transparent la premiera unui film românesc. Oamenii au reacționat imediat cum au văzut-o! „Ești dezbrăcată!” Cum arată ținuta purtată de vedetă / FOTO
catine.ro
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 11 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 11 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 11 februarie 2026. Racii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 februarie 2026. Racii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Alimente care combat greața. Vezi ce poți să alegi între mentă sau ghimbir
Alimente care combat greața. Vezi ce poți să alegi între mentă sau ghimbir
Angelina Jolie a strălucit pe covorul roșu într-o rochie argintie. Cum arată întreaga ținută
Angelina Jolie a strălucit pe covorul roșu într-o rochie argintie. Cum arată întreaga ținută
Mai multe din people
Adevăratul motiv pentru care Emma Stone nu folosește Instagram: "Mi-e prea teamă…"
Adevăratul motiv pentru care Emma Stone nu folosește Instagram: "Mi-e prea teamă…"
People

Emma Stone a explicat recent de ce a ales să stea departe de Instagram și de social media.

+ Mai multe
Prințul Carl Philip al Suediei și soția sa, Prințesa Sofia, imagine adorabilă cu fiica lor, Prințesa Ines
Prințul Carl Philip al Suediei și soția sa, Prințesa Sofia, imagine adorabilă cu fiica lor, Prințesa Ines
People

Prințesa Ines a împlinit un an, iar noua fotografie publicată de părinții săi a cucerit publicul.

+ Mai multe
Gabriela Prisăcariu, adevărul despre schimbarea din viața de familie. De ce s-au mutat ea, soțul ei și fiul lor de la casă: "A fost greu până ne-am mobilizat"
Gabriela Prisăcariu, adevărul despre schimbarea din viața de familie. De ce s-au mutat ea, soțul ei și fiul lor de la casă: "A fost greu până ne-am mobilizat"
People

Gabriela Prisăcariu a dezvăluit de ce ea și Dani Oțil au ales să se mute la un apartament în București.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC