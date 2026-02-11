Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui

Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Comportamentul problematic al actorului a fost semnalizat de către Centrul FILIA, o organizație feministă cu vechime în România, care luptă pentru respectarea drepturilor femeilor, se ocupă de activism și lucrează în comunități vulnerabile.

Mihai Bendeac, acuzat de hărțuire sexuală

Centrul FILIA a condamnat comportamentul pe care Mihai Bendeac l-a expus la lansarea filmului său, Băieți de oraș: Golden Boyz, care a avut premiera în cinematografe pe 6 februarie. Actorul este acuzat că la eveniment a hărțuit o tânără, iar ulterior el a făcut publice imaginile care arată incidentul.

La evenimentul de lansare, Mihai Bendeac interacționează cu o tânără, vizibil emoționată că îl întâlnește pe actor. Ea îi cere lui să vadă cum îi bate inima, moment în care el îi pune mâna în zona sânilor. Ba mai mult, în dialogul dintre cei doi, respectiva tânără îi spune „Nu pune”, „Stai, frate”, ceea ce demonstrează că Mihai Bendeac acționează împotriva dorinței tinerei, arătând că i-a încălcat consimțământul.

Centrul FILIA a descris pe larg comportamentul actorului într-o postare publicată pe social media. Organizația punctează faptul că între Mihai Bendeac și acea tânără există un raport inegal și vizibil de putere, el fiind o persoană celebră și având o vârstă mult mai mare față de respectiva fată.

„Dezgustător și revoltător cum Mihai Bendeac hărțuiește o tânără. Mihai Bendeac a hărțuit o tânără chiar la lansarea filmului său și apoi chiar el a publicat imaginile pe internet. În imagini se vede clar cum fata, emoționată de întâlnirea cu el, îi cere să vadă cum îi bate inima. Atunci el îi pune mâna în partea dreaptă, pe sâni, ca apoi să o apuce de sâni și a doua oară. E inadmisibil ca persoane publice ca Mihai Bendeac să hărțuiască femei și fete și să nu fie trași la răspundere. Ba mai mult, se laudă că hărțuiește fete pe social media, iar colaboratorii săi nu au nicio reacție. Între Mihai Bendeac și tânăra care a venit să îl întâlnească este o diferență mare de putere și statut, el fiind o persoană publică. Asta poate influența modul în care o persoană percepe impactul situației de hărțuire prin care a trecut și răspunsul acesteia”, după cum transmite Centrul FILIA.

Cum a răspuns Mihai Bendeac după acuzațiile de hărțuire sexuală

La scurt timp, Mihai Bendeac a reacționat în urma acuzațiilor de hărțuire sexuală. În mesajul său, actorul își neagă acțiunile.

„În primul rând cum vă permiteți dumneavoastră să sexualizați un eveniment absolut amuzant și să supuneți o femeie la un asemenea public shaming? Este o chestiune care ține de dorința dvs de a obține vizualizări?

Căci dacă într-adevăr ați văzut ceva sexual în această interacțiune s-ar putea să aveți o problemă ce necesită tratament. Și asta e grav pentru niște persoane care se presupune că ar trebui să protejeze femeile. Domnișoara a inițiat gestul și a râs pentru că eu, obosit fiind după zile întregi în care am făcut fotografii cu mii de oameni, căutam inima în zona claviculelor. Nu i-au fost atinse părțile intime iar toată chestiunea a creat ilaritate pentru amândoi. Sunt un bărbat care NU are nevoie să pipăie femei la fan meetings, cu sute de oameni în jur. Probabil treceți prin filtrele și fanteziile dvs. Revenind la începutul acestui mesaj, partea gravă derivă din faptul că dumneavoastră v-ați permis să sexualizați și să faceți așa ceva unei femei. Care, apropo, NU a fost întrebată/contactată în legătură cu treaba asta. Dacă ați fi fost de bună credință, puteați încerca să aflați cine e și să luați legătură cu ea, s-o întrebați. Nu vă e jenă?”

În secțiunea de Instastories, Mihai Bendeac a lansat o serie de atacuri fără fundament la adresa activității valoroase pe care o desfășoară Centrul FILIA pentru apărarea drepturilor femeilor. Amintim că Centrul Filia contribuie la cunoașterea situației fetelor și femeilor din țară, prin realizarea de studii extinse; militează pentru legislație relevantă care să protejeze femeile, cel mai recent fiind aportul organizației la legislația privind femicidul, în contextul violenței extreme împotriva femeilor. Mai mult, FILIA a contribuit enorm, prin intermediul evenimentelor pe care le promovează în cadrul Rețelei VIF, la conștientizarea violenței de gen, dar a și creat canale social media foarte populare, prin intermediul cărora diseminează informații esențiale privind sănătatea și siguranța femeilor, pe lângă munca de ani de zile în comunități marginalizate din România.

„Am crezut că sunt eu idiot crezând că aceste individe sunt de un misoginism sinistru. Dar se pare că mai există și alții de aceeași părere. Hai s-o ardem bărbătește fetelor. A venit și ziua asta.”

Mihai Bendeac, o istorie de acte problematice la adresa femeilor

Este important de amintit faptul că nu este pentru prima dată când Mihai Bendeac dă dovadă de un comportament problematic față de femei și are derapaje misogine.

Spre exemplu, în anul 2015, Mihai Bendeac a publicat pe canalul său de YouTube un video în care se amuza copios, râzând în hohote, citind mărturia unei femei într-un interviu în care aceasta vorbea într-un mod extrem de vulnerabil despre violul la care a fost supusă în liceu.

În vara anului 2021, Mihai Bendeac a filmat o reclamă pentru promovarea unui brand de vin. În reclama respectivă, actorul era înfățișat în timpul unor scene regizate care îndemnau la violență împotriva femeilor. Prin publicarea acestui tip de materiale, se normalizează violența de gen, iar supraviețuitoarele abuzurilor sunt descurajate să-și reclame abuzatorii. La vremea respectivă, Centrul FILIA a formulat o sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru violență împotriva femeilor. În 2022, CNCD a decis sancționarea lui, fiind amendat cu suma de 10.000 de lei. Ulterior, actorul a reclamat Centrul FILIA și CNCD în instanță, contestând contravenția primită. În cele din urmă, Mihai Bendeac a pierdut procesul, iar Curtea de Apel București a considerat drept nefundamentată cererea de revizuire a soluției celor două organizații.

