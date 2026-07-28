„Există multă rușine legată de sex.” Interviu cu Muriel d’Ansembourg, regizoarea filmului Truly Naked

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Una dintre multele surprize cinematografice plăcute de anul acesta de la Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) a fost Truly Naked, filmul cineastei olandeze Muriel d’Ansembourg, răsplătit cu Premiul pentru Cea mai bună interpretare acordat întregii distribuții și Premiul Juriului Ecumenic.

În Truly Naked, Alec, jucat de Caolán O’Gorman, este un adolescent retras și timid, dar totodată foarte implicat în activitatea tatălui său, Dylan, interpretat de Andrew Howard, care e actor și producător de filme porno. Alec e cel care fotografiază, filmează și editează conținutul de divertisment pentru adulți, realizat pe platoul de filmare din casa lor. Deși e înconjurat de pornografie, acest univers pare că încă nu-i diluează propriile înțelegeri despre sex, sexualitate și intimitate. Alec își începe propria explorare cu Nina, colega sa de clasă, jucată de Safiya Benaddi, cei doi devenind mult mai apropiați unul cu celălalt după ce lucrează împreună la un proiect de la școală despre (într-un fel ironic și nu prea) dependența de sex. Prin intermediul convingerilor feministe pe care și le exprimă Nina, filmul se angajează într-o observație despre consimțământ, despre cum sunt femeile reprezentate în pornografie, obiectificarea femeii, dinamicile de putere problematice și politicile corpului.

Având în vedere subiectul delicat al filmului, toate persoanele din distribuție aveau 18 ani sau mai mult în momentul filmărilor. Pentru a menține o atmosferă sigură, pe parcursul producției a existat o persoană care s-a ocupat îndeaproape de coordonarea scenelor de intimitate și de conținut sexual explicit. Din distribuție face parte și o artistă în industria filmelor pentru adulți, Alessa Savage, care o joacă pe Lizzie, partenera lui Dylan din scenele pentru adulți.

După ce a copilărit la New York, Muriel d’Ansembourg a crescut la Amsterdam. A pornit cu scenaristica și a fost la conducerea unei companii de producție în Olanda. Are o diplomă de master în regie la London Film School. E stabilită în Amsterdam, dar în prezent călătorește în întreaga lume cu filmul ei.

În exclusivitate pentru ELLE România, Muriel d’Ansembourg povestește despre discuțiile importante pe care le deschide filmul Truly Naked, despre cum a abordat pornografia și sexualitatea dintr-o perspectivă feminină și cultul rușinii din jurul sexului.

ELLE: Truly Naked este primul tău lungmetraj și ai ales să explorezi o temă foarte îndrăzneață și provocatoare: pornografia. Când ți-a venit pentru prima dată ideea acestui proiect și de ce ai ales acest subiect?

Muriel d’Ansembourg: Ideile de film îmi vin adesea printr-o imagine, e aproape ca un vis, dar în timpul zilei. Realizasem până atunci scurtmetraje în Marea Britanie, toate având ca temă adolescenții și primele lor experiențe sexuale. În discuții și cercetările pe care le-am făcut, a reieșit în mod repetat că internetul și pornografia mainstream deveniseră o parte importantă a educației lor sexuale. Imaginea care mi-a venit în minte în urma acestor conversații era un fel de metaforă: o scenă porno în curs de filmare, iar apoi camera este coborâtă, dezvăluind un adolescent care o ține în mână. Băiatul se afla simultan în interiorul acelei lumi prin faptul că o filma, dar era, în același timp, complet în afara ei din punct de vedere emoțional. M-a făcut să mă gândesc: ce-ar fi dacă persoanele din fața camerei ar fi oameni pe care el îi admira, poate chiar cineva care l-a învățat tot ce știa? Ce-ar fi dacă ar fi un părinte? Aceasta a fost prima sămânță din care a crescut întreaga poveste. Această sămânță inițială mi-a venit în 2011. A durat mulți ani să ajungem aici, nu pentru că povestea s-ar fi schimbat, ci pentru că a durat atât de mult să o dezvoltăm și să găsim oameni cu curajul de a o susține. Producătoarele mele, Els Vandevorst, Isabella Depeweg, și cu mine n-am renunțat însă niciodată la ea. Unele povești pur și simplu nu te lasă în pace până nu le spui.

