Adelina Pestrițu a împlinit 39 de ani. Cum a sărbătorit și ce mesaj emoționant i-a transmis soțul ei: „Mă bucur de tot ce mă înconjoară”

Adelina Pestrițu își sărbătorește astăzi ziua de naștere.

Adelina Pestrițu
Adelina Pestrițu a împlinit 39 de ani pe 2 februarie. Pentru a marca momentul, vedeta a sărbătorit alături de familie și a împărtășit cu fanii săi mai multe imagini pe Instagram, în care surprinde momente pline de bucurie și căldură.

Adelina Pestrițu a împlinit 39 de ani

Într-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale, Adelina a scris că începe un nou capitol din viața ei, marcând și recunoștința pe care o are față de comunitatea ei numeroasă de pe rețelele sociale:

„WELCOME 39
Viața este, uneori, o scenă.
Ne poate ține în umbră sau ne poate lăsa să strălucim.
Iar alegerea ne aparține, indiferent câți spectatori ne privesc.
Eu am ales să mă bucur de tot ce mă înconjoară și asta mă va menține FOREVER YOUNG.
Mulțumesc că faceți parte din ‘opera mea.”

Soțul ei, Virgil Șteblea, i-a transmis și el un mesaj plin de afecțiune. Cei doi nu ratează ocaziile în care să își dezvăluie dragostea pe care și-o poartă, iar ziua de astăzi nu putea trece fără o postare emoționantă din partea lui:

„La mulți ani! Îți doresc multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor! Eu și Zeny te iubim mult și îți mulțumim că ești o soție și o mamă perfectă!”, a scris Virgil pe Instagram.

Adelina Pestrițu se numără printre cele mai cunoscute și apreciate creatoare de conținut din mediul online românesc. De-a lungul timpului, vedeta nu a fost ocolită de comentarii răutăcioase și, în cazuri mai grave, chiar de amenințări pe rețelele de socializare. 

Adelina Pestrițu, despre criticile din social media

Într-un interviu acordat recent, Adelina Pestrițu a dezvăluit cum reușește să se protejeze de aspectele negative ale mediului online.

„Activez de peste 14 ani în online și, crede-mă, le-am auzit pe toate. De la atacuri la persoană, familie, statut, cunoștinte, etc… până la amenințări reale și critici ce țin de aspectul fizic. Nu sunt persoana care să primească niciun fel de atac cu bucurie sau cu indiferență și nici nu mi-am propus să mă transform în una. Nu sunt de acord nici cu teoria „ești persoană publică, trebuie să-ți asumi'. Așa că nu tolerez nici online și nici offline jignirile, amenințările și aroganțele. Sunt cazuri unde totul se poate rezolva cu un block, dar sunt și situații mai complicate, unde efectele sunt mai de durată, iar atunci îmi sun avocații și mă adresez justiției pentru că e un mod corect în care pot trata o problemă de așa natură. Cu niște costuri, ce-i drept”, a spus Adelina Pestrițu pentru VIVA!

Nu este pentru prima dată când Adelina Pestrițu abordează subiectul criticilor din mediul online. Creatoarea de conținut a fost invitată acum ceva timp în emisiunea Viitor cu Clasă, acolo unde a discutat despre activitatea ei de pe rețelele de socializare. Ea a mărturisit faptul că a primit comentarii negative, răutăcioase din partea urmăritorilor, însă a fost și amenințată și a apelat la instanță.

„Am trecut prin foarte multe etape de hate. Cele care sunt foarte grave și care merită să ajungă în instanță, ajung în instanță. Am ajuns și în punctul acesta. Sunt oameni care au o viață nefericită și pur și simplu doresc să-și verse frustrările în comunitatea mea și nu numai. Am mai întâlnit și pe alte conturi. E clar că ei au o problemă cu ei. Sincer, stau și mă gândesc de ce ar face cineva asta, dacă nici măcar nu mă cunoaște. Din dorința de a avea mai mult, și ei poate percep viața de pe Instagram perfectă. Și nu este perfectă. (…) Și eu am momente în care poate nu am încredere în mine, sunt tristă sau poate am neajunsuri. Și eu am problemele mele.”

Foto: Instagram

Emily Burghelea a botezat-o pe fiica ei, Elisabeta Teodora. Imagini inedite de la eveniment: "Am fost extrem de emoționată"
Emily Burghelea a botezat-o pe fiica ei, Elisabeta Teodora. Imagini inedite de la eveniment: "Am fost extrem de emoționată"
People

Emily Burghelea a botezat-o recent pe fiica ei, Elisabeta Teodora, și a publicat mai multe imagini de la eveniment.

Cele mai neinspirate ținute pe covorul roșu de la Grammy 2026
Cele mai neinspirate ținute pe covorul roșu de la Grammy 2026
People

Nu e despre haine, ci despre muzică. Cu toate astea, imaginea e o componentă esențiala a modului în care un artist se prezintă lumii, iar cele mai nefericite ținute de pe covorul roșu de la Grammy 2026 stau mărturie pentru faptul că și celor mai mari staruri le lipsește, uneori, inspirația.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Ilona Brezoianu, la câteva luni de când a devenit mamă. Ce a povestit actrița pe internet
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Ilona Brezoianu, la câteva luni de când a devenit mamă. Ce a povestit actrița pe internet
People

Ilona Brezoianu a povestit pe rețelele de socializare că trece prin momente dificile.

