Emily Burghelea a botezat-o pe fiica ei, Elisabeta Teodora. Imagini inedite de la eveniment: „Am fost extrem de emoționată”

În luna octombrie a anului trecut, Emily Burghelea a devenit din nou mamă. Ea a născut cel de-al treilea copil, o fetiță pentru care a ales numele Elisabeta Teodora. Creatoarea de conținut și soțul ei, Andrei, au devenit părinți pentru a treia oară. Ei mai au împreună doi copii, pe Amedea și pe Damian.

Emily Burghelea a botezat-o pe fiica ei, Elisabeta Teodora

Emily Burghelea și soțul ei, Andrei, au organizat recent botezul fiicei lor, Elisabeta Teodora. Evenimentul s-a desfășurat vineri, pe 30 ianuarie 2026. Creatoarea de conținut a împărtășit pe rețelelele de socializare mai multe imagini de la botez.

„Nu-mi vine să cred cât de frumos a ieșit petrecerea Elisabetei de botez… Mă uit pe pozele de ieri și pe videoclipuri și efectiv îmi bate inima mai tare! A fost exact după sufletul ei, totul! De la energia oamenilor, decorul, atmosfera, totul la superlativ, exact ca ea! A venit în viețile noastre să ne lumineze drumul și de când s-a născut parcă Dumnezeu ne-a binecuvântat Referitor la rochie… să știți că Andrei mi-a ales-o! Așa că este husband approved. Vă place????”

Emily Burghelea, declarații despre botezul fiicei sale

Emily Burghelea a recunoscut că a avut mari emoții în ziua în care a botezat-o pe fiica ei, Elisabeta Teodora, și că a izbucnit în lacrimi pe parcursul slujbei.

„În ziua botezului, am fost extrem de emoționată! Nu mi s-a mai întâmplat la nici un botez, la nici unul dintre copii, să am așa o stare și atât de multe emoții. Aveam o stare aproape să mă facă să îngheț. Pur și simplu, îmi curgeau lacrimile din ochi de dimineață și nu înțelegeam cum pot să-mi revin, să-mi ies din stare. Nu puteam să mă controlez. Toată slujba am plâns! A fost un moment dumnezeiesc, magie pură când cei trei preoți au botezat-o pe Elisabeta, se simțea energia corului, modul în care au cântat, a fost un moment unic”, a spus Emily Burghelea pentru Click!

Emily Burghelea se simte recunoscătoare pentru toate persoanele care au venit să celebreze acest moment important din viața ei. După creștinarea fiicei sale, Elisabeta Teodora, a urmat o petrecere într-un local din București. Pentru eveniment, creatoarea de conținut a schimbat două ținute.

„Cea mai mare bucurie a fost că invitații au fost mai mulți decât ne așteptam. La un moment dat, nu mai erau locuri la mese. Familia, părinții și chiar noi am stat la separeu, cu tot cu nași! A fost o zi specială! Petrecerea a început cu momentul ursitoarelor. Apoi a început muzica și toată lumea s-a distrat pe cinste până la 6 dimineața. A fost una dintre cele mai reușite petreceri din viața noastră! A fost fabulos!”, a mai spus Emily Burghelea pentru sursa citată.

