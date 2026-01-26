Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat

Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham cu fiul ei, Brooklyn Beckham, la nunta acestuia cu Nicola Peltz ar fi fost, se pare, eclipsat de un alt moment „stânjenitor”.

Dezvăluiri despre cele întâmplate la nunta lui Brooklyn Beckham cu Nicola Peltz

DJ Fat Tony, care a pus muzică la nunta cuplului din aprilie 2022, în Florida, a fost de asemenea DJ la petrecerea de bun venit din seara precedentă și la brunch-ul din ziua următoare.

În timpul apariției sale în emisiunea britanică „This Morning”, Tony, în vârstă de 60 de ani, a descris brunch-ul drept „cea mai stânjenitoare parte” a evenimentului de trei zile, deoarece „tot ce se întâmplase în noaptea nunții propriu-zise a fost discutat între toți invitații în dimineața următoare”.

La începutul săptămânii trecute, Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, a publicat pe Instagram Story o declarație șocantă despre ruptura dintre el și familia sa.

Printre altele, el a susținut că mama lui i-ar fi „deturnat” primul dans cu Peltz, 31 de ani, la petrecerea de nuntă și că apoi ar fi „dansat într-un mod foarte nepotrivit” cu el, lăsându-l să se simtă „incomod” și „umilit”.

„În fața celor 500 de invitați la nuntă, Marc Anthony m-a chemat pe scenă, unde, conform programului, trebuia să aibă loc dansul meu romantic cu soția mea, dar în schimb mama mea mă aștepta acolo ca să danseze cu mine”, le-a spus el urmăritorilor săi în postarea dură.

Tony a confirmat aceste afirmații în interviul său, explicând că, după ce Anthony l-a chemat pe Brooklyn pe scenă, „toată lumea se aștepta ca Nicola să urce și să danseze primul dans”.

În schimb, cântărețul portorican a cerut ca „cea mai frumoasă femeie din sală să urce pe scenă”, iar apoi i-a rostit numele Victoriei.

Tony a spus că fosta membră Spice Girls, devenită designer de modă, care se afla în apropiere, a urcat pe scenă, lucru care l-a „devastat” imediat pe Brooklyn și a determinat-o pe Peltz să „părăsească sala, plângând în hohote”.

Câștigătorul premiului Grammy le-a arătat apoi mamei și fiului cum să danseze, spunându-i, se pare, lui Brooklyn să „își pună mâinile pe șoldurile mamei sale”.

Deși Tony a recunoscut că sugestia a fost probabil doar „un lucru specific culturii latine”, el a subliniat că situația a fost totuși „foarte stânjenitoare” pentru „toată lumea din sală”.

În ciuda interpretărilor de pe internet privind ce ar putea însemna „nepotrivit”, Tony a clarificat că Victoria, în vârstă de 51 de ani, nu a făcut niciun „slut-dropping”, nu a purtat „costum din PVC’ și nu a avut vreo „acțiune de Spice Girl”.

De fapt, o sursă a declarat recent că Victoria „și-a înfășurat brațele în jurul lui Brooklyn” și „și-a cuibărit capul lângă gâtul lui”.

Tony a explicat că a fost DJ la „foarte multe petreceri Beckham în trecut” și a subliniat că sunt „o familie foarte dansantă și unită” care „iubește să danseze”.

Totuși, el a apărat folosirea cuvântului „nepotrivit” de către Brooklyn, argumentând că decizia îi aparține, deoarece „totul ține de cum se simte Brooklyn”.

Tony a remarcat, de asemenea, că „este nevoie de mult curaj ca cineva să meargă pe rețelele sociale” și să vorbească împotriva rudelor sale.

„A vrut să schimbe narațiunea”, a teoretizat Tony, referindu-se la faptul că Brooklyn a fost etichetat drept un copil nerecunoscător.

Victoria nu a comentat public acuzațiile fiului său cel mare. Ea și soțul ei, David Beckham, sunt, de asemenea, părinții fiilor Romeo Beckham, 23 de ani, și Cruz Beckham, 20 de ani, precum și ai fiicei Harper Beckham, 14 ani.

Foto: Profimedia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro