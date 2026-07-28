Alice Peneacă, declarații inedite despre nunta fabuloasă cu Dragoș Caliminte: „A fost exact cum am visat toată viața”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Alice Peneacă s-a căsătorit religios cu Dragoș Caliminte, la câteva săptămâni de când a avut loc cununia lor civilă. Modelul a purtat două rochii de mireasă, ambele fiind spectaculoase.

Alice Peneacă, dezvăluiri despre nuntă

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte s-au logodit în luna decembrie a anului 2024, în timpul unei vacanțe pe care cei doi au petrecut-o în Deșertul Afagay alături de mai mulți prieteni. Cei doi au devenit părinți în vara anului 2023, atunci când Alice Peneacă a născut-o pe fiica lor, Esther.

După ce au avut o cununie civilă discretă la malul mării, în Constanța, Alice Peneacă și Dragoș Caliminte s-au căsătorit religios. După ceremonie, a urmat o petrecere în aer liber, într-un cadru de poveste în mijlocul naturii.

Într-un interviu recent, Alice Peneacă a vorbit despre nunta ei grandioasă cu Dragoș Caliminte. Modelul și soțul ei s-au bucurat de un eveniment de vis, unde s-au distrat până dimineață alături de persoanele dragi lor.

„Încă mă refac! Încerc să-mi revin. A fost exact cum am visat toată viața. Mi-am dorit din suflet să se distreze toată lumea și să mă distrez și eu la fel de tare. A fost mai mult decât îmi doream, a fost o petrecere pe cinste! Aproape toată lumea a stat până la final. Am fost surprinși și noi, ne așteptam ca spre final să rămână doar prietenii cei mai apropiați, rudele… Dar aproape toată lumea a stat până la sfârșit”, a spus Alice Peneacă pentru spynews.ro.

Pentru nuntă, Alice Peneacă a purtat două rochii de mireasă. Prima, cea de la cununia religioasă, a fost tip prințesă, cu o fustă de dimensiuni impresionante. La ținută a adăugat o pereche de pantofi albi îmbrăcați în dantelă. La petrecere, ea a optat pentru o rochie scurtă, fără bretele și cu corset, care i-a permis să danseze în voie. Alice Peneacă a fost și ea implicată în crearea rochiilor de la nunta ei.

„Am avut două rochii pentru care s-a lucrat zi și noapte. S-a dat tot sufletul pentru rochiile mele. Sunt niște rochii cu tulle, create 100% de mine și de ea. Nu este un model pe care l-am văzut și l-am copiat, chiar a fost ceva creat de la zero, după o schiță”, a mai spus Alice Peneacă.

Dacă la cununia civilă nu a fost foarte emoționată, Alice Peneacă a recunoscut că la cea religioasă a fost copleșită de intensitatea momentului.

„La cununia civilă nu pot să zic că au fost așa multe emoții, a fost mai mult o formalitate pe care trebuia să o facem. Dar la cununia religioasă au fost din plin! A fost superb în biserică, cred că au fost șapte preoți, corul… a fost chiar o slujbă incredibilă.”

Ce planuri au Alice Peneacă și Dragoș Caliminte după nuntă

Alice Peneacă și soțul ei, Dragoș Caliminte, nu au stabilit încă destinația în care vor pleca în luna de miere. Modelul a recunoscut, de asemenea, că amândurora le este dificil să fie departe de fiica lor.

„Încă nu am planificat nimic, nu ne-am decis. Trebuie să vedem cum facem cu cea mică, noi nu am plecat niciodată mai mult de o săptămână fără ea și ne e greu să luăm o decizie de genul acesta. O să plecăm cu siguranță. Nu chiar o lună, dar vreo două săptămâni o să plecăm undeva. Încă nu ne-am hotărât, avem mai multe locuri pe care ne dorim să le vedem și nu am apucat să le vedem împreună.”

Citește și:

Paula Chirilă, despre relația cu fiica ei, Carla. Cum se înțeleg cele două și ce sfaturi i-a dat actrița: „De mică a fost încăpățânată'

Foto: Instagram, Photogenica Weddings

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro