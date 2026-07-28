Primul soț al lui Jennifer Lopez lansează acuzații grave la adresa artistei și face dezvăluiri despre relația ei cu Sean „Diddy” Combs: „Știam că mă înșela”

Ojani Noa, primul soț al lui Jennifer Lopez, face noi acuzații despre relația artistei cu Sean "Diddy" Combs și povestește confruntarea tensionată pe care ar fi avut-o cu rapperul.

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  de  ELLE.ro
Primul soț al lui Jennifer Lopez lansează acuzații grave la adresa artistei și face dezvăluiri despre relația ei cu Sean "Diddy" Combs: "Știam că mă înșela"

Ojani Noa, primul soț al lui Jennifer Lopez, a povestit că a avut o confruntare tensionată cu Sean „Diddy” Combs, pe fondul presupusei relații a rapperului cu artista.

„Era anul în care ea l-a părăsit. Noi încă eram prieteni și hotărâserăm să încercăm să o luăm de la capăt”, și-a amintit actorul cubanez într-un interviu acordat publicației US Sun. 

El a adăugat că actrița din „Marry Me” merita să fie „iertată o dată” pentru „greșelile” sale din trecut.

„Încercase să se despartă de Diddy și înainte, iar el o amenințase pe ea și pe familia ei”, a susținut Noa. „Combs a apărut la petrecerea aniversară a asistentei ei din Los Angeles, pe care Jennifer o organizase pentru aceasta, iar toată lumea a rămas șocată”, a continuat el.

„M-am dus la el și i-am spus să plece, iar el mi-a zis să mă retrag. M-a întrebat cine sunt, iar eu i-am răspuns: ‘Du-te naibii’. I-am spus că se culcase cu soția mea.”

Noa a afirmat că vedeta din „Hustlers” s-a interpus între el și rapperul cunoscut pentru piesa „Act Bad” și l-a asigurat că acesta urma să plece de la petrecere. Combs ar fi rămas însă la eveniment.

„M-am supărat pe ea, iar la sfârșitul serii s-a urcat în mașina lui și a plecat”, și-a amintit actorul din „Eye See Me”.

Câteva săptămâni mai târziu, susține Noa, o Jennifer Lopez „îngrozită” l-a sunat după ce Combs ar fi apărut la locuința ei din Los Angeles și ar fi început să îi strige numele.

„Mi-a spus că era speriată, așa că am plecat imediat de la serviciu și m-am dus la ea. Când am ajuns, era beznă și nu vedeam pe nimeni, așa că probabil se ascundea. Când am intrat cu mașina, a început să strige și să-i spună că știa că eu eram înăuntru. Atunci l-am confruntat. Jennifer era pe balcon și mi-a spus să nu fac asta, pentru că era îngrijorată. Mi-a spus că avea arme, dar eu i-am zis că îl fac praf. Ea a spus că va suna la poliție, însă probabil că un vecin îi alertase deja, pentru că au apărut, iar Diddy a fugit.”, a susținut Noa.

Noa a mai susținut că Lopez îl avertizase că rapperul „putea face lucruri rele”, însă actorul spune că i-a spus în față starului hip-hop, căzut între timp în dizgrație, că era un „laș”.

„De aceea era mereu însoțit de bodyguarzi înarmați, pentru că oricine l-ar fi putut învinge într-o confruntare unu la unu”, a afirmat Noa.

Potrivit acestuia, el și Lopez se înțelegeau „minunat” și erau „foarte îndrăgostiți” înainte ca Sean Combs să apară în viața lor.

„Mă ocupam de lansarea unui club de noapte din Los Angeles, numit The Conga Room, la care Jennifer era coproprietară, în timp ce ea plecase la New York și Miami pentru a lucra la albumul său de debut, ‘On The'”, a povestit el pentru US Sun. „Atunci a fost adus Diddy pentru a ajuta la producția mai multor piese.”

Noa a susținut că artista și Combs „se cunoșteaucu mult înainte de momentul relatat de presă”.

„A început să petreacă din ce în ce mai mult timp cu Diddy, iar eu o vedeam tot mai rar”, a afirmat el. „Apoi au început zvonurile. Încă aveam mulți prieteni care lucrau în hotelurile din Miami și mă sunau să-mi spună că îi văzuseră petrecând timp împreună și plecând împreună.”

Jennifer Lopez i-ar fi spus soțului său de atunci că legătura sa cu fondatorul Bad Boy Records era „strict profesională”. Situația s-ar fi schimbat după apariția unei fotografii în care artista stătea în brațele lui Combs.

„Am început să ne certăm foarte rău, pentru că știam că mă înșela”, a susținut Noa.

Ojani Noa și J. LO. au fost căsătoriți din 1997 până în 1998. El l-a mai acuzat și în trecut pe Sean Combs că ar fi contribuit la destrămarea căsniciei lor. Jennifer Lopez și-a făcut publică relația cu rapperul în septembrie 1999, când cei doi au apărut oficial pentru prima dată în calitate de cuplu la MTV Video Music Awards.

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foto: Getty Images

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