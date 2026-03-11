Irina Fodor, confesiuni despre relația cu soțul ei, Răzvan, și diferențele dintre ei: „El nu are măsură în asta. E prea multă dragoste și…”

Irina Fodor a vorbit deschis despre dinamica relației cu soțul ei, Răzvan Fodor, mai ales că între ei există o diferență de vârstă de 13 ani.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Irina și Răzvan Fodor (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 20

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi sunt căsătoriți din 2010 și au împreună o fiică, pe nume Diana.

Irina Fodor, despre diferențele dintre ea și soțul ei

Într-un interviu acordat recent, Irina Fodor a vorbit deschis despre dinamica relației cu soțul ei, Răzvan Fodor, mai ales că între ei există o diferență de vârstă de 13 ani.

Din mărturisirile făcute de Irina Fodor, care în această perioadă filmează pentru emisiunea Chefi la cuțite, pe care o prezintă, reiese faptul că ea și partenerul ei de viață sunt două persoane diferite.

Răzvan Fodor este mult mai afectuos decât soția lui, afirmă aceasta. Irina Fodor a subliniat faptul că de la el a învățat să își manifeste diferit limbajul iubirii.

„Răzvan este iubitor peste măsură. El nu are măsură în asta. E prea multă dragoste și iese mereu din spațiul ăla. Dă pe dinafară, ceea ce este minunat, pentru că eu nu sunt neapărat la fel. El m-a învățat cum e și cu iubirea asta mare și tot nu am reușit să învăț. Nu mă plâng. Eu încă învăț să iubesc așa de pasional, adică la nivelul la care știe să o facă el. Eu o fac pe interior, dar nu știu să o arăt”, a povestit Irina Fodor, la podcastul Danei Rogoz.

Răzvan Fodor, despre decizia de a avea un singur copil

Răzvan și Irina Fodor vorbesc destul de rar despre fiica lor, Diana, în vârstă de 14 ani, iar adolescenta și-a exprimat recent dorința de a nu mai apărea în postările pe care părinții ei le fac pe rețelele de socializare.

Cu toate acestea, cei doi împărtășesc ocazional detalii despre relația pe care o au cu fiica lor, fiind cunoscut faptul că Diana petrece mai mult timp cu tatăl ei, în special în perioada în care Irina Fodor filmează pentru emisiunile Asia Express și Chefi la cuțite.

Răzvan Fodor a povestit într-un interviu acordat recent că relația dintre el și fiica sa nu este doar una de tată-fiică, ci mai degrabă una de prietenie.

„Aia e cea mai șmecheră prietenie, din punctul meu de vedere, cum să nu existe prietenie. Relația tată-fiică trebuie să se impună din start, dar, dincolo de treaba asta, e vorba de prietenie. Vorbim orice, iar mai nou, cu fiica mea împart gusturi muzicale. Anul ăsta, peste 5 zile, merg cu ea la un concert în Berlin, e o relație dincolo de…”, a spus Răzvan Fodor pentru Spynews.ro.

Răzvan Fodor a mai precizat că soția lui este mai exigentă atunci când vine vorba despre fiica lor.

„Eu sunt the good cop (n.red – polițistul bun), nevastă-mea e the bad cop (n.red – polițistul dur), dar asta se întâmplă cam în orice familie, e normal să fim așa împărțiți”, a mai spus el pentru sursa citată.

Irina Fodor, atentă la cheltuielile fiicei sale

În cadrul unui interviu oferit recent, Irina Fodor a dezvăluit că fiica ei, Diana, are un card, iar ea primește de la părinți o anumită sumă. 

„Are cardul ei pe care are o sumă fixă pe lună. E foarte chibzuită, adică are această sumă cred că de aproape două luni din care n-a cheltuit un leu, pentru că eu văd pe telefonul meu dacă ea cheltuiește”, a declarat Irina Fodor pentru cancan.ro

Irina Fodor a dezvăluit suma pe care o primește lunar fiica ei, Diana, și a recunoscut că aceasta are un comportament extrem de echilibrat când vine vorba de cheltuieli, având grijă pe felul în care își folosește banii. 

„N-are mult, are 200 de lei, adică nu-ți imagina că e o sumă astronomică. Are 200 de lei în sensul în care ar trebui să fie pe lună pentru mâncare, doar că la noi se gătește foarte mult și noi îi facem pachețelul pentru școală cu rândul, când eu, când Răzvan. Și pentru că ea s-a obișnuit cu ritmul ăsta, nu-și mai cumpără la școală. De obicei, banii pe care îi dau eu lunar sau banii pe care-i primește de pe la bunici și așa mai departe, îi strânge. Face ea o sumă mai mare și își ia ceva ce-i place. Ultima dată și-a luat un vinil de colecție albastru. Știe că eu nu sunt neapărat pe zona asta cu muzica, ea cu Fodor își împart această pasiune.

Nu aruncă cu banii. Și nici nu știu dacă am făcut-o neapărat intenționat. Adică, uneori, chiar n-aveam bani de ce cerea ea. Scurt și la obiect. Și atunci îi ziceam: mami, nu putem să dăm suma asta pe lucrul ăsta, că nu ne folosește pe termen lung. Adică hai să ne raportăm un pic. Uite: cât e pensia lui buni? Atât. Ți se pare normal să dăm jumătate din ea, de exemplu, pe acest lucru?”, a mai spus Irina Fodor.

Citește și:
Cum a reacționat Vlad Gherman după ce un fan i-a zis că se potrivea mai bine cu fosta iubită, Cristina Ciobănașu, decât cu soția lui, Oana: „Degeaba îți stă mai bine cu cineva care…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum

Recomandari
Cher reaprinde zvonurile despre o posibilă căsătorie cu Alexander Edwards. Cum a apărut artista la nunta fiului ei
People
Cher reaprinde zvonurile despre o posibilă căsătorie cu Alexander Edwards. Cum a apărut artista la nunta fiului ei
Fiica lui Răzvan Simion vorbește despre problemele sale de sănătate. Cu ce se confruntă Ianca: "A început să-mi afecteze calitatea vieții"
People
Fiica lui Răzvan Simion vorbește despre problemele sale de sănătate. Cu ce se confruntă Ianca: "A început să-mi afecteze calitatea vieții"
Zendaya, prima apariție după vestea căsătoriei cu Tom Holland. Cum arată presupusa verighetă
People
Zendaya, prima apariție după vestea căsătoriei cu Tom Holland. Cum arată presupusa verighetă
Cosmin Seleși, noi detalii privind starea lui de sănătate, după ce a ajuns de urgență la spital: "Lucrurile merg într-o direcție foarte bună"
People
Cosmin Seleși, noi detalii privind starea lui de sănătate, după ce a ajuns de urgență la spital: "Lucrurile merg într-o direcție foarte bună"
Ellie Goulding a născut o fetiță. Anunțul artistei și partenerului ei, Beau Minniear: "Suntem complet îndrăgostiți"
People
Ellie Goulding a născut o fetiță. Anunțul artistei și partenerului ei, Beau Minniear: "Suntem complet îndrăgostiți"
Giulia Anghelescu, declarații sincere despre operațiile ei estetice: "A fost o problemă medicală la început"
People
Giulia Anghelescu, declarații sincere despre operațiile ei estetice: "A fost o problemă medicală la început"
Libertatea
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Gabriela Cristea, primele declarații după ce s-a spus că îl va înlocui pe Cătălin Măruță la PRO TV: „Lucrurile sunt în analiză”
Gabriela Cristea, primele declarații după ce s-a spus că îl va înlocui pe Cătălin Măruță la PRO TV: „Lucrurile sunt în analiză”
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Ce face Maria Avram pentru a scăpa de procesul cu Oana Monea. „Războiul” dintre cele două femei continuă și după Insula Iubirii
Ce face Maria Avram pentru a scăpa de procesul cu Oana Monea. „Războiul” dintre cele două femei continuă și după Insula Iubirii
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Ipostazele sexy în care Naba Salem de la Survivor s-a filmat recent. Imaginile cu care a atras atenția în mediul online
Ipostazele sexy în care Naba Salem de la Survivor s-a filmat recent. Imaginile cu care a atras atenția în mediul online
Ema Oprișan rupe tăcerea! Fosta concurentă de la Insula Iubirii face noi dezvăluiri despre divorțul de Răzvan Kovacs
Ema Oprișan rupe tăcerea! Fosta concurentă de la Insula Iubirii face noi dezvăluiri despre divorțul de Răzvan Kovacs
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
A fost ales cel mai frumos nume feminin din lume! Îl întâlnim și în România
A fost ales cel mai frumos nume feminin din lume! Îl întâlnim și în România
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
catine.ro
Ce a purtat Zendaya la Săptămâna Modei de la Paris. Modelul a dat curs zvonurilor legate de căsătoria sa cu Tom Holland
Ce a purtat Zendaya la Săptămâna Modei de la Paris. Modelul a dat curs zvonurilor legate de căsătoria sa cu Tom Holland
Incident grav la casa unei cântărețe. Focuri de armă trase în timp ce artista era în interior
Incident grav la casa unei cântărețe. Focuri de armă trase în timp ce artista era în interior
5 zodii chinezești sunt destinate să se îmbogățească și să aibă succes în 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
5 zodii chinezești sunt destinate să se îmbogățească și să aibă succes în 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul lung într-o apariție intens criticată
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul lung într-o apariție intens criticată
Mai multe din people
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, confesiuni oneste despre momentele dificile din viața de cuplu și dorința de a deveni părinți: "Există momente în care avem păreri diferite..."
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, confesiuni oneste despre momentele dificile din viața de cuplu și dorința de a deveni părinți: "Există momente în care avem păreri diferite..."
People

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică formează unul dintre cuplurile de vedete care au participat la sezonul 3 al emisiunii Power Couple.

+ Mai multe
Emil Rengle și Alejandro Fernandez au stabilit data nunții. Care este vedeta care s-a oferit să cânte gratuit la petrecere: "Să știe toată România că există o nuntă gay în țară"
Emil Rengle și Alejandro Fernandez au stabilit data nunții. Care este vedeta care s-a oferit să cânte gratuit la petrecere: "Să știe toată România că există o nuntă gay în țară"
People

Cei doi plănuiesc două ceremonii, ținând cont de faptul că în România nu sunt recunoscute căsătoriile între persoane de același sex.

+ Mai multe
Vedete & ținute stylish la prezentarea colecției Chanel pentru toamnă 2026
Vedete & ținute stylish la prezentarea colecției Chanel pentru toamnă 2026
People

Prezentarea colecției Chanel pentru toamnă 2026 a reunit un număr impresionant de celebrități.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC