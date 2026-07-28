Nadine, declarații emoționante despre fiul ei. Cu ce se ocupă Noah, în vârstă de 15 ani: „Unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care un tânăr le poate face în viață…”

Nadine este stabilită de ani buni în Franța, acolo unde locuiește alături de soțul și fiul ei.

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  de  Andreea Ilie
Nadine, declarații emoționante despre fiul ei. Cu ce se ocupă Noah, în vârstă de 15 ani: „Unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care un tânăr le poate face în viață...”

Nadine Emilie Voindrouh a devenit cunoscută publicului din România datorită participării la emisiunea „Școala Vedetelor” de la TVR, alături de Adrian Despot, Călin Goia, dar și alți artiști care acum sunt considerați de succes în România.

Nadine, declarații emoționante despre fiul ei

Stabilită în Franța din 2021, alături de soțul și fiul său, Nadine Voindrouh are în prezent o prezență publică rară, dar constantă în mediul online, unde publică frecvent mesaje inspiraționale. Absolventă a Facultății de Psihologie, ea abordează adesea teme legate de echilibrul emoțional și vindecarea traumelor din copilărie.

Nadine vorbește cu o deosebită mândrie despre fiul său, Noah. Ajuns la vârsta de 15 ani, adolescentul își conturează propriul drum printr-o activitate tot mai rară în rândul tinerilor din generația sa, dar cu un impact profund asupra dezvoltării sale.

Artista a mărturisit că și-a dorit încă dinainte de a deveni mamă ca fiul ei să urmeze această cale. În prezent, Noah deține rangul de First Class Scout în sistemul american și își propune să atingă cel mai înalt nivel, cel de Eagle Scout. Parcursul său implică o pregătire riguroasă, care combină tehnicile de supraviețuire în sălbăticie cu noțiuni fundamentale de leadership, management personal, responsabilitate civică și educație financiară.

„Pentru mine, a fi cercetaș este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care un tânăr le poate face în viață. Fiecare rang este obținut numai după ce demonstrezi, în fața unei comisii, că ai dobândit cunoștințele și abilitățile corespunzătoare nivelului pe care dorești să îl obții”, a povestit Nadine pentru Click!

Situația lui Noah este una aparte, acesta activând ca „Lone Scout”. Deoarece locuiește în Europa, iar trupa sa își are sediul în California, adolescentul își întâlnește colegii fizic doar în vacanțele de vară. În restul anului, el se pregătește de la distanță, fiind îndrumat constant prin ședințe online de mentori voluntari din Statele Unite, care își dedică timpul pentru formarea caracterului său.

„Pentru a ajunge până aici, Noah a trebuit să învețe numeroase lucruri esențiale pentru viața în sălbăticie: tehnici de supraviețuire, acordarea primului ajutor, gătitul în aer liber fără a atrage animalele sălbatice și fără a lăsa urme care să afecteze natura, pescuitul, confecționarea diferitelor obiecte utile și multe alte abilități practice. La toate acestea se adaugă educația pentru viața de familie, implicarea în comunitate, managementul personal, educația financiară și multe alte competențe care contribuie la formarea caracterului unui tânăr. Însă toate aceste lucruri nu le înveți singur. În spatele fiecărui cercetaș se află o comunitate de oameni care își dăruiesc timpul, experiența și răbdarea pentru generația următoare. Tot ceea ce a învățat Noah se datorează fiecărui adult voluntar din trupa lui. Sunt oameni care, la rândul lor, au fost cercetași și care aleg să întoarcă mai departe ceea ce au primit. Își dedică timpul liber pentru ca acești copii să învețe tot ceea ce au nevoie pentru a deveni adulți responsabili și pentru a obține cel mai înalt rang din cercetășie”, a mai completat Nadine pentru sursa citată.

Noua etapă din viața fiului ei aduce și provocări în dinamica familială. Nadine recunoaște că, pe măsură ce Noah își dorește tot mai multă independență, rolul ei de părinte s-a adaptat rapid. Artista mărturisește că a devenit practic „secretara și șoferul” adolescentului, gestionându-i agenda plină de activități, dar consideră că această investiție de timp și disciplină este cea mai valoroasă pentru viitorul copilului său.

„Viața mea este dedicată, în primul rând, familiei, cu atât mai mult acum, când Noah este adolescent și are nevoie de atenția și sprijinul nostru, al părinților. La 15 ani își dorește mai multă independență și vrea să trăiască experiențe cât mai diverse. Totuși, independența vine și cu responsabilități, iar lumea de astăzi poate avea multe provocări. Așa că, pe lângă toate celelalte roluri pe care le am ca părinte, am devenit și secretara și șoferul lui. În fiecare zi scot o agendă mare, plină cu activitățile lui. Eu nu am agenda pentru viața mea, dar el al 15 ani are. (…) Cred că este una dintre cele mai frumoase investiții pe care un părinte o poate face în viitorul copilului său”.

Nadine, mesaj emoționant despre traumele copiilor fără familii

Nadine a vorbit deschis despre traumele pe care le suferă un copil aflat la orfelinat, după ce petrece sărbătorile într-o familie, iar apoi este dus, din nou, la centru.