ELLE: Cum a decurs scrierea scenariului? Ce surse de inspirație ai avut?

Muriel d’Ansembourg: Mulți oameni se concentrează pe elementul de divertisment pentru adulți al acestui film, dar, în esență, este o poveste despre intimitate sub două forme: legătura complicată și intensă dintre acest tată și fiul său, alături de o poveste de dragoste adolescentină tandră, care înflorește în cel mai neașteptat loc. Căutam un cadru în care te-ai aștepta cel mai puțin să se dezvolte intimitatea. Voiam să înțeleg cu adevărat domeniul în care activau tatăl și fiul. Așa că m-am dedicat cercetării și am vizionat documentare, imagini din culisele industriei divertismentului pentru adulți, am purtat conversații cu oameni de ambele părți ale camerei din această industrie. Când am început să colaborez cu Alessa Savage, care o interpretează pe Lizzie și lucrează ea însăși în industria divertismentului pentru adulți, ea a completat ceea ce încă lipsea din cercetarea mea online: aspectele personale, neprefăcute, pe care le poți afla doar de la cineva care este deschis și care are suficientă încredere în tine încât să fie profund autentic și sincer.

ELLE: Care a fost cea mai mare provocare în realizarea filmului Truly Naked?

Muriel d’Ansembourg: Finanțarea, așa cum am menționat mai devreme, a reprezentat o mare provocare. Pe lângă aceasta, și alegerea distribuției a fost dificilă din cauza temei abordate; unii agenți nu-și lăsau deloc actorii să participe la audiții. În plus, căutam un tip foarte specific de interpretare naturală, minimalistă. Dincolo de selecția distribuției, a existat provocarea de a rămâne fidelă unui subiect atât de crud. Și trebuie să-ți protejezi propria viziune, care este adesea pusă la încercare, dar în momentul în care începi să iei decizii bazate pe ceea ce nu va deranja pe nimeni, ai putea la fel de bine să-i lași pe ei să realizeze filmul în locul tău. Vor exista întotdeauna opinii puternice atunci când abordezi subiecte de acest gen, dar prefer să provoc o reacție autentică decât una indiferentă.

Caolán O’Gorman în Truly Naked. Foto: Kris Dewitte

ELLE: Pentru Caolán O’Gorman, actorul care îl joacă pe adolescentul Alec, fiul lui Dylan (Andrew Howard), a fost primul său rol. Pot să-mi imaginez că această experiență a venit cu multe presiuni, vulnerabilitate, poate temeri pentru el. Cum a fost colaborarea cu el?

Muriel d’Ansembourg: Ceea ce m-a impresionat la înregistrarea de la audiția lui Caolán a fost faptul că nu încerca să „se vândă.” Avea o naturalețe incredibilă. Uneori, actorii se străduiesc puțin prea mult, dar Caolán, în schimb, a lăsat camera să-l descopere. Are tonul vocii blând din fire și a împărtășit câteva experiențe reale cu Alec, printre care și pierderea mamei sale la vârsta de 12 ani.

Am avut trei săptămâni de repetiții, care au fost intense și intime, precum filmul în sine. Așa că, până la momentul filmărilor, stabilisem deja o legătură puternică. Îmi place să văd ce aduce fiecare actor în mod natural, apoi să modelez scenariul în jurul acelui lucru, mai degrabă decât să forțez pe cineva să facă ceva ce nu i se potrivește.

În timpul filmărilor, ne uitam împreună la unele dintre secvențe, discutând sincer despre ce a funcționat și ce nu, și de ce. Asta a creat un sentiment real de încredere între noi, ca regizoare și actor. Asistentul de montaj monta deja unele scene încă din timpul filmărilor, și îmi amintesc că Caolán a întrebat dacă poate vedea una dintre scenele de sex dintre Alec și Nina. Eram puțin îngrijorată: ce-ar fi fost dacă nu i-ar fi plăcut sau dacă l-ar fi afectat prea mult, interferând cu munca lui? Îmi amintesc că-l priveam în timp ce el urmărea scena, ținându-mi, într-un fel, respirația. La final, s-a întors spre mine și mi-a zâmbit: „Arată foarte bine și convingător.” Cred că amândoi ne-am simțit ușurați.

Caolán O’Gorman în Truly Naked. Foto: Myrthe Mosterman

ELLE: La Q&A-ul de după proiecția la care am fost la TIFF, ai spus că ai lucrat și cu un coordonator de intimitate (din documentarea pe care am făcut-o, a fost vorba despre o femeie, Philine Janssens). Cum a fost această colaborare și ce te-a determinat să apelezi la o persoană care să coordoneze scenele de intimitate și de conținut sexual explicit?

Muriel d’Ansembourg: Colaborarea cu un coordonator de intimitate a fost o experiență cu totul nouă pentru mine. Sunt o regizoare foarte implicată, iar la început nu eram sigură dacă trebuia să mă retrag complet din regia scenelor intime, iar asta m-a îngrijorat. Din fericire, mi-am dat seama în timpul repetițiilor că un coordonator de scene intime este acolo pentru a ajuta, nu pentru a prelua controlul asupra scenei. Există însă un echilibru delicat în acest sens și mi-a luat ceva timp să mă obișnuiesc. Philine a fost implicată și în unele dintre procesele de alegere a distribuției, asigurându-se că actorii pot discuta în particular cu ea despre orice preocupări ar avea, chiar înainte de a da audiția.

ELLE: Tot la Q&A, ai punctat un lucru pe care îl consider important, și anume că consimțământul se poate retrage oricând. Ai putea să revii asupra acestei afirmații?

Muriel d’Ansembourg: Consimțământul nu este ceva ce se stabilește o dată și apoi se trece mai departe. Consimțământul se poate schimba de la un moment la altul, iar asta îl face uneori dificil de gestionat. Pe platoul de filmare, chiar dacă a semnat o „clauză privind nuditatea” care precizează în detaliu tot ce s-a convenit în termeni de nuditate și intimitate, un actor își poate schimba totuși părerea în ziua respectivă. Pentru mai mulți actori, acest film a reprezentat prima lor experiență pe platoul de filmare și, pe deasupra, au avut de jucat niște scene foarte intime. Au fost momente în care un actor s-a retras de la ceva la care fusese de acord în clauza privind nuditatea. Ca regizor, asta înseamnă să trăiești cu o anumită doză de incertitudine. Nu voi pretinde că este ușor când cineva se răzgândește în mijlocul procesului. Mă agit pentru o clipă, dar, în cele din urmă, găsesc întotdeauna o altă soluție. Pentru că, dacă există un lucru pe care l-am învățat din realizarea de filme, este cum să improvizez în fața schimbării, în loc să mă tem sau să mă împotrivesc.

Caolán O’Gorman și Alessa Savage în Truly Naked. Foto: Myrthe Mosterman

ELLE: Personal, am interpretat Truly Naked și ca pe un film feminist, pentru că întoarce privirea și către femei, către propria lor plăcere sexuală și către lupta lor de a nu mai fi reduse la statutul de obiecte sexuale și arată cum industria porno este opresivă pentru femei. A fost și asta intenția ta, de a crea un demers feminist? În film este integrat, de asemenea, și conceptul de female gaze.

Muriel d’Ansembourg: Îmi place foarte mult faptul că fiecare are propria interpretare; mă bucur să o aud pe a ta. M-a frapat uneori această diviziune: modul în care unii simt cu adevărat că acesta este un film scris și regizat de o femeie, în timp ce alții au fost, de fapt, surprinși și ar fi dorit ca lucrurile să fie prezentate altfel. Dar da, filmul a fost realizat cu o prezență feminină puternică, cu mine în rolul de scenaristă și regizoare, echipa noastră de producție formată din mamă și fiică, directoarea noastră de imagine și multe altele. Când o femeie regizează, restul echipei tinde să fie, de asemenea, în mare parte formată din femei. Având în vedere că lumea pornografiei mainstream este aproape întotdeauna creată de bărbați, printr-o privire masculină, îmi place foarte mult faptul că au fost atât de multe femei implicate în realizarea acestui film. Alessa Savage a spus ceva care mi-a rămas în minte, și anume că una dintre cele mai mari diferențe între filmările porno la care lucrase ea și platoul nostru era pur și simplu numărul de femei prezente. I-a plăcut foarte mult asta. Și mie la fel.

Nimeni din acest film nu are totul clar în minte, iar asta mi se pare cel mai autentic. Nici bărbații, nici femeile. De exemplu, Nina are convingeri feministe autentice, dar multe dintre ele sunt încă la nivel teoretic; sunt lucruri în care crede, dar pe care nu le-a trăit încă pe deplin. Pare cea puternică, de parcă ar fi acolo să-i arate lui Alec calea cea bună, dar se luptă la fel ca noi toți și nu știe întotdeauna cum să-și apere punctul de vedere. Nimic din acest film nu se rezolvă perfect. Nu am vrut ca cineva să plece gândindu-se: „Bine, acum știu exact cum ar trebui să fie lucrurile.” Viața nu e așa, și nici acest film nu este.

Safiya Benaddi în Truly Naked. Foto: Myrthe Mosterman

ELLE: Ce mesaj îți dorești să transmiți mai departe prin filmul tău?

Muriel d’Ansembourg: Sincer, aceasta este întrebarea la care mi-e cel mai greu să răspund, pentru că îmi doresc cu adevărat ca fiecare să-și formeze propria interpretare. Nu a fost niciodată intenția mea să le spun spectatorilor ce este moral corect sau greșit; este un fel de certitudine pe care, de fapt, nici eu nu o am. Speranța mea este mai simplă: ca filmul să-i facă pe oameni să discute, să gândească, să simtă ceva autentic. Să pășească într-o lume nouă pentru ei, dar care le pare, totuși, ciudat de familiară. Să se regăsească într-un personaj în care nu s-ar fi așteptat niciodată să se regăsească. Ca unii dintre ei să fie surprinși de câtă tandrețe se ascunde, de fapt, în poveste. Aceasta este o poveste despre oameni imperfecți, amuzanți și vulnerabili, modelați de nevoia lor de legătură într-un cadru surprinzător. Și nu cred că această nevoie ține cont de familia sau mediul în care ne-am născut sau am crescut. Sufletele noastre tânjesc după conexiune, indiferent de circumstanțe. Știu că al meu o face.

Safiya Benaddi și Caolán O’Gorman în Truly Naked. Foto: Myrthe Mosterman

ELLE: În scurtmetrajele tale anterioare, Fuck-a-Fan (în care joacă și actrița Alessa Savage, cea care o interpretează pe Lizzie în Truly Naked) și Good Night, ai abordat teme precum sexualitatea și intimitatea. Din ce nevoie îți dorești să cercetezi într-un fel sau altul subiectele astea și să le aduci pe ecrane aproape de public?

Muriel d’Ansembourg: Sunt atrasă de personaje care caută cu disperare apropierea, în timp ce ceva le împiedică în mod activ să ajungă acolo. Le pun în situații în care conexiunea profundă, fie cu ele însele, fie între ele, este cu adevărat dificilă. Mă interesează limitele, modul în care lucrurile trec în zona tabu-ului, ce permite o societate și ce nu, și de ce. Uneori simt nevoia să reamintesc oamenilor că, în esență, acest film nu este despre pornografie, ci despre intimitate sub presiune, despre ce se întâmplă când oamenii se caută unul pe celălalt și se luptă să ajungă acolo.

ELLE: Pentru că am amintit-o pe Alessa Savage, ea chiar lucrează în această lume, pentru că este artistă în industria filmelor pentru adulți. Ce a adus în plus filmului experiența ei reală?

Muriel d’Ansembourg: A adus o autenticitate reală, trăită, și o perspectivă din interior. Are o energie aparte, e descurcăreață și îndrăzneață, dar și ciudat de frumoasă, ceva cu totul propriu. Poate fi în același timp feroce și fragilă. Cred că mulți oameni o judecă doar pe baza profesiei ei, ceea ce este cu adevărat păcat. Interpretarea ei din Truly Naked este cu adevărat impresionantă și sper că acesta este doar începutul pentru ea. Mi-ar plăcea să văd de ce este capabilă atunci când industria cinematografică îi va oferi șansa.

Alessa Savage în Truly Naked. Foto: Kris Dewitte

ELLE: Mulți adolescenți cred că învață cum să facă sex din filmele porno. Cum ți se pare chestia asta?

