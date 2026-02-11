Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: „Niște stări groaznice”

Emily Burghelea a dezvăluit pe rețelele de socializare că se confruntă cu stări severe de rău, simptome despre care spune că au apărut brusc și care, potrivit reacțiilor primite online, sunt întâlnite în ultima perioadă la tot mai multe persoane.

Emily Burghelea, probleme de sănătate

Creatoarea de conținut a descris episoadele de amețeală și greață care o afectează încă de la primele ore ale dimineții.

„De două zile am niște stări groaznice de greață, cum mă ridic din pat mă ia amețeala și îmi vine să vărs. E groaznic!”, a scris Emily pe rețelele sociale.

Mesajul a generat numeroase reacții din partea urmăritorilor, mulți dintre ei spunând că au trecut recent prin simptome similare. Deși Emily Burghelea nu a oferit detalii medicale suplimentare, ea a lăsat de înțeles că starea generală i-a afectat activitățile zilnice și ritmul obișnuit de viață.

Problemele de sănătate vin după o perioadă dificilă pentru familie

Mărturisirea despre starea sa de sănătate vine la doar câteva zile după ce vedeta a vorbit public despre problemele medicale ale soțului ei, Andrei, situație care a îngrijorat-o profund.

Într-un mesaj emoționant publicat online, Emily Burghelea a explicat că investigațiile medicale recente au arătat o evoluție nefavorabilă a unei afecțiuni cunoscute.

Emily Burghelea a subliniat că familia rămâne optimistă și că urmează noi investigații medicale pentru stabilirea pașilor următori în tratamentul soțului ei. În același timp, vedeta a transmis că încearcă să își gestioneze propria stare de sănătate și să își revină cât mai repede.

„Mi-aș dori să am puterea să vindec tot cu un pupic, să fac să dispară și durerea și teama și grija… Andrei este omul vieții mele, este cel mai bun tată, soțul perfect, genul de persoană al cărui zâmbet este molipsitor…. Sufletul lui, energia lui, determinarea lui… bunătatea lui… De multe ori se lasă pe el ca să le fie celor din jur bine și de multe ori…. Nici nu spune când îl doare ceva… Sau dacă îl doare… Și totuși îl doare și totuși rezistă… Și totuși nu spune și se ocupă de toate celelalte probleme ca și cum nimic nu s-ar întâmpla, ca și cum totul este bine, chiar dacă… poate nu este. Și la ultimul RMN am aflat că nu este totul chiar roz, deși știam de problemă… Situația s-a agravat puțin și acum simt nevoia să vă cer ajutorul. Andrei are un chist arahnoidian la nivelul capului, un chist de 7 cm care a continuat să se dezvolte și trebuie să începem investigații mai amănunțite ca până acum. Știm sigur că totul o să fie bine, avem multă încredere în Dumnezeu și știm sigur că pentru orice problemă există o soluție. Întrebarea este… Care va fi cea mai bună soluție?”, a transmis ea pe Instagram.

Emily Burghelea, despre depresia post natală

Emily Burghelea a vorbit recent, într-un interviu sincer, despre una dintre cele mai sensibile etape din viața ei: perioada de după naștere și confruntarea cu depresia postpartum. Venirea pe lume a celui de-al treilea copil, micuța Elisabeta, a adus multă bucurie în familia ei, dar și o încărcătură emoțională profundă. Deja mamă a Amedeei și a lui Damian, Emily a ales să nu cosmetizeze realitatea și să vorbească deschis despre ce a însemnat pentru ea acest nou început.

„Experiența postpartum, mai ales după al treilea copil, a fost foarte intensă pentru mine. M-am confruntat cu emoții profunde, oboseală acumulată și momente în care simțeam că îmi pierd din claritate și din putere. Nu a fost ceva ce am vrut să ascund sau să neg, am simțit că este important să vorbesc deschis despre asta, pentru că multe mame trec prin aceleași stări și se simt singure. Decizia de a pleca la Hong Kong a fost una neașteptată, dar asumată, soțul meu mi-a pregătit o surpriză, iar necesitatea deplasării a venit și din experiențele mele anterioare. La nașterile precedente, schimbările hormonale au fost atât de puternice, încât am ajuns, efectiv, la un pas de a-mi pierde viața. Am trăit episoade de depresie atât de grele, încât nu mai credeam că mă voi putea vindeca vreodată cu adevărat. Acel episod m-a marcat și m-a făcut să înțeleg cât de fragilă poate fi granița dintre epuizare și prăbușire. De data aceasta am intervenit din timp. Am știut că, pentru a fi bine pentru copiii mei, trebuia mai întâi să fiu eu bine. Aveam nevoie de liniște, de îngrijire specializată, de recuperare fizică și emoțională, într-un spatiu în care să mă pot reconstrui cu blândețe și răbdare. Am plecat nu pentru a mă îndepărta de familie, ci pentru a o proteja, pentru că o mamă echilibrată, sprijinită și vindecată poate oferi mai multă iubire, răbdare și stabilitate copiilor săi. În Hong Kong am avut parte de suport real, ritualuri de recuperare, odihnă și un mediu în care corpul și mintea au putut respira. A fost o formă profundă de grijă de sine, pe care, de multe ori, mamele o amână până când devine prea târziu. Astăzi pot spune că a fost una dintre cele mai bune decizii din viața mea. Nu a fost doar un gest de curaj, a fost un gest de responsabilitate față de mine și față de cei mici. Și cred că este important ca femeile să audă și asta: uneori, cea mai mare dovadă de iubire pentru familie este să alegi să te vindeci.”, a spus ea pentru revista VIVA!

