Motivul pentru care Daciana Sârbu a ajuns la psiholog după divorțul de Victor Ponta: „Dacă recunoști că nu mai poți, deja ai făcut un pas spre vindecare"

Daciana Sârbu a dezvăluit că a făcut terapie cu u psiholog în urma procesului de divorț de Victor Ponta.

Motivul pentru care Daciana Sârbu a ajuns la psiholog după divorțul de Victor Ponta: "Dacă recunoști că nu mai poți, deja ai făcut un pas spre vindecare"

După aproape două decenii împreună, Daciana Sârbu a vorbit deschis despre unul dintre cele mai sensibile momente din viața sa: despărțirea de fostul premier Victor Ponta. Fosta europarlamentară a recunoscut că divorțul a fost o provocare majoră și că a avut nevoie de sprijin pentru a putea trece peste această perioadă dificilă. Într-un podcast recent, ea a explicat că procesul de vindecare a fost complex și a implicat mai mult decât suportul familiei.

Terapia a jucat un rol esențial în această etapă, iar Daciana Sârbu a subliniat importanța apelului la un psiholog pentru a înțelege mai bine schimbările prin care trecea și pentru a merge mai departe.

„Există viață după divorț! Cred că, în general, orice lucru care ți se întâmplă, mai neplăcut, ca să nu spun… experiențele din viață te schimbă, te formează, vin cu un scop și dacă înveți și reușești să privești această parte bună a oricărei experiențe mai neplăcute, cred că e un câștig personal și există viață după orice experiență, orice experiență te învață. Dacă ești suficient de matur, înțelept, așezat să privești din toate perspectivele experiențele, poți să mergi înainte. Eram căsătoriți de aproape 19 ani, cam 20 de ani cu totul. Da, e o viață și nu am trecut singură, bineînțeles, și cred că e foarte important să nu crezi că poți face totul singur și că poți duce orice singur. Să ceri ajutor nu e ceva ce te pune în ipostaza de om slab. Din contră… mi se pare că dacă recunoști că nu mai poți, deja ai făcut un pas spre vindecare și da, am avut nevoie de ajutor, de sprijin. Familia, psihologul și, cel mai important, credința (n.r.: acestea au fost lângă ea după divorț), credința a fost întotdeauna stâlpul meu de sprijin. Întotdeauna ajutorul a venit, în primul rând, de la Dumnezeu și apoi de la familie. În ultimul timp am descoperit și mersul la psiholog, care m-a ajutat enorm, m-a ajutat să privesc din alt unghi situația și să privesc părți din mine pe care nu le-am văzut sau nu am vrut să le văd, să recunosc că le am, să conștientizez și să nu merg pe același drum”, a povestit ea în podcastul „Acasă la Măruță”.

Daciana Sârbu a subliniat că, deși dureroasă, experiența divorțului s-a transformat într-o lecție de viață, iar despărțirea nu trebuie privită ca un eșec.

„Eu nu privesc asta ca pe un eșec, eu cred că există perioade în viață pe care le trăiești și care, la un moment dat, se epuizează și cred că atunci e important să faci schimbări. Nu privesc ca un eșec pentru că am făcut lucruri minunate împreună, avem doi copii, suntem în continuare o familie pentru toți trei (n.r. – copii) și cred că ăsta e cel mai important lucru: să nu privești ca pe un eșec când ceva se încheie sau să stai să te gândești dacă puteai să faci mai mult. Situația asta este, ce poți să faci de acum înainte? Mai bine și mai mult pentru tine, mai bine și mai mult în situația noastră pentru copii, cum putem să gestionăm toate problemele și aspectele care apar în genul ăsta de momente, ca să ieșim cât mai întregi cu toții.”, a mai spus ea.

În plus, fosta europarlamentară a povestit cum s-a reinventat și profesional, renunțând la politica de la Bruxelles și la proiectele legate de gastronomie pentru a se dedica antreprenoriatului în HoReCa, domeniu în care acum are deja o experiență de zece ani.

„Am plecat de la politică, de la cofetărie la mâncătorie cumva, într-un cu totul alt domeniu. E pasiunea mea și nu a fost ușor nici să renunț la ceva ce iubeam și făceam cu pasiune, iar viața mea de la Bruxelles și activitățile mele de acolo aveau legătură tot cu gastronomia, cu alimentația. Am trecut la antreprenoriat în HoReCa, unii ar spune chiar sinucidere… și cu o experiență de 10 ani deja.”