Muriel d’Ansembourg: Adolescenții caută răspunsuri, dar, în același timp, se pare că nimeni nu vrea cu adevărat să discute despre asta într-un mod sincer, util și fără rușine. Așa că, firește, se îndreaptă spre locul unde informațiile par cele mai accesibile și anonime. Când ești tânăr, e aproape ca și cum ai încerca să descoperi acest secret obraznic și palpitant pe care toți ceilalți par să-l cunoască, în afară de tine.

Safiya Benaddi și Caolán O’Gorman în Truly Naked. Foto: Myrthe Mosterman

ELLE: Nu tot ceea ce se întâmplă în filmele porno este real. De aceea te întreb, care crezi că sunt cele mai întâlnite prejudecăți și preconcepții când vine vorba de industria porno? Sau ce ar trebui să știm mai bine despre lumea filmelor pentru adulți?

Muriel d’Ansembourg: Oamenii pun tot conținutul pornografic în aceeași oală când îl critică, dar există o diversitate enormă în cadrul acestuia. Ceea ce este disponibil gratuit și pe scară largă este, în marea majoritate, conținut mainstream, produs industrial. Este, în mare măsură, o afacere, care se concentrează adesea pe organele genitale și penetrare, acordând puțină atenție plăcerii femeii sau consimțământului. Dar există și un spațiu tot mai mare de conținut etic și feminist care ia în considerare aceste aspecte; doar că rareori este ceea ce apare primul când cauți conținut gratuit. Cred că aceasta este adevărata concepție greșită: oamenii presupun că „pornografia” are o singură estetică, când, de fapt, aceasta este doar versiunea sa cea mai zgomotoasă și mai comercială.

Pentru un adolescent care nici măcar nu a sărutat pe nimeni încă, acea versiune dominantă nu este tocmai cel mai bun punct de plecare pentru a învăța despre intimitate. Ceea ce contează cu adevărat este să-i ajutăm să vadă diferența dintre spectacol și realitate. Sexul real este dezordonat, vulnerabil, uneori este fierbinte, alteori este stânjenitor și ar trebui să includă consimțământul. N-ar trebui să se bazeze pe penetrare și orgasm ca singure obiective. Există atât de mult teritoriu de explorat și nici un motiv să te grăbești.

Muriel d’Ansembourg și Caolán O’Gorman. Foto: Kris Dewitte

ELLE: Ce părere ai despre faptul că oamenilor le este greu să admită că se uită la filme porno?

Muriel d’Ansembourg: Nu mă surprinde. Așa cum am menționat mai devreme, există multă rușine legată de sex. Și îi judecăm pe cei care produc pornografie, așa că, firește, îi judecăm și pe cei care o vizionează, chiar dacă sunt atât de mulți care o urmăresc. Asta e partea care mă deranjează: este unul dintre cele mai consumate lucruri din lume și, totuși, este tratat ca un secret sau o confesiune. În interviuri, mi se pun întrebări nesfârșite despre pornografie, dar în momentul în care întorc situația și îl întreb pe jurnalist dacă o urmărește el însuși, ceva se schimbă. Brusc apare ezitarea, un râs care încearcă să câștige timp, o schimbare de subiect. Și înțeleg, chiar înțeleg. Nu întreb ca să prind pe cineva. Dar reacția aceea arată că acest subiect încă pare atât de încărcat. Încă nu te-am întrebat, nu-i așa? [Râde].

Caolán O’Gorman și Alessa Savage în Truly Naked. Foto: Myrthe Mosterman

ELLE: Mai este sexul este un subiect inconfortabil și stânjenitor de abordat? Iar dacă da, care crezi că este motivul?

Muriel d’Ansembourg: Pentru mulți oameni, așa este. Este un contrast atât de mare, având în vedere că, în același timp, sexul este folosit pe scară largă pentru a vinde produse, iar oamenii par destul de obsedați de el în general, dar asta nu înseamnă că sunt capabili să vorbească despre el cu sinceritate. O conversație adevărată necesită vulnerabilitate, recunoașterea lucrurilor pe care nu le știi sau a ceea ce simți cu adevărat. În Truly Naked, Alec este expus fără limite la corpuri și la sex hardcore, dar expunerea emoțională și conexiunea sunt lucrurile cu care încă se luptă și pe care n-a învățat niciodată cu adevărat să le facă.

Foto: Kris Dewitte

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