Nadine, o nouă schimbare importantă în viața ei: „Dintotdeauna am știut”

Nadine Emilie Voindrouh a devenit cunoscută publicului din România datorită participării la emisiunea „Școala Vedetelor” de la TVR, alături de Adrian Despot, Călin Goia, dar și alți artiști care acum sunt considerați de succes în România.

Nadine a decis în 2021 să își schimbe viața, mutându-se alături de soțul ei, Dragoș Apostolescu, și fiul lor, Noah, în Franța. Vedeta a susținut examenul de bacalaureat la vârsta de 44 de ani. În vara anului 2021, ea anunța cu mult entuziasm faptul că fost admisă la o universitate din stat din America, unde va studia psihologia, cursurile desfășurându-se online.

Acum, Nadine se află în America, studiile fiind principalul motiv care au determinat-o să facă acest pas.

Am intrat în a doua lună de școală în Los Angeles, CA. Am venit pentru ore de laborator și practică. Când am intrat la aproape 40 de ani în clasa a 9-a la liceu, cu jumătate de suflet știam că voi deveni studentă la o universitate în America și cu cealaltă mă întrebam dacă voi putea termina liceul și dacă voi lua bacul. Dintotdeauna am știut, chiar de la 6 ani când m-a băgat bunica la casa de copii, că tot ceea ce-mi doresc se va îndeplini. Știam cumva dincolo de minte. Mintea este limitată, doar inima este busola adevărată care știe despre tot ceea ce este al nostru și e pus deoparte. Și azi, la 46 de ani, am visuri mărețe. Ridicol de mărețe pentru unii, însă măsura corectă pentru sufletul meu. Cheia „îndrăznelii” mele de a visa și de a fi convinsă că îmi reușește este că dintotdeauna am știut/simțit/intuit că existența asta, planeta asta, viața asta de om este unul dintre cele mai frumoase cadouri făcute de Dumnezeu sieși. Dumnezeu se joacă prin aceste splendide expresii umane, adică prin noi. Când eram copil nu știam să articulez acest crez așa cum o fac acum, de când, deh, știu ceva mai multe cuvinte decât copilul care eram, însă copiii știu. Om bun, nu renunța la tine. O desagă plină cu tot ceea ce a pus Dumnezeu deoparte pentru tine se află în imediata ta apropiere. O vei vedea atunci când te vei iubi suficient de mult încât să simți că meriți binecuvântările Lui. Hai, îmbrățișează-te, ia-ți inima în dinți și schimbă macazul. Te îmbrățișez!, a povestit Nadine pe Instagram.

Nadine a fost prezentă multă vreme în lumina reflectoarelor și a fost implicată în mai multe formate de televiziune care au fost de succes, iar decizia de a se îndepărta de showbiz a luat prin surprindere pe toată lumea. Acum ceva timp, vedeta a vorbit despre alegerea de a se retrage din această lume.

„Eram, cândva, sub influența muzicii pop, cea care încurajează artistul să fie altfel, ca păduchele în frunte, în orice situație. Am simțit că nu mi se mai potrivește. Când eram artist pop, voiam musai să fiu văzută, să fiu la televizor, să nu trec neobservată! Iar asta m-a băgat în mult bucluc! La nivel intim, foarte uman, îmi doream una, și făceam alta. Am încurcat borcanele și nu am știut să păstrez artistul doar ca pe un personaj. Trebuia să păstrez pentru scenă artistul, dar, în egală măsură, să-i acord o șansă și omului care voiam să fiu. Nici nu știu dacă este posibil acest clivaj”, a spus Nadine pentru impact.ro.

Nadine nu regretă experiența pe care a avut-o în lumina reflectoarelor și se raportează la ea ca la o etapă care a contribuit la evoluția ei.

„Nu regret însă niciun moment că am trecut cu ani în urmă prin așa ceva. A fost o etapă a vieții, care m-a ajutat să evoluez. Acum iubesc enorm că am descoperit anonimatul, că în viața de zi cu zi naturalețea vârstei te îmbrățișează cu multă căldură. Am descoperit și natura relației umane cu cineva care nu se așteaptă să-i pui vreodată vreo pilă, undeva!”, a mai precizat Nadine.

