Zendaya, prima apariție după vestea căsătoriei cu Tom Holland. Cum arată presupusa verighetă

Zendaya a întors toate privirile la show-ul Louis Vuitton, însă și mai mult a atras atenția presupusa verighetă de pe deget.

Zendaya, prima apariție după vestea căsătoriei cu Tom Holland. Cum arată presupusa verighetă

Zendaya a purtat marți o verighetă aurie la Paris Fashion Week, alimentând și mai mult zvonurile că s-ar fi căsătorit deja cu Tom Holland.

Actrița din Euphoria a fost văzută purtând ceea ce părea a fi o verighetă atunci când a ieșit în public pentru prezentarea Louis Vuitton toamnă/iarnă 2026. La sosirea la eveniment, Zendaya și-a ținut inițial mâna stângă în buzunar, însă odată ajunsă în interior a fost fotografiată purtând inelul auriu pe degetul inelar al mâinii stângi.

Ea și-a lăsat acasă inelul de logodnă Jessica McCormack, înlocuindu-l cu un inel Cartier Clash de Cartier din aur alb, în valoare de 4.200 de dolari. Fosta vedetă Disney a purtat mai multe bijuterii Cartier: o versiune mai mică a aceluiași inel, acoperită cu diamante (7.150 de dolari), pe degetul arătător, precum și cercei rotunzi asortați (5.550 de dolari).

Pe mâna dreaptă, actrița a purtat o versiune mai masivă a aceluiași model de inel (5.150 de dolari), alături de o brățară Clash de Cartier (11.200 de dolari) și o brățară Love Unlimited (9.400 de dolari).

Vedeta, despre care se speculează că ar fi proaspăt căsătorită, a păstrat vibe-ul „de mireasă” printr-o ținută complet albă: o rochie tip cămașă cu croială high-low, accentuată în talie cu o curea neagră. Ea și-a etalat și noua tunsoare bob, pe care a debutat-o luna trecută.

Inelul auriu purtat de Zendaya a devenit una dintre cele mai puternice dovezi că ea și Holland, amândoi în vârstă de 29 de ani, s-ar fi căsătorit în secret. Actrița a purtat pentru prima dată acest inel, în locul inelului de logodnă cu diamant de cinci carate, în timpul unei ieșiri în Beverly Hills pe 18 februarie.

Ulterior, ea a apărut purtând verigheta sub inelul de logodnă într-un shooting foto din 5 martie pentru noul film în care joacă alături de Robert Pattinson, The Drama.

Deși Zendaya nu a comentat încă zvonurile despre căsătorie, stilistul ei de lungă durată, Law Roach (care a fost alături de ea la evenimentul Louis Vuitton), a făcut o declarație care a stârnit discuții aprinse.

„Nunta a avut deja loc”, a spus Roach într-o declarație surprinzătoare pentru Access Hollywood, la Actor Awards 2026, pe 1 martie. „Ați ratat-o”, a adăugat el. „Este foarte adevărat.”

Totuși, mama actriței, Claire Stoermer, a pus la îndoială afirmația printr-o postare criptică pe Instagram, sugerând că Roach ar fi glumit în legătură cu presupusa nuntă.

Între timp, actrița Liza Colón‑Zayas, care joacă alături de Zendaya și Holland în viitorul film Spider‑Man: Brand New Day, a redistribuit un Instagram Story, alimentând și mai mult speculațiile.

Zendaya și Holland au fost legați pentru prima dată romantic în 2017, însă abia în 2021 și-au făcut relația publică. Actrița a confirmat logodna purtând un inel cu diamant la Golden Globes 2025. Ulterior, TMZ a relatat că Holland „a pus marea întrebare” în timpul sărbătorilor, într-un cadru „foarte intim”, într-una dintre locuințele Zendayei.

O sursă a declarat pentru Page Six că, deși cei doi „discutaseră despre căsătorie de-a lungul anilor„, Zendaya „nu avea nicio idee” că Holland urma să o ceară în căsătorie.

„Amândoi își prețuiesc foarte mult viața privată, așa că și cererea în căsătorie a fost ceva ce Tom a vrut să păstreze discret”, a spus sursa.