Nadine și-a reamintit o experiență din copilărie, legată de perioada sărbătorilor, când a petrecut o vreme într-un orfelinat în care a fost plasată chiar de către bunica sa. Tatăl său, de origine africană, a părăsit-o la vârsta de doi ani, iar mama sa, româncă, a decedat când avea doar 6 ani. Acesta este un episod legat de obiceiul unor oameni binevoitori de a lua, în timpul sărbătorilor, un copil de la orfelinat în familia lor, cu scopul de a-i oferi un Crăciun autentic.

„Nu știu dacă se mai practică torturarea orfanilor de sărbători cu luatul acasă de buni samariteni și adusul înapoi la finalul sărbătorilor. Dacă încă se mai întâmplă, permite-mi să explic:

Un om (cuplu/familie) îl aduce acasă pe un copil de la casa de copii pentru că așa cred ei că e bine pentru acel copil – să vadă și el cum e într-o familie. Intenția este una bună, la prima mână, însă efectele asupra copilului sunt devastatoare.

1. Cei mai mulți copii știu cum este într-o familie. Știu ce înseamnă să aibă frați, părinți, bunici, un brad, unchi și mătuși. Ei însă nu mai au toate astea pentru că ceva s-a întâmplat și nimeni nu vrea să-și asume copilul. Familia samariteanului este o nostalgie dureroasă cu atât mai mult cu cât după sărbători se va întoarce la a fi singur și neglijat.

2. Cei care nu știu ce înseamnă o familie o vor vedea pe cea a bunului samaritean și își vor dori să facă parte din ea, și aici se complică dramatic lucrurile pentru acel pui de om al nimănui.

Înainte să plece, i se va face un mic instructaj de către îngrijitorii de la cămin. Îi vor da mici detalii de cum să se poarte PENTRU A MAI FI LUAT ȘI ALTĂDATĂ. Și atunci, copilul, în inocența și naivitatea lui, va începe să facă niște planuri care îl vor face irezistibil în fața acelor adulți care, cu siguranță, vor decide să-l păstreze, și uite așa se termină odată coșmarul vieții lui.

Copilul va pleca în înghiontiturile jucăușe și pline de pizmă ale celorlalți copii care nu au fost atât de „norocoși” să fie și ei ALEȘI pentru a-și petrece sărbătorile în sânul unei familii iubitoare.

Odată ajuns la casa samariteanului, va primi o cameră, un pat, un loc să-și pună hăinuțele. Va primi și câteva cadouri, îmbrățișări și multe priviri milostive.

Va fi centrul atenției, spre frustrarea copiilor samariteanului care nu vor înțelege ce e așa mare lucru cu acest copil care vine și ocupă atât de mult timp și spațiu în familia lor.

Orfanul însă nu va observa mai nimic din toate câte i se întâmplă. Orfanul va trece prin toate cu GRIJA de a nu greși cu ceva, astfel încât să nu-l ducă înapoi. În consecință, va avea grijă să nu mănânce prea mult, să nu vorbească prea mult, să nu consume prea multă apă, să nu doarmă prea mult, să nu lase nicio urmă a prezenței sale. Dacă nu lasă nicio urmă, dacă nici nu se observă ca există, dacă e ca și cum nu ar fi, atunci ce motiv ar avea să îl întoarcă la casa de copii?

După o săptămână, schimonosit de atâta mascaradă, copilul revine la casa de copii cu promisiunea că îl vor mai lua și altă dată. Și copilul așteaptă.

Trece anul, iar samariteanul a văzut cum e cu o fetiță, acum vrea și să dea șansa și unui băiețel, pentru că așa are el suflet mare.

Copilului care încă așteaptă i se va fi confirmat că nu este suficient de bun pentru a rămâne într-o familie. Nu merită efortul de a i se face loc într-o familie. Se va face mare și…

Cinci ani de terapie nu mi-au ajuns pentru a pricepe că merit să am o familie. Că merit efortul de a mi se face loc într-o casă.
De fapt, mi-au ieșit toate astea atunci când eu am făcut casa și când, mulțumesc lui Dumnezeu, am găsit un om care să mă iubească EXACT așa cum sunt.
Altfel, încă îmi mai așteptam samaritenii.
Acum îi înțeleg, nu aveau informație. Credeau că ne fac un bine, când de fapt au mai bătut un cui în viitoarele noastre depresii profunde.

Soluția: Dezvoltă o relație reală cu copilul. Nu te duce doar de sărbători, du-te și în restul anului. Ajută copilul la lecții, află despre viața lui, vorbește cu el, cunoaște-l și rămâi constant. Constanța va face diferența în calitatea vieții acelui copil, dar și a relației voastre. Orfanul nu dă doi bani pe sărbătorile vieții dacă prețul este să vină, să i se dea pe la nas cu cât de bine poate fi la alții, pentru că apoi să se întoarcă la orfelinat”, este mesajul transmis de Nadine pe Facebook.

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Foto: Arhiva ELLE

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