Alice Peneacă, declarații inedite despre nunta fabuloasă cu Dragoș Caliminte: „A fost exact cum am visat toată viața”

Alice Peneacă a făcut primele declarații despre nunta ei de vis cu Dragoș Caliminte.
Alice Peneacă s-a căsătorit religios cu Dragoș Caliminte, la câteva săptămâni de când a avut loc cununia lor civilă. Modelul a purtat două rochii de mireasă, ambele fiind spectaculoase.
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Alice Peneacă și Dragoș Caliminte s-au logodit în luna decembrie a anului 2024, în timpul unei vacanțe pe care cei doi au petrecut-o în Deșertul Afagay alături de mai mulți prieteni. Cei doi au devenit părinți în vara anului 2023, atunci când Alice Peneacă a născut-o pe fiica lor, Esther.
După ce au avut o cununie civilă discretă la malul mării, în Constanța, Alice Peneacă și Dragoș Caliminte s-au căsătorit religios. După ceremonie, a urmat o petrecere în aer liber, într-un cadru de poveste în mijlocul naturii.
Într-un interviu recent, Alice Peneacă a vorbit despre nunta ei grandioasă cu Dragoș Caliminte. Modelul și soțul ei s-au bucurat de un eveniment de vis, unde s-au distrat până dimineață alături de persoanele dragi lor.
„Încă mă refac! Încerc să-mi revin. A fost exact cum am visat toată viața. Mi-am dorit din suflet să se distreze toată lumea și să mă distrez și eu la fel de tare. A fost mai mult decât îmi doream, a fost o petrecere pe cinste! Aproape toată lumea a stat până la final. Am fost surprinși și noi, ne așteptam ca spre final să rămână doar prietenii cei mai apropiați, rudele… Dar aproape toată lumea a stat până la sfârșit”, a spus Alice Peneacă pentru spynews.ro.
Pentru nuntă, Alice Peneacă a purtat două rochii de mireasă. Prima, cea de la cununia religioasă, a fost tip prințesă, cu o fustă de dimensiuni impresionante. La ținută a adăugat o pereche de pantofi albi îmbrăcați în dantelă. La petrecere, ea a optat pentru o rochie scurtă, fără bretele și cu corset, care i-a permis să danseze în voie. Alice Peneacă a fost și ea implicată în crearea rochiilor de la nunta ei.
„Am avut două rochii pentru care s-a lucrat zi și noapte. S-a dat tot sufletul pentru rochiile mele. Sunt niște rochii cu tulle, create 100% de mine și de ea. Nu este un model pe care l-am văzut și l-am copiat, chiar a fost ceva creat de la zero, după o schiță”, a mai spus Alice Peneacă.
Dacă la cununia civilă nu a fost foarte emoționată, Alice Peneacă a recunoscut că la cea religioasă a fost copleșită de intensitatea momentului.
„La cununia civilă nu pot să zic că au fost așa multe emoții, a fost mai mult o formalitate pe care trebuia să o facem. Dar la cununia religioasă au fost din plin! A fost superb în biserică, cred că au fost șapte preoți, corul… a fost chiar o slujbă incredibilă.”
Alice Peneacă și soțul ei, Dragoș Caliminte, nu au stabilit încă destinația în care vor pleca în luna de miere. Modelul a recunoscut, de asemenea, că amândurora le este dificil să fie departe de fiica lor.
„Încă nu am planificat nimic, nu ne-am decis. Trebuie să vedem cum facem cu cea mică, noi nu am plecat niciodată mai mult de o săptămână fără ea și ne e greu să luăm o decizie de genul acesta. O să plecăm cu siguranță. Nu chiar o lună, dar vreo două săptămâni o să plecăm undeva. Încă nu ne-am hotărât, avem mai multe locuri pe care ne dorim să le vedem și nu am apucat să le vedem împreună.”
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Foto: Instagram, Photogenica Weddings