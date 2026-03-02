Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret. Primele dezvăluiri despre ceremonia cuplului

Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret.

Tom Holland și Zendaya s-ar fi căsătorit

Stilistul de lungă durată al actriței, Law Roach, a dezvăluit vestea în timp ce vorbea cu Access Hollywood pe covorul roșu al premiilor SAG Actors 2026, duminică.

„Nunta a avut deja loc”, a spus el. „Ați ratat-o.” Roach a adăugat: „Este cât se poate de adevărat.”

Luna trecută au apărut zvonuri că s-ar fi căsătorit în secret după ce Zendaya a fost văzută purtând o verighetă aurie pe degetul inelar stâng, în locul inelului cu diamant de 5 carate.

Fotografii obținute de Page Six pe 20 februarie o arătau pe vedeta din Dune purtând verigheta aurie în timp ce ieșea în Beverly Hills alături de producătorul de film Josh Lieberman. Actrița din Euphoria, în vârstă de 29 de ani, și actorul din „Spider-Man”, tot de 29 de ani, au stârnit pentru prima dată zvonuri de logodnă după ce ea a fost văzută purtând un inel cu diamant pe degetul inelar stâng, pe covorul roșu al Globurilor de Aur 2025.

Holland a îngenuncheat între Crăciun și Revelion, în 2024, după ce cei doi și-au făcut tatuaje asortate.

O sursă a declarat atunci că Zendaya „nu avea nicio idee” că Holland urma să o ceară în căsătorie, dar că cei doi „au discutat despre căsătorie de-a lungul anilor”.

„Amândoi își prețuiesc intimitatea, așa că și cererea în căsătorie a fost ceva ce Tom a vrut să păstreze privat”, a adăugat sursa.

Aceeași sursă a mai spus că Holland le-a cerut părinților Zendayei, Kazembe Ajamu Coleman și Claire Stoermer, permisiunea înainte de a o cere în căsătorie.

Cei doi au reușit să-și păstreze relația discretă de-a lungul anilor. Au fost legați romantic pentru prima dată în 2017 și nu au făcut relația publică decât în 2021.

Vara trecută, Roach a dezvăluit că nu începuseră încă planificarea nunții din cauza programului încărcat al Zendayei.

„Avem timp”, a spus el în glumă, adăugând: „Avem foarte mult timp.”

Zendaya, despre motivele pentru care a apelat la terapie

Zendaya a vorbit despre ascensiunea ei în cinematografie și despre provocările care vin odată cu celebritatea. Vedeta a spus că merge la psiholog și că sănătatea mintală este ceva ce nimeni nu ar trebui să neglijeze. „Bineînțeles că merg la terapie”, a spus ea. „Adică, dacă cineva este în măsură să dispună de mijloace financiare pentru a merge la terapie, i-aș recomanda să facă asta. Cred că este un lucru minunat.”

„Știi, nu este nimic în neregulă să lucrezi cu tine”, a continuat ea „și să te ocupi de aceste lucruri împreună cu cineva care te poate ajuta, cineva care poate vorbi cu tine, care nu este mama ta sau altceva. Cineva neutru.”

Cu psihologul ei vorbește adesea și despre presiunea de a-și gestiona finanțele și de a munci susținut pentru a putea să-și ofere lucruri la care cândva doar visa.

„Speranța este să ai o carieră din care să poți obține o poziție financiară, astfel încât să faci doar lucruri pe care vrei să le faci, pentru că îți place munca, fără să trebuiască să-ți faci griji pentru celelalte lucruri”, spune ea. „Dar întotdeauna îmi spun: mereu va fi nevoie să lucrez. Pentru că dacă nu lucrez, atunci totul poate dispărea mâine.”

Zendaya a dat de înțeles că scopul ei este să devină regizoarea propriilor filme, ca să poată spune poveștile care contează pentru ea, povești care au ca personaje principale femei de culoare. „Trebuie să mă grăbesc și să mă prind cum să devin regizor, omule”, a declarat ea. „Încerc, învăț în fiecare zi, chiar fac asta. Am atâtea de făcut.”

Citește și:

Cele mai sexy ținute pe care le-am admirat la The Actor Awards 2026

foto: Profimedia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro